Obras de Anglada Camarasa y Gonzalo Bilbao, se subastan en Sevilla

Una obra titulada 'Maternidad' del pintor catalán Anglada Camarasa por un precio de salida de 180.000 euros, y otra del sevillano Gonzalo Bilbao titulada 'Saliendo de misa' por un precio de 38.000 euros, son las 'estrellas' de la subasta de obras ... de arte, joyas y objetos decorativos que mañana día 24 de septiembre se celebra en la sala Isbilya de Sevilla.

Un total de 799 lotes son los que salen a la puja siendo los más numerosos los referidos a la pintura, tanto clásica como contemporánea. En el apartado de pintura antigua y del siglo XIX, numerosos lotes de pintura religiosa de los siglos XVII y XVIII, así como obras del sucesor de Guido Reni, del círculo de Luciano Bolzoni, de las escuela castellana, escuela flamenca, escuela italiana y escuela andaluza, así como retratos de varios monarcas y versiones de la Inmaculada de diversas facturas e incluso de época colonial.

En el apartado de pintura contemporánea hay que destacar la presencia de numerosos cuadros del pintor Pedro Simón, artista fallecido en Sevilla el pasado mes de abril; dos cuadros, entre ellos un retrato, de Baldomero Romero Ressendi; un paisaje de Joaquín Sáenz; un curioso dibujo de José Pérez Ocaña titulado 'La Lole'; una obra del pintor abstracto sevillano Manuel Salinas también con un alto precio de salida, 14.000 euros; cuadros de Ricardo Cadenas, pintor de la generación de los 80; varias litografías de Luis Gordillo, así como numerosos grabados del pintor Paco Cuadrado y de Paco Cortijo, ambos miembros del movimiento del realismo social.

En el mismo apartado de obra contemporánea, piezas de distinto formato y precios de artistas como Francisco Peinado, Ben Yessef, Antoni Miró, Ignacio Cortés, Juan Valdés, José María Labrador, Francisco Maireles, y Fernando Bellver entre otros autores.

En la subasta también se sacan a la puja numerosas piezas de joyería y alta joyería, siendo, según la organización de la misma, una de las más importantes de las últimas convocatorias. Por otro lado, también tienen presencia en artes decorativas una amplia colección de cerámica tradicional, esculturas y relojes del XIX y XX, azulejos de varios siglos, objetos de bronce, muebles clásicos de varias épocas y como curiosidad, un lote compuesto por cinco casullas en diferentes telas y acabados con decoraciones diversas de procedencia española y del siglo XIX, así como otros ornamentos religiosos, entre ellos una talla de un San Antonio del siglo XVII atribuido a Felipe de Ribas por un precio de salida de 5.500 euros.

Mención especial para una serie de curiosos lotes epistolares. Se trata de varias cartas que salen a subasta, entre ellas, firmadas por Cayetana de Alba en aquel momento aún Duquesa de Montoro, a D. J. Salvador (Presidente del Ateneo de Sevilla) sobre los Juegos Florales de aquel año, y otra a la misma persona agradeciéndole ser nombrada socia de honor del Ateneo. Otra curiosa misiva firmada por José María Pemán, una carta firmada el 16 de noviembre de 1944 por Jacinto Benavente, y una misiva firmada el 1 1 de junio de 1943 en Madrid por Francisco Rodríguez Marín (Osuna, 1855 - Madrid, 1943) a su amigo José Salvador Gallardo.