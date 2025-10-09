Suscríbete a
Pablo Gutiérrez-Alviz, nuevo académico correspondiente de la Burgense

El director de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras ha acudido a la apertura del curso de la institución burgalesa

René Jesús Payo: «La exposición de los Machado ha sido un símbolo de tolerancia, algo que se echa en falta hoy en día»

El presidente de la Diputación de Burgos, Borja Suárez Pedrosa; Pablo Gutiérrez-Alviz y René Jesús Payo, durante el acto celebrado este jueves
El presidente de la Diputación de Burgos, Borja Suárez Pedrosa; Pablo Gutiérrez-Alviz y René Jesús Payo, durante el acto celebrado este jueves ABC
Andrés González-Barba

Andrés González-Barba

El director de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, Pablo Gutiérrez- Alviz, ha ingresado este jueves como académico correspondiente de la la Real Academia Burgense de Historia y Bellas Artes Letras. El acto se ha celebrado en la Diputación Provincial de ... Burgos y ha formado parte de la sesión de apertura del curso de la institución que dirige René Jesús Payo. En esta ceremonia, la escritora María Jesús Jabato Dehesa ha disertado sobre el tema 'Burgos en la obra de Benito Pérez Galdós'.

