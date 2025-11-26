Suscríbete a
ABC Premium

Ramón Serrera analiza en la Real Academia Sevillana de Buenas Letras el proceso de formación del Virreinato del Perú

El historiador destacó el papel económico de Potosí en su conferencia 'Las guerras civiles y la implantación del virreinato peruano'

La Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla amplía su recorrido por Triana por las obras de Pagés del Corro

Ramón Berrera durante su ponencia
Ramón Berrera durante su ponencia víctor rodríguez
Paula Mateo

Paula Mateo

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Real Academia Sevillana de Buenas Letras acogió este miércoles 26 de noviembre una nueva sesión del ciclo 'Los inicios del virreinato del Perú', un conjunto de conferencias de la Fundación Unicaja y la institución que, desde 2018, busca profundizar en ... el conocimiento de la presencia española en América. Tras el recorrido dedicado a Nueva España el año anterior, este 2025 la atención se centra en las figuras que marcaron la época, así como el proceso de formación del virreinato peruano.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app