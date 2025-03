Rigoberta Bandini, bizarra emperatriz del pop

Fernando Rodríguez Murube Sevilla 14/10/2022

Admirable lo que está haciendo Rigoberta Bandini. La artista barcelonesa –Paula Ribó según su DNI–, sin compañía discográfica, ni managers, ni discos publicados (hace justo una semana estrenó el primero), lleva dos años y medio montando un auténtico lío en el panorama musical español. Subiendo canciones a Internet y recorriendo la geografía patria de norte a sur y de este a oeste para hacer bolos en garitos, la cantante y compositora se ha convertido en todo un icono del feminismo, en un referente de la autogestión musical y, en definitiva, en una indiscutible estrella pop.

Anoche Llegó para estrenar nuevo show y exhibir las canciones de su flamante álbum, 'La Emperatriz'. Demostró en Icónica Sevilla Fest, del que ABC es medio oficial, que ha llegado para quedarse, que sigue creciendo a su ritmo y de manera inexorable.

Su paso por Sevilla en este último año es un caso paradigmático en el que poder contrastar su evolución. En agosto de 2021 actuó en el Pop CAAC con un repertorio de apenas siete u ocho canciones, de hecho, tuvieron que repetir al principio y al final algunos de los temas para cubrir la duración mínima estimada para un concierto profesional. En mayo de este año regresó a la capital hispalense para ser una de las cabezas de cartel del Festival Interestelar, donde hicieron disfrutar de lo lindo a los miles de personas que se agolparon en torno a su escenario. Ahí ya se notó un avance en el proceso.

Pero lo de anoche fue otra cosa. Un salto de calidad en toda regla. Dieciocho canciones propias, un espectáculo con muchas fases teatralizadas, considerablemente más compacto y con un cuerpo de baile que añade ambiente y dinamismo. Este cambio a mejor lo ha dado, además, sin perder un ápice de frescura. Es decir, la juerga sobre el escenario es la misma, pero un poco más organizada, y, por supuesto, el 'Yo quiero verte danzar' de Franco Battiato sigue siendo el elegante final con el que se despiden.

La catalana, que en directo propone un show más cercano a los estándares de una banda que al de una artista solista –quizá un poco menos con la ausencia de la peculiar y carismática corista Belén Barenys, prima de la cantante que está de baja por embarazo, que para este final de gira está siendo sustituida por Berta Gratacós–, ofreció justo lo que los más de 3.500 fans que se dieron cita anoche en la Plaza de España demandaban: fiesta desinhibida e indisimulada, saltos, coreografías de verbena de pueblo, estribillos cantados a viva voz hasta la extenuación y, en definitiva, una propuesta tan bizarra como singular que a veces hace plantearte si lo que estás disfrutando es sonrojante o brillante.

'Ay mamá', 'Perra', 'too many drugs' y 'A ver qué pasa', himnos en tiempo récord

Lo hizo con un set repleto de temas de gran impacto comercial que arrancó con el primer éxito que obtuvo hace dos años y medio, 'In Spain we call it Soledad', y en el que no faltaron canciones que han tornado en himnos en un tiempo récord: su candidatura eurovisiva 'Ay mamá', en la que desnudó su torso para mostrar sus pechos; 'Perra', con perreo reguetonero final, la archiconocida 'Too many drugs' y 'A ver qué pasa'. Temas todos que transformaron la monumental creación de Aníbal González en una auténtica pista de baile.

A este repóker de pelotazos hay que añadir otros en claro hipersónico proceso hacia el hit. 'Así bailaba', el tema compuesto junto a Amaia que supone una auténtica guantada sin mano del presente a tiempos pretéritos, ha entrado en el repertorio de 'rigobertiano' con la fuerza de un ciclón. 'A todos mis amantes', con unos arreglos electrónicos para el directo que la eleva a los altares fiesteros y, faltaría más, las cuatro canciones que acaban de ver la luz: 'Canciones de amor a ti', 'Tú y yo', 'Que vivir sea un jardín' y 'La Emperatriz', que apunta altísimo.

Se agradecen enormemente espectáculos como el de anoche y el de C. Tangana, que también se pudo disfrutar recientemente en la Plaza de España. Dos shows muy diferentes entre ellos pero que guardan un nexo en común: la originalidad y la ausencia de prejuicios.

Con el show de Rigoberta Bandini, Icónica Sevilla Fest afronta la recta final de su exitosa segunda edición con dos conciertos de marcada raíz andaluza: Juanito Makandé (viernes) y Fondo Flamenco (sábado).