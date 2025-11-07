Suscríbete a
ABC Premium

cultura

La Rinconada acoge un foro de periodismo cultural en homenaje a Chaves Nogales

Intervienen Karina Sainz Borgo, Marta Carrasco y Eva Díaz Pérez, entre otros

El Festival 'Estación de Letras' de La Rinconada, Premio Nacional de Fomento de Lectura 2025

Las personas que están interviniendo en el Congreso Nacional de Periodismo Cultural de La Rinconada
Las personas que están interviniendo en el Congreso Nacional de Periodismo Cultural de La Rinconada ABC

ABC de Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Rinconada está acogiendo al Congreso Nacional de Periodismo Cultural, que este 2025 rinde homenaje a Manuel Chaves Nogales, un encuentro que aspira a convertirse en el gran foro de reflexión sobre la comunicación cultural en el siglo XXI.

Organizado por el Ayuntamiento ... de La Rinconada, en colaboración con Diputación de Sevilla, Asociación de la Prensa de Sevilla, Asociación de Periodistas Culturales 'José María Bernáldez, el congreso rinde homenaje al periodista sevillano Manuel Chaves Nogales, símbolo de independencia, rigor y modernidad, cuya obra —tras décadas de olvido— vive hoy un renacimiento editorial y académico.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app