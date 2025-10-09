Pablo Gutiérrez-Alviz, nuevo académico correspondiente de la Burgense

El director de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, Pablo Gutiérrez- Alviz, ha ingresado este jueves como académico correspondiente de la la Real Academia Burgense de Historia y Bellas Artes Letras. El acto se ha celebrado en la Diputación Provincial de ... Burgos y ha formado parte de la sesión de apertura del curso de la institución que dirige René Jesús Payo. En esta ceremonia, la escritora María Jesús Jabato Dehesa ha disertado sobre el tema 'Burgos en la obra de Benito Pérez Galdós'.

El ingreso de Gutiérrez-Alviz como académico correspondiente de la Burgense es un reconocimiento a la figura del director de Buenas Letras y culmina la gran sintonía que ha habido en los últimos años entre la academia sevillana y la Burgense, algo que se vio sobre todo en la organización conjunta de la exposición 'Los Machado.Retrato de familia'. En dicha muestra, la Fundación Unicaja tuvo también un papel fundamental.

La exposición fue inaugurada hace un año por el Rey Felipe VI, significando también la reapertura de la Real Fábrica de Artillería. Tras permanecer abierta en Sevilla hasta principios de 2025 y cosechar unas cifras de visitas muy destacadas, se pudo ver posteriormente tanto en Burgos como en la RAE.

Hay que recordar que René Jesús Payo ingresó por su parte como académico correspondiente de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras el pasado mes de junio. El tema que escogió para su discurso de ingreso fue el titulado 'Burgos y Sevilla. Recorridos compartidos', en donde ha hecho un repaso por los acontecimientos históricos que han unido a estas dos ciudades a lo largo de los siglos.