Suscríbete a
ABC Premium

cultura

Presentan en Buenas Letras la primera edición independiente en un volumen de 'Desolación de la quimera' de Luis Cernuda

Alfonso Castro y Miguel Polaino-Orts han preparado una edición de la última obra que publicó el poeta sevillano con un segundo volumen que presenta textos de destacados expertos

Un libro recorre cinco siglos de historia de la Facultad de Derecho de Sevilla y plasma testimonios de sus protagonistas

Juan Lamillar, Jacobo Cortines, Pablo Gutiérrez-Alviz, Alfonso Castro y Miguel Polaino-Orts
Juan Lamillar, Jacobo Cortines, Pablo Gutiérrez-Alviz, Alfonso Castro y Miguel Polaino-Orts manuel olmedo
Andrés González-Barba

Andrés González-Barba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Coincidiendo con la celebración este miércoles del 62 aniversario de la muerte de Luis Cernuda, la Real Academia Sevillana de Buenas Letras le ha querido dedicar un homenaje con la presentación del último poemario que escribió el poeta sevillano en vida, ' ... Desolación de la quimera', que aparece por primera vez publicado como una obra exenta e independiente en un volumen, sin compartir espacio con otras creaciones. Esta cuidada edición —publicada por Comares— cuenta con un segundo tomo titulado 'Homenaje sevillano a Luis Cernuda', que tiene como editores al catedrático de Derecho Romano de la Universidad de Sevilla Alfonso Castro y al profesor titular de Derecho Penal de la Hispalense Miguel Polaino-Orts. Está dedicado al que fuera director de Buenas Letras, Ismael Yebra, y además de contener textos de estos tres autores, también ofrece distintas aproximaciones al universo cernudiano realizadas por Ignacio Camacho, Joaquín Caro Romero, Jacobo Cortines, Juan Lamillar, Elena Poniatowska, Rogelio Reyes Cano, Antonio Rivero Taravillo, Francisco Robles, Maria Victoria Utrera y Luis Antonio de Villena.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app