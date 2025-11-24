Suscríbete a
OFFF Sevilla traerá al autor del símbolo de Prince y al creador de los créditos de las películas de Marvel

Con figuras como Mitch Monson, Erin Sarofsky y David Carson, el festival organizará workshops, encuentros, música, market y pop-ups y la novedad principal de este año, 24 Hour Creative People

Organizadores del OFFF Sevilla 2025
Organizadores del OFFF Sevilla 2025 juan flores

OFFF Sevilla regresa del 27 al 29 de noviembre con una edición que despliega la amplitud real del ecosistema creativo contemporáneo. El festival reunirá en la ciudad a un centenar de artistas, estudios y profesionales procedentes de más de una decena de países — ... entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Japón, Suecia, Bélgica y España— en un recorrido que atraviesa todo el espectro de la cultura visual actual: desde el diseño gráfico, el motion, la ilustración y la tipografía hasta el arte digital, la animación, las instalaciones inmersivas, la música experimental y las artes aplicadas. La Real Fábrica de Artillería vuelve a erigirse como sede principal, mientras que la Fundación Cajasol se incorpora por primera vez para acoger 24 Hour Creative People, la nueva jornada que reunirá a 150 jóvenes y referentes en encuentros, diálogos y sesiones de mentoría.

