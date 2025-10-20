Rescatan 'Con la noche a cuestas', la novela que consagró a Manuel Ferrand

El 15 de octubre de 1968 se falló en el Hotel Ritz de Barcelona el XVII Premio Planeta. El ganador de aquella edición fue el sevillano Manuel Ferrand (1925-1965) por su novela 'Con la noche a cuestas', una historia que ... se ambientaba en el emergente barrio de Los Remedios y que retrataba con gran maestría el espectro social de aquella época del tardofranquismo y de inicios del desarrollismo. Todo ello aderezado también con ciertas dosis de novela negra. Conscientes de la gran calidad literaria de esta obra que terminó de consagrar al escritor y periodista, El Paseo acaba de publicar una reedición muy cuidada dentro de su colección Ópera Prima que cuenta con el prólogo de Fran G. Matute, autor del imprescindible ensayo 'Esta vez venimos a golpear: Vanguardismo, psicodelias y subversiones varias en la Sevilla contracultural (1965-1968)'. La novela se podrá adquirir en la caseta de El Paseo y en otras más durante la próxima Feria del Libro de Sevilla, que comienza este miércoles y que dedicará una parte de sus actividades a conmemorar el centenario del nacimiento del que fuera periodista de ABC de Sevilla y único sevillano hasta la fecha que ha ganado el Planeta.

No será esta la única publicación que editará sobre Manuel Ferrand El Paseo, ya que a lo largo de la Feria del Libro se podrá adquirir también los tres tomos de una trilogía fundamental que escribió este humanista sobre la capital hispalense: 'Calles de Sevilla', 'La naturaleza en Sevilla' y 'Gastronomía sevillana'. 'Calles de Sevilla' recuperará las fotos originales de Alberto Viñals que acompañaron el texto de Ferrand e irá precedido de un prólogo de Eva Díaz Pérez. 'La naturaleza en Sevilla' vendrá con un texto de Carmen Camacho, mientras que 'Gastronomía sevillana' saldrá con las doce fotos originales más otras nuevas, además de un texto introductorio de Manuel Gregorio González. El lector podrá adquirir cada volumen por separado o los tres en un solo estuche.

Comenta David González Romero, editor de El Paseo, que 'Con la noche a cuestas' «es la gran novela de Los Remedios y de la Sevilla de los 60». Este añade que la obra «retrata con gran maestría el desarrollismo» que se vivía durante aquellos años en la capital hispalense. Además, reconoce que «no ha pasado de moda porque aborda temas como el urbanismo o la gentrificación», destacando también una subtrama que flirtea con la novela negra al aparecer una mujer muerta.

También este editor valora especialmente la «gran frescura de los diálogos», algo que se aprecia en personajes que representan el estrato social más humilde, como un guarda de un edificio que está en obras o un portero de otro bloque. «La novela es un retrato psicológico del tardofranquismo, por eso me interesa tanto la carga psicológica que ofrece». Asimismo, González Romero valora el hecho de que «los diálogos y las situaciones no te chirrían, fluyendo todo perfectamente».

Cubierta de 'Con la noche a cuestas' ABC

Tanto el guarda como el portero van teniendo distintos encuentros por las noches. Estos personajes tienen mentalidad de pueblo y se han de enfrentar a lo largo de la trama a las clases sevillanas más altas. «Hay una chica que viene de un pueblo, pero es otra cosa totalmente distinta porque por las noches se va con distintos hombres y quiere aspirar a escalar en la sociedad», dice el editor a la vez que señala un pasaje especialmente destacado del libro cuando el guarda que custodia la obra se encuentra con una cartera llena de dinero: «Este no sabe bien qué hacer hasta que decide comprarse un transistor. Eso le ayuda a pasar las noches, pero también se siente mal por haberse apropiado de ese dinero», comenta.

Destaca por otra parte David González Romero que el editor de Planeta, José Manuel Lara, tuvo «un gran olfato literario, ya que no sólo apostó por Manuel Ferrand, sino que también lo hizo por otros escritores de la generación de los narraluces, como Alfonso Grosso, Manuel Barrios, Antonio Burgos, Fernando Quiñones, José Manuel Caballero Bonald o Julio Manuel de la Rosa, entre otros».

Por su parte, Fran G. Matute subraya de 'Con la noche a cuestas' que «tiene todo el sentido que se reedite, más allá de que se celebre el centenario del nacimiento de Manuel Ferrand, porque obviamente ha pasado el test del tiempo. Puedes leer la novela ahora y no te parece que sea de hace sesenta años». Igualmente, el autor del prólogo dice que esta obra es «magnífica» y que es, «sin lugar a dudas, una de las más grandes novelas que se han hecho desde Andalucía».

Matute comenta asimismo que 'Con la noche a cuestas' «es una novela que puede tener ahora otra relectura al poderse leer desde otro ángulo a la inversa. A partir de sus protagonistas se hace una crítica de la juventud del momento. Dicha crítica no era lo que pensaba Ferrand, sino lo que pensaban sus personajes. Eso pone de manifiesto lo moderna que era esa juventud, algo que molestaba a la gente ya mayor. Por eso yo leo esta obra en clave generacional».

Señala además el prologuista de la presente reedición que esta es una novela que «tiene su propia peripecia de trama. Es una novela profundamente social porque está dentro del realismo social, con el foco puesto en la burguesía, no en el campo, que era lo común en la narrativa de entonces, ya que en muchas novelas se hablaba del conflicto entre los señoritos y los trabajadores del campo. En cambio, 'Con la noche a cuestas' traslada ese conflicto social a la burguesía. Ferrand pone en conflicto a las personas de clase trabajadora con la nueva burguesía que se está asentando en un barrio residencial. Eso ya la hace una novela única y muy singular en el contexto literario español».

Cubierta de 'Calles de Sevilla', una de las obras de la trilogía sevillana de Manuel Ferrand, que se podrá adquirir a lo largo de la próxima Feria del Libro de Sevilla El paseo

Añade igualmente Fran G. Matute el valor de 'Con la noche a cuestas' como una novela negra, «algo que yo defiendo especialmente en el prólogo como una aportación mía», subraya. «Es una novela negra muy sutil -prosigue este autor- porque, aparte de las viñetas sociales que se hacen en las que se plasman los conflictos de clases, hay una tensión narrativa que tiene que ver con una cartera. El sereno y el guarda de obras se encuentran una cartera y esa tentación del dinero que hay dentro y el dilema de devolverla o no genera una tensión interna que la convierten en una novela negra totalmente atípica. La obra no gira en torno a eso, pero es un detalle que la hace sin duda una obra muy interesante y la mantiene viva hoy día».

Por último, este experto en la Sevilla de los años 60 destaca de la novela que «tiene un interés muy especial para el sevillano, puesto que transcurre en un barrio como Los Remedios, aunque este no se nombre nunca. Pero hay una serie de personajes y de locales que aparecen en la trama y que claramente son identificables hoy en día. De hecho, dos de los negocios que se mencionan ahí siguen hoy en día abiertos: la peluquería de don Curro y el Sloopy Joe's. Yo creo que, dentro del movimiento de los narraluces, es la novela más moderna de todas porque está hablando de la burguesía en vez del campo y se habla desde el momento exacto desde el que está escrita la novela, a mediados de los años 60, y con todos los cambios generacionales que hubo entonces».