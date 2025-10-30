Suscríbete a
La Real Maestranza de Caballería de Sevilla acoge la presentación de dos nuevas publicaciones taurinas

'Los toros entre la reverencia y la ansiedad' es el título del volumen número 27 de la colección 'Tauromaquias', y 'Morir en la Plaza' el del número 56 de la Revista de Estudios Taurinos

Foto de grupo de los participantes del acto
Paula Mateo

Sevilla

La Real Maestranza de Caballería de Sevilla ha acogido en la tarde de hoy, jueves 30 de octubre, la presentación de sus dos nuevas publicaciones: el volumen número 27 de la colección 'Tauromaquias', titulado 'Los toros entre la reverencia y la ... ansiedad', de Jean Juan Palette Cazajús, y el número 56 de la Revista de Estudios Taurinos, bajo el nombre 'Morir en la Plaza'. El acto tuvo lugar en el Salón de los Carteles de la Plaza de Toros, que volvió a convertirse en un espacio de encuentro entre la tauromaquia y la cultura, en un acto dirigido por Víctor Vázquez Alonso, Profesor de Derecho y también miembro del patronato de la Fundación.

Descarga la app