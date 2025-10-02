Suscríbete a
El onubense Guillermo Weickert gana el Premio Nacional de Danza 2025

Su pieza 'Luz sobre las cosas' le ha valido el galardón del jurado en la modalidad de Creación, dotado con 30.000 euros

El fascinante universo de Weickert, al descubierto

Una de las escenas de 'Luz sobre las cosas' de Guillermo Weickert
Una de las escenas de 'Luz sobre las cosas' de Guillermo Weickert juan carlos toledo

S. C.

Guillermo Weickert ha obtenido este jueves el Premio Nacional de Danza 2025 en la modalidad Creación. Estos galardones, que concede anualmente el Ministerio de Cultura a través del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), están dotados con 30.000 euros ... cada uno. La otra galardonada ha sido Janet Novás en la modalidad de Interpretación.

