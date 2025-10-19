Suscríbete a
ABC Premium

cultura

Rafael Riqueni: «A la guitarra le debo más de media vida»

El guitarrista sevillano estrenará este próximo 1 de noviembre en el Teatro de la Maestranza su nuevo disco, 'Nerja'

Rafael Riqueni: «La pureza para mí es lo que se transmite sabiendo de dónde vienes y hacia dónde vas»

Suscríbete
Si ya estás suscrito,
Para más información
Rafael Riqueni se encuentra en un momento de plena madurez dentro de su carrera
Rafael Riqueni se encuentra en un momento de plena madurez dentro de su carrera víctor rodríguez
Andrés González-Barba

Andrés González-Barba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Hablar de Rafael Riqueni (Sevilla, 1962) es hablar de una persona que es leyenda viva de la guitarra flamenca. Nadie como este guitarrista y compositor sabe lo que es alcanzar la gloria después de haber sufrido fases de su vida marcadas por la enfermedad ... que ya han quedado en el pasado. El maestro vive en estos momentos una etapa de plena madurez en la que subirse todos los días a los escenarios supone un gran desafío, a la vez que un gozo personal. Su inagotable creatividad ha vuelto a dar sus frutos y el próximo 24 de octubre publicará su nuevo disco de estudio, 'Nerja', un álbum basado en el descubrimiento fortuito en 1959 de las famosas cuevas por un grupo de niños. El año pasado presentó algunos fragmentos de este trabajo en la Bienal de Flamenco de Sevilla y ahora lo dará a conocer de forma íntegra en un concierto que se celebrará en el Teatro de la Maestranza el próximo 1 de noviembre.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app