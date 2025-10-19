Rafael Riqueni: «A la guitarra le debo más de media vida»

Hablar de Rafael Riqueni (Sevilla, 1962) es hablar de una persona que es leyenda viva de la guitarra flamenca. Nadie como este guitarrista y compositor sabe lo que es alcanzar la gloria después de haber sufrido fases de su vida marcadas por la enfermedad ... que ya han quedado en el pasado. El maestro vive en estos momentos una etapa de plena madurez en la que subirse todos los días a los escenarios supone un gran desafío, a la vez que un gozo personal. Su inagotable creatividad ha vuelto a dar sus frutos y el próximo 24 de octubre publicará su nuevo disco de estudio, 'Nerja', un álbum basado en el descubrimiento fortuito en 1959 de las famosas cuevas por un grupo de niños. El año pasado presentó algunos fragmentos de este trabajo en la Bienal de Flamenco de Sevilla y ahora lo dará a conocer de forma íntegra en un concierto que se celebrará en el Teatro de la Maestranza el próximo 1 de noviembre.

—El próximo 1 de noviembre podremos por fin escuchar todo el disco completo de 'Nerja' en el Maestranza. Me imagino que será para usted un concierto muy especial, ¿no es así?

—Claro, es un día muy emotivo e importante para mí porque vamos a tocar en directo todo lo que es el disco de la obra 'Nerja'. Para mí es un día de mucha ilusión por la posibilidad de tocar en mi tierra, en Sevilla, y tengo muchas ganas.

—Tras poder escuchar el año pasado un adelanto de 'Nerja' en la pasada Bienal de Flamenco, ¿cómo definiría este trabajo?

—Creo que 'Nerja', como pasaba con 'Parque de María Luisa', es una obra muy descriptiva en la que me he inspirado en las cuevas. Hace muchos años estuve allí con José Luis Ortiz Nuevo y Antonio Benamargo. Bajamos varios días a las cuevas para coger apuntes. Después me fui a Madrid y estuve escribiendo varios temas. Había una carpeta por ahí que con el tiempo he logrado encontrar. Me di cuenta de que había cosas que servían y otras que no. He incluido cosas nuevas para completar la obra.

—¿La obra es solo para guitarra o para más instrumentos?

—Es para tres guitarras y violonchelo. En los conciertos nos viene acompañando Gretchen Talbot, violonchelista de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Ella estará en el Teatro de la Maestranza, además de los guitarristas Salvador Gutiérrez y Manuel de la Luz. También como invitado vendrá Israel Fernández y María Moreno.

—Le habrá inspirado mucho la historia de esos niños que descubrieron casualmente las cuevas de Nerja.

—Claro, ese es el episodio principal de la obra, la curiosidad que hizo que esos niños se adentraran en el agujero en la tierra y que salieran a esa maravilla que son las cuevas de Nerja.

—Antes ha hablado de 'Parque de María Luisa'. Usted estrenó esa obra en el año 2011 en el Teatro Lope de Vega de Sevilla y fue un gran éxito. De hecho, hay muchos aficionados y críticos que aún recuerdan ese concierto.

—'Parque de María Luisa' fue acogido muy bien tanto por la crítica como por el público, sobre todo aquí en Sevilla. Después ha llegado a ser una obra importante. Cuando mi manager, Paco Bech, me decía que con 'Nerja' íbamos a hacer otro 'Parque', yo le contesté: «Yo creo que un 'Parque' no sale todos los días». Pienso que es muy difícil redondear una obra tal y como está en ese disco porque tienen que darse muchas circunstancias. Incluso en las bulerías del 'Parque' aparecían las voces de Estrella Morente y de Juan José Amador. Después hubo una improvisación de Raimundo Amador donde nos contestamos. Parece como si la suerte hubiera unido todos los puntos para que aquello viera el espíritu de Sevilla, que era lo que buscábamos.

—¿Qué recuerdos tiene de Paco de Lucía?

—Mi experiencia con Paco de Lucía fue fantástica. Yo creo que vivimos una época de oro allí en Madrid con Enrique Morente, el tío Pepe el Habichuela, el maestro Paco de Lucía y otros compañeros más. Todos nos juntábamos de noche, cantábamos, tocábamos y hablábamos. Paco me invitó a su casa varias veces. Estuvimos tocando y charlando allí y tengo unos recuerdos maravillosos del maestro.

—Cuénteme cómo contactó con Paco de Lucía a raíz de quedar finalista del Giraldillo de la Bienal en 1984.

