Obras de Anglada Camarasa y Gonzalo Bilbao, se subastan en Sevilla

La sala Isbilya saca a la puja, además importantes lotes de joyas y cuadros religiosos del siglo XVII, cartas de la Duquesa de Alba, José María Pemán y Jacinto Benavente

La obra titulada 'Maternidad' del catalán Hermenegildo Anglada Camarasa sale a subasta por 180.000 euros en la sala de subastas Isbilya
Marta Carrasco

Sevilla

Una obra titulada 'Maternidad' del pintor catalán Anglada Camarasa por un precio de salida de 180.000 euros, y otra del sevillano Gonzalo Bilbao titulada 'Saliendo de misa' por un precio de 38.000 euros, son las 'estrellas' de la subasta de obras ... de arte, joyas y objetos decorativos que mañana día 24 de septiembre se celebra en la sala Isbilya de Sevilla.

