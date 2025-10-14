La Orquesta Barroca de Sevilla ofrecerá seis conciertos en Espacio Turina con la temática de las cortes europeas

La Orquesta Barroca de Sevilla ha presentado este martes su temporada 2025/2026 que ofrecerá en Espacio Turina. En total habrá nueve conciertos, tres de ellos extraordinarios, y la temática girará en torno a las cortes europeas. Una de las notas principales del nuevo ... curso será la presencia como artista residente de la prestigiosa directora y violinista polaca Martyna Pastuszka. Además, el lema elegido es 'Música y poder'.

Esta intérprete será precisamente la que esté al frente de la OBS este viernes 17 de octubre en el concierto de apertura del curso académico, organizado por la Universidad de Sevilla. La cita será en Espacio Turina y el programa elegido se titulará 'Adulen al oído. Acentos italianos en la corte de Madrid', con obras de de Avison, Manalt y Corselli.

La temporada 2025/2026 comenzará el 22 de noviembre en Espacio Turina con la presencia del director y violonchelista sevillano Víctor García, que está labrando una prestigiosa carrera internacional (es profesor de violonchelo histórico en el Conservatorio Hogeschool voor de Kunsten Utrechts en Utrecht y ganó en 2024 el 24º Concurso Internacional Johann Sebastian Bach). La OBS afrontará el programa 'El violonchelo en la corte de Prusia', con obras de Carl Philip Emmanuel Bach, Boccherini y Duport.

Otro programa interesante será el del 24 de enero, ya que bajo el nombre de 'El rey de los instrumentos' tendrá protagonismo el órgano, un instrumento que pocas veces era solista dentro del barroco. Juan de la Rubia será el organista solista y el violinista Ignacio Ramal será el director. El concierto lo formarán obras de Haendel y Bach.

El segundo de los conciertos que dirigirá Martyna Pastuszka será el próximo 20 de febrero bajo el título 'Symphonies royales'. Se interpretarán obras de los hermanos Haydn y Mozart. La directora polaca también estará al frente de la OBS el 14 de mayo con el programa 'Los sueños de Eneas', con obras de Rebel, Iribarren, Durón y Nebra. El otro programa destacado de la temporada 2025/2026 será el titulado 'Harmoniemusik para el emperador' (9 de abril), que contará con un viejo conocido de la Barroca, Alfredo Bernardini, como director y solista de oboe. Se interpretarán obras de Krommer y Mozart.

La Orquesta Barroca de Sevilla ofrecerá igualmente un Concierto de Navidad bajo el apoyo del Consejo General de Hermandades y Cofradías. La cita será el 19 de diciembre en Espacio Turina y también contará con la dirección de Martyna Pastuszka. Bajo el título de 'Gloria in excelsis Deo', se interpretarán obras de Bach, Torelli, Telemann, Locatelli y Haendel. Como solista actuará la soprano Aurora Peña. Otro concierto importante de la OBS será su tradicional intervención dentro del Festival de Música Antigua de Sevilla (FeMÀS) el próximo 6 de marzo en Espacio Turina. El programa elegido llevará por nombre 'El ocaso de los reyes'. Julien Chauvin dirigirá a la Barroca con obras de Rameau, De Mondonville y Leclair.

La delegada de Cultura y Turismo, Angie Moreno, ha destacado durante la presentación «la enorme satisfacción que supone para el Ayuntamiento acompañar un año más a la Orquesta Barroca de Sevilla, un proyecto cultural que forma parte del alma de nuestra ciudad». Igualmente ha subrayado que la OBS «es uno de los grandes emblemas de la Sevilla contemporánea, una formación que, con su excelencia artística y su proyección internacional, engrandece la imagen de Sevilla como capital de la cultura, del arte y del talento».

La nueva temporada contará con la violinista y directora Martyna Pastuszka como artista residente e incluirá programas dedicados a compositores como Bach, Haydn o Mozart. Asimismo, Moreno ha dicho resaltado la importancia de iniciativas como la Joven Orquesta Barroca de Sevilla y el nuevo proyecto de recuperación patrimonial Blasco de Nebra, «que demuestran el compromiso de la OBS con la formación y el futuro de la música en nuestra ciudad».

Por su parte, el coordinador de la Orquesta Barroca de Sevilla y fundador de la OBS, Ventura Rico, ha agradecido todo el apoyo recibido por parte del Ayuntamiento de Sevilla, bajo cuyo auspicio pueden desarrollar una temporada en Espacio Turina. «No existe en el mundo de la música antigua otra agrupación que pueda ofrecer una temporada estable con el apoyo de una institución pública como es el Ayuntamiento». Asimismo, ha valorado el cartel que ha diseñado Ana García y que muestra una columna con un capitel dórico. «Este cartel representa el ideal arquitectónico de Vitrubio: utilidad, solidez y belleza. La Orquesta Barroca de Sevilla siempre se ha regido por esos tres ideales».

Además, Rico, que ha anunciado que en breve dejará su puesto de coordinador de la OBS tras desempeñarlo tres décadas, ha dicho que la temporada girará sobre el poder. «La música estaba relacionada en el barroco con la Iglesia y el Estado». Igualmente ha agradecido el apoyo de todas las instituciones y patrocinadores que apoyan a la orquesta. En ese sentido, ha recordado el apoyo que reciben de la Asociación de Amibos de la OBS, que cuenta con 2.200 socios.

Por otra parte, Ventura Rico ha señalado la importancia de contar con una artista residente como Martyna Pastuszka, que lleva ya unos años colaborando con la OBS en distintos proyectos. Esta ha dirigido a las orquestas más prestigiosas de Europa y también está al frente de su propia orquesta desde hace catorce años. La directora polaca ha comentado en la presentación que «este es el tercer proyecto que hago la Barroca. Estoy muy contenta de estar aquí en Sevilla porque esta orquesta revela las emociones y transmite un mensaje, tanto en conciertos como en grabaciones. Esa actitud no la veo en otras orquesta europeas. Es única en la Orquesta Barroca de Sevilla, que destaca por su capacidad de transmitir las emociones en su forma más pura. La orquesta está llena de respeto y es sorprendente que haya sobrevivido treinta años con un proyecto que no es rentable desde el punto de vista económico».