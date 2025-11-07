La Rinconada acoge un foro de periodismo cultural en homenaje a Chaves Nogales

La Rinconada está acogiendo al Congreso Nacional de Periodismo Cultural, que este 2025 rinde homenaje a Manuel Chaves Nogales, un encuentro que aspira a convertirse en el gran foro de reflexión sobre la comunicación cultural en el siglo XXI.

Organizado por el Ayuntamiento ... de La Rinconada, en colaboración con Diputación de Sevilla, Asociación de la Prensa de Sevilla, Asociación de Periodistas Culturales 'José María Bernáldez, el congreso rinde homenaje al periodista sevillano Manuel Chaves Nogales, símbolo de independencia, rigor y modernidad, cuya obra —tras décadas de olvido— vive hoy un renacimiento editorial y académico.

Durante dos jornadas, la Hacienda Santa Cruz se transforma en un laboratorio de ideas donde periodistas, escritores, académicos y estudiantes debaten sobre los nuevos desafíos del oficio: la irrupción de la inteligencia artificial, las fake news, la desinformación digital o el papel del periodismo en la crisis democrática contemporánea.

Como ha expresado el alcalde de La Rinconada y presidente de Diputación de Sevilla, Javier Fernández, durante la apertura del segundo día de congreso, «es un auténtico orgullo que La Rinconada vaya consolidando un Congreso Nacional de Periodismo Cultural y además dedicado a la figura de Chaves Nogales. Yo creo que es una mezcla absolutamente explosiva, en el buen sentido, el unir periodismo, cultura y unir también la figura indiscutible desde el punto de vista periodístico en el siglo XX de Nogales».

Fernández ha reiterado que para La Rinconada «la cultura siempre ha sido algo innegociable, nunca ha sido un gasto, sino que ha sido una inversión, porque tiene la capacidad de desarrollar el talento, el conocimiento, la autoestima, las propias emociones, tanto del emisor como del receptor. Por lo tanto, la cultura es rentable desde todos los puntos de vista, económico, social, de desarrollo económico y del empleo y, por lo tanto, esa apuesta es clave. Y si a esto le unimos que los periodistas a nivel nacional tengan en La Rinconada la posibilidad de debatir sobre el presente, sobre el futuro, sobre los grandes retos a los que el periodismo se enfrenta, como la inteligencia artificial, la desinformación, los bulos, pues es una auténtica satisfacción».

En esa misma línea se manifestaba la I Teniente de Alcalde y delegada de Cultura, Raquel Vega, en la inauguración de este evento, la tarde anterior, donde refería: «Compartimos la imprescindible lucha de Chaves Nogales contra los totalitarismos desde una información veraz, ética y humanista. Estos dos días, vienen a la Hacienda Santa Cruz, una hacienda que cobija una biblioteca pública y que, desde ella, desde el corazón de los libros, reivindica una cultura protagonista, como el buen periodismo, un motor de sanación democrática. Nuestro reto, además, es hacer de La Rinconada, no solo un gran pueblo, sino también una ciudad creativa, según los estándares que establece la Unesco» y reivindicaba al municipio como ciudad amiga de los libros, distinguida con el Premio Nacional de Fomento de la Lectura que concede el Gobierno de España.

El evento reúne a firmas destacadas como Carlos del Amor, Basilio Baltasar, Fernando Navarro, María Jesús Espinosa de los Monteros, Karina Sainz Borgo, Antón Castro, Jesús Marchamalo, Mercedes de Pablos, Amalia Bulnes, Marta Carrasco, Guillermo Busutil, Winston Manrique, María Iglesias, David Felipe Arranz, Joaquín Pérez Azaústre, Manolo Pedraz, Anna María Iglesias o Jesús Vigorra.

Además, se están llevando a cabo mesas sectoriales sobre gestión cultural en disciplinas como la música, las artes escénicas, la literatura y las artes plásticas.

Asimismo, se han presentado el cuaderno didáctico sobre la figura de Chaves Nogales que ha sido realizado por la escritora, periodista y también coordinadora del Congreso, Eva Díaz Pérez. Cuadernos que serán trabajados en los centros educativos del municipio para ahondar en la figura del periodista y escritor.

Basilio Baltasar, escritor y editor, colaborador de La Vanguardia y de Jot Down, ha sido el encargado de dar la ponencia inaugural 'Titular y recapitular'. En ella el periodista ha recordado los congresos celebrados en Santander con la Fundación Santillana durante 10 años.

Ha finalizado este primer día con la segunda de las mesas 'El ruido digital: aprender a distinguir las voces de los ecos', moderada por la periodista y escritora, miembro del Consejo de RTVE, Mercedes de Pablos, con la participación de Fernando Navarro, redactor cultural especializado en música y colaborador de El País Semanal y diferentes medios; y María Jesús Espinosa de los Monteros, miembro del consejo rector del Premio Gabo, confundadora de elextrarradio.com y colaboradora habitual de El País y la Cadena Ser.

Fake news e inteligencia artificial

En el segundo día de congreso, este viernes, se organizan 'Narrando distopías. Fake news: cómo luchar desde la cultura contra la batalla de la mentira' con Karina Sainz Borgo, Winston Manrique Sabogal y Amalia Bulnes; 'Periodismo cultural en nuevos soportes. La Inteligencia Artificial: ¿una oportunidad o una enemiga?' con Joaquín Pérez Azaústre, David Felipe Arranz y Manuel Pedraz; 'España, siglo XXI. ¿Tiempo de información o tiempo para la propaganda?' con Alejandro Luque, Anna María Iglesias y Marta Carrasco; 'La crisis democrática o el descrédito del periodismo' con Jesús Marchamalo, Guillermo Busutil y María Iglesias.

Terminará el Congreso con la ponencia de clausura a cargo de Jesús Vigorra.

El encuentro se enmarca en el programa Estación de las Letras, reconocido con el Premio Nacional al Fomento de la Lectura 2025, y forma parte del itinerario de proyectos surgidos del Encuentro MONDIACULT Local, que sitúa a la cultura como motor de innovación, sostenibilidad y cohesión social.