Los del Río dan un concierto para el Rey Juan Carlos I en privado: «Está extraordinario»

Los del Río siguen dándole alegría y cosa buena al mundo entero, y es que, el dueto nazareno está realizando este 2025 una gira por todo el mundo de la mano de André Rieu, director de orquesta y violinista, conocido por unir la ... música clásica con el espectáculo popular.

Los del Río siguen actuando como artistas invitados dentro de la Orquesta Johann Strauss dirigida por el músico holandés, recorriendo así un total de nueves países diferentes y once ciudades recreando los veinticuatro conciertos que componen la gira.

Justo en la primera parada de su gira, en Abu Dabi (los Emiratos Árabes), recibieron a un invitado muy especial, el rey Juan Carlos I: «Nos sorprendió su majestad el rey emérito, que fue a vernos» confesaron.

A su vez, entre bromas y prisas por coger un tren, Antonio Romero Monge y Rafael Ruiz Perdigones afirmaron que el rey emérito se encuentra en un buen estado de salud: «Está extraordinario» decían.

Y es que los cantantes no confesaron mucho más, ya que si no perdían el tren que les llevaría a continuar con la gira con André Rieu. A estos les esperan meses ajetreados, que finalizarán con su llegada a España el próximo mes de enero con cuatro conciertos en Málaga, Madrid, Valencia y Barcelona.