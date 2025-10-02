El onubense Guillermo Weickert gana el Premio Nacional de Danza 2025

Guillermo Weickert ha obtenido este jueves el Premio Nacional de Danza 2025 en la modalidad Creación. Estos galardones, que concede anualmente el Ministerio de Cultura a través del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), están dotados con 30.000 euros ... cada uno. La otra galardonada ha sido Janet Novás en la modalidad de Interpretación.

El jurado ha acordado la concesión de este galardón a Guillermo Weickert por «la calidad y originalidad de su pieza de 2024, 'Luz sobre las cosas', una coreografía fascinante en su uso de la luz y el espacio, que conecta con la percepción del cuerpo y la libertad creativa del coreógrafo, director y bailarín«.

Esta pieza se une a otros de enorme riesgo presentados en los últimos años, que confirman la solidez de una trayectoria que le ha situado como un artista de referencia para diferentes generaciones en España y en el panorama internacional.»

Una larga trayectoria

Nacido en Huelva en 1974, se formó como actor en el Instituto del Teatro de Sevilla y como bailarín en el Centro Andaluz de Danza. Más tarde se especializó como intérprete creador en los Talleres de Creación Coreográfica de la Junta de Andalucía y fue becado por esta administración en la compañía Metros, que dirige Ramón Oller en Barcelona. También fue becado del Centre de Développement Chóreographique de Tolousse y de la C.E.E (Col.lina Colaboration in Arts, Newcastle, Reino Unido, 2006).

En su trayectoria, marcada por su formación híbrida en danza y teatro, recorre los límites entre disciplinas, a través de la danza contemporánea, el teatro físico, el flamenco, la performance y el circo.

Como intérprete ha trabajado para algunos de los creadores y compañías más relevantes de la escena nacional y europea, formando parte de compañías como Danat Dansa, L'Anónima Imperial, Rui Horta (Portugal), Tanzcompagnie

Rubato (Berlín), Dame de Pic (Bruselas), Erre que Erre, etc. y para coreógrafas como Sol Picó, Angels Margarit, Karine Ponties y Pere Faura.

En 2001 funda Guillermo Weickert Compañía de Danza, con la que comienza su trayectoria como coreógrafo y director de escena, y con la que recorre algunos de los festivales más prestigiosos del ámbito de la creación.

En 2008 recibe el Maximino de Honor al mejor intérprete de artes escénicas por su trabajo en 'Go With The Flow' y en 2013 el Premio Escenario de Sevilla al mejor bailarín por 'Materialinflamable'. También sus creaciones 'Días Pasan

Cosas', 'Sorrow' y 'Lirio entre espinas' han recibido numerosos reconocimientos. Destacan también sus trabajos como coreógrafo en el espectáculo de circo y cabaret burlesque 'The Hole', la coreografía para la película 'Ali', de Paco Baños, y 'Code Unknown', creada para la compañía rusa Dialogue Dance, y 'Luz sobre las cosas', con la que se encuentra actualmente de gira.

En el terreno de la creación teatral ha trabajado la dirección de movimiento y coreográfica en montajes textuales montajes textuales de compañías como la National Theatre Wales (Reino Unido), Ur Antzerkia, Matarile y Voadora y creadores como Alex Rigola, Carlota Ferrer, Marc Rees y Marta Pazos, con la que ha trabajado en el Centro Dramático Nacional (del INAEM) en el montaje de 'Comedia sin título', de Federico García Lorca, de 2021.

Weickert desarrolla además su faceta como pedagogo en diversos centros públicos (Escola Superior de Dança de Lisboa, Conservatorios de Málaga, Granada, Sevilla, Centro Andaluz de Danza, entre otros), privados (Estudio3 de Madrid, Área de Barcelona, Colectivo CRIM de Barcelona, Costa Contemporánea en Almería, etc.) y como profesor en compañías de danza y teatro como Rui Horta Stage Works, Deborah Light y ErrequeErre.

Los Premios Nacionales de Danza se conceden como recompensa y reconocimiento a la meritoria labor de personas o entidades de este ámbito cultural, puesta de manifiesto a través de una obra o actuación hecha pública o representada durante el 2024, aunque también pueden otorgarse como reconocimiento a una trayectoria profesional.