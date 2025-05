Presentan en la Feria del Libro de La Rinconada una antología de 11 relatos bajo el título «Sucedió en Sevilla...»

El libro «Sucedió en Sevilla…», una antología de 11 relatos surgidos de la Escuela de Escritura de Sevilla, se presentará el próximo 26 de abril, a las 19 horas, en la Sala Maga del Centro Cultural de la Villa, en San José de la Rinconada. Sus autores firmarán ejemplares del libro este sábado 17 de mayo de 19 a 21 horas en la Feria del Libro de la Rinconada.

Sevilla es una ciudad de contrastes, en la que «lo clásico» rivaliza con «lo moderno», en la que el futuro nunca deja de acariciar al pasado y los autores de estos 11 relatos (periodistas, jubilados y estudiantes de distintas carreras universitarias) lo reflejan cada uno a su manera. Historias trágicas, cómicas, sorprendentes, cotidianas, emotivas o estremecedoras, que tienen en común la ciudad en la que se producen.

En «Sucedió en Sevilla…» hay lugar para el romance, desde el, maduro intenso, vital y de regusto agridulce que surge en una Feria de Sevilla y que nos presenta la periodista Charo Cobano en «Una eternidad», a otro más juvenil y secreto narrado en «Retratos para ella», de Clara Wei Rodríguez de Arcos, o el que llega de casualidad mientras visitas el Alcázar, como en «El día que te crucé», de Elena Nules.

Pero Sevilla no es solo el marco perfecto para las historias de amor, también hay una parte oscura y oculta, como la que se nos muestra en «Taxidermia» de Carlos Delgado, en el que un joven taxidermista acecha a animales en el Parque de María Luisa cuando cae la noche, o la escena de un aparente crimen en un hotel frente al rio en la que nos sitúa Sagrario Escribano en «La asesina de la Torre del Oro».

Y es junto al rio de Sevilla donde Laura Campos ubica su historia «El banco frente al Guadalquivir» para rememorar los viejos tiempos de una protagonista cargada de melancolía.

«Dolores», de Marta Álvarez, habla sobre los prejuicios y, sobre todo, del perdón. Y aunque no es el destino ideal en los meses de calor, los que vienen de fuera también quedan prendados de la ciudad en esas fechas, como cuenta Domi-Rem en «Veraneo».

Alguien que llega a Sevilla y debe adaptarse a la forma de «vivir la ciudad» es el protagonista de «Tres decisiones» de Gonzalo Herrero.

Y la reflexión también tiene cabida en la antología. En «Inefable», Marcela Gil busca encontrar el verdadero significado de dicha palabra mientras recorre los rincones de Sevilla Este, mientras Sebastián Palma analiza los cambios en el centro de la ciudad, el problema de la gentrificación y el encanto de la «vida de barrio» en «La plaza».

Una ciudad que, en definitiva, aparece ante los ojos del lector como un crisol narrativo al que nuestros autores y autoras se aferran para ofrecerle el retrato de una Sevilla plagada de historias, y once historias que solo podrían suceder en Sevilla.

«Ha sido una experiencia muy gratificante y muy productiva. En lo personal, me sorprendió ver la imaginación que tengo y que pensaba que no era tal. Ha sido, por tanto, una formación en la que he adquirido conceptos técnicos pero también mucho de mí misma, de mi capacidad creativa e imaginativa», comenta Charo Cobano, una de las autoras de este libro.