cultura

Rescatan 'Con la noche a cuestas', la novela que consagró a Manuel Ferrand

El escritor y periodista de ABC de Sevilla ganó con esta novela el Premio Planeta en el año 1968

El legado vivo de Manuel Ferrand, un humanista irrepetible

Manuel Ferrand recibiendo en TVE el cheque del Premio Planeta ante la mirada sonriente del editor José Manuel Lara
Andrés González-Barba

Andrés González-Barba

El 15 de octubre de 1968 se falló en el Hotel Ritz de Barcelona el XVII Premio Planeta. El ganador de aquella edición fue el sevillano Manuel Ferrand (1925-1965) por su novela 'Con la noche a cuestas', una historia que ... se ambientaba en el emergente barrio de Los Remedios y que retrataba con gran maestría el espectro social de aquella época del tardofranquismo y de inicios del desarrollismo. Todo ello aderezado también con ciertas dosis de novela negra. Conscientes de la gran calidad literaria de esta obra que terminó de consagrar al escritor y periodista, El Paseo acaba de publicar una reedición muy cuidada dentro de su colección Ópera Prima que cuenta con el prólogo de Fran G. Matute, autor del imprescindible ensayo 'Esta vez venimos a golpear: Vanguardismo, psicodelias y subversiones varias en la Sevilla contracultural (1965-1968)'. La novela se podrá adquirir en la caseta de El Paseo y en otras más durante la próxima Feria del Libro de Sevilla, que comienza este miércoles y que dedicará una parte de sus actividades a conmemorar el centenario del nacimiento del que fuera periodista de ABC de Sevilla y único sevillano hasta la fecha que ha ganado el Planeta.