—De eso hace muchísimos años. Yo era un chaval cuando estaba concursando y había comentarios de todo tipo, como en todos los concursos. Se hablaba de quién iba a ganar, si el que lo ganaba se lo merecía o no, etc. El maestro Paco -era miembro del jurado del concurso en aquella edición, que finalmente acabó ganando Manolo Franco- me dijo: «Hombre, es que tú te merecías ganar el premio, pero las cosas no han sido como queríamos». A raíz de ese comentario del maestro, quedamos para vernos.

—El mejor premio fue al final poder estar en la casa de Paco de Lucía, ¿no?

—Sí, fue una experiencia increíble. No me puedo olvidar de estar en su casa merendando y cenando con su familia y después coger la guitarra y tener cerca al maestro. Fue una maravilla disfrutar de su persona y de su guitarra.

—Cuando usted tocó 'Amarguras' en la Bienal de 2014 aquello supuso un antes y un después en la historia de ese festival. ¿Cómo surgió la idea de tocar esa pieza?

—Yo venía de un tiempo en el que había estado sin tocar por el tema de la enfermedad y otras circunstancias. Entonces mi manager me dijo que me habían llamado de la Bienal para tocar en Sevilla e iba a participar en un espectáculo con Manolo Franco y Paco Jarana, dos grandes guitarristas. También venían Antonio Canales y Segundo Falcón. Cuando nos entrevistamos para el espectáculo, salió la idea de tocar 'Amarguras' a tres guitarras. Como sevillanos nos emocionamos. Lo montamos y el estreno fue en el Teatro Lope de Vega, donde recibimos una acogida maravillosa.

—Cuando usted ha sufrido los peores momentos de su enfermedad, ¿qué supuso tener a su lado el amparo de la guitarra?

—La guitarra siempre ha estado a mi lado y siempre me ha ayudado en todos los momentos y en cualquier circunstancia. A la guitarra le debo más de media vida. Pero además me pasa una cosa con la guitarra. Cuando tengo un momento raro en el que no estoy bien, como le ocurre a cualquier persona, cojo la guitarra y se me quita todo. La guitarra me hace olvidarme del mundo y es como una terapia. Me sirve para evadirme.

—¿En qué momento se encuentra ahora que está llevando hacia delante tantos proyectos?

—Pues sí, ahora mismo estoy haciendo muchos conciertos solo y también muchos con Estrella Morente a dúo en un espectáculo que se llama 'Estrella & Rafael'. Venimos ahora de Tarragona. Este fin de semana tocamos en Barcelona y en Valencia. Este domingo toco yo solo en Villanueva del Ariscal. Son tres conciertos seguidos. Es mucho trabajo, pero la verdad que muy bien.

Portada del nuevo disco de Riqueni ABC

—Antes habló de Enrique Morente y ahora lo ha hecho de su hija Estrella. Los Morente es una saga que siempre ha estado muy presente en su vida, ¿no?

—Sí porque estuve por suerte muchos años al lado de Enrique como guitarrista y como amigo. Ambos vivimos una época de oro en Madrid y entonces los recuerdos son muy bonitos. Realmente da pena, pero ahora con Estrella estamos haciendo unos conciertos muy bonitos. Siempre que ella hace un giro con la voz y se acuerda de su padre, yo también me acuerdo. Es muy bonito. Tanto Estrella como su hermanos Kiki y Soleá tienen sus propios estilos, pero se acuerdan mucho de la escuela de su padre.

—Usted tiene 63 años. ¿Se ve con fuerza en los próximos años para seguir creando música y para continuar con sus conciertos?

—No sé si creando música o nuevas cosas porque la edad se va notando. Tengo un par de proyectos que me han ofrecido para hacer música. Pero lo que no me gustaría es perder contacto con el escenario mientras tenga fuerzas porque es algo que me da mucha vida. Me gusta subirme a tocar y, sobre todo, la ilusión que me hace ponerme en forma para concierto, estudiar y coger la guitarra todos los días. Eso me hace mucho bien, pero sé que llegará un momento en que no pueda más.

—La guitarra es un instrumento que requiere una máxima disciplina. ¿Nota mucho cuando deja de tocarla varios días?

—Sí, había un refrán sobre eso. Decía que si dejabas de tocar un día, lo notaba uno. Si dejabas de tocar dos días, lo notaba la mujer. Y si dejabas de tocar tres días, lo notaba ya el público. La guitarra necesita mucha disciplina.

—Seguro que el público del Teatro de la Maestranza tiene grandes expectativas por ver 'Nerja' en un concierto completo.

—Vamos con mucha ilusión y con muchas ganas de tocar en Sevilla. Espero que al público le guste la obra y que pase un buen rato de música.