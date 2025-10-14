Suscríbete a
cultura

La Orquesta Barroca de Sevilla ofrecerá seis conciertos en Espacio Turina con la temática de las cortes europeas

La directora y violinista polaca Martyna Pastuszka será artista residente y estará al frente en cuatro programas de la temporada 2025/2026

Grandes figuras nacionales e internacionales conforman la programación del Espacio Turina

Martyna Pastuszka, Angie Moreno y Ventura Rico, durante la presentación de la nueva temporada de la Orquesta Barroca de Sevilla
Martyna Pastuszka, Angie Moreno y Ventura Rico, durante la presentación de la nueva temporada de la Orquesta Barroca de Sevilla
Andrés González-Barba

La Orquesta Barroca de Sevilla ha presentado este martes su temporada 2025/2026 que ofrecerá en Espacio Turina. En total habrá nueve conciertos, tres de ellos extraordinarios, y la temática girará en torno a las cortes europeas. Una de las notas principales del nuevo ... curso será la presencia como artista residente de la prestigiosa directora y violinista polaca Martyna Pastuszka. Además, el lema elegido es 'Música y poder'.

