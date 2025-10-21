Nuevo Berlín, el grupo sevillano que recomienda la Rolling Stone: «Nadie nos lleva la comunicación ni la prensa, nos pilló por sorpresa»

El pasado 15 de octubre, la revista Rolling Stone publicó en su edición en español un artículo titulado 'Artistas alternativos españoles que tienes que escuchar'. Allí, entre nombres de géneros tan diversos como el trap, el pop electrónico o el rock alternativo, ... aparecía una mención inesperada para un grupo sevillano que, sin oficina de prensa ni ningún tipo de acción publicitaria, lleva años abriéndose paso por la escena nacional a base de constancia, letras sinceras y un sonido cada vez más depurado. El nombre de la banda sevillana que tienes que escuchar: Nuevo Berlín.

«Nos pilló totalmente por sorpresa. Ahora mismo no tenemos a nadie que nos lleve la comunicación, ni prensa, ni nada», admite Cristian Chamorro (1989, Sevilla), guitarrista y responsable de buena parte del engranaje interno de Nuevo Berlín. «Nos mencionaron en una historia, fui a mirar y pensé: '¿Pero esto qué es? ¿Rolling Stone?' Claro, es increíble». Por su parte, Alejandro Martín (1989, Sevilla), cantante y autor de las letras, lo vivió con una mezcla de sorpresa y gratitud: «Me ha llamado la atención recibir mensajes de gente que normalmente no escribe, gente que está ahí, que te escucha, pero no se manifiesta. Es excepcional. Más incluso que lo que hemos conseguido en otras etapas».

El detonante de esa visibilidad inesperada podría haber sido una versión muy personal de 'El lado oscuro', el clásico de Jarabe de Palo, grabada y publicada como cierre de su último EP, 'Manual para perderse', producido por Jordi Gil en Sputnik y presentado hace tan solo unas semanas en la Sala X. «Allí en Latinoamérica, donde se escribe la Rolling Stone en español, Jarabe de Palo es muy conocido. A niveles muy, muy locos», apunta Cristian. «A mí me da en la nariz que a través de ahí, de hacer la versión, hayamos abierto esa puerta».

La idea de versionar un tema no fue sencilla. Durante mucho tiempo debatieron qué canción escoger y hubo varias opciones sobre la mesa. «Pasó de todo», recuerda Sergio Esgueva (2002, Sevilla), batería e integrante más joven del grupo. Entre las propuestas descartadas hubo incluso alguna de Mecano y una versión muy seria —aunque finalmente frustrada— de 'Adiós papá' de Los Ronaldos. «Pero hubo discrepancias», ríe Cristian sin dar nombres. La idea, coinciden los tres, era ofrecer algo genuino. «Cualquiera puede tocar una canción tal cual está. La gracia está en hacerla tuya».

«No nos poníamos de acuerdo», explica Sergio, «hasta que dijimos: Jarabe de Palo es un grupo de referencia para todos. Y una vez elegida la canción, todo fluyó». La versión, alejada de la original, se rehízo con una identidad sonora propia. «Tiene muchísimos cambios y arreglos», explica. «No se parece en nada, pero salió muy rápido, estamos muy contentos con el resultado».

'Manual para perderse', una transición

Este ejercicio de reinvención encaja perfectamente con la naturaleza de su último trabajo, un EP que no solo marca un cambio sonoro, sino que actúa como puente hacia una nueva etapa del grupo. «El primer EP fue casi una demo, una carta de presentación», explica Cristian. «Más que un disco como tal». Alejandro lo describe como una toma de contacto con una formación aún en evolución: «No teníamos mucho repertorio y fuimos directos a lo que veíamos que funcionaba».

En cambio, este segundo EP —tercer trabajo de estudio para el grupo, tras su primer EP homónimo y su primer disco, 'Camino a la mitad' (2024)— responde a una necesidad diferente: experimentar, romper con lo anterior y mirar hacia adelante. «Queríamos salirnos un poco del tiesto», afirma el cantante. «Y también nos ha servido como transición. Después de un disco largo que nos llevó tiempo mover, necesitábamos algo diferente, con un sonido más directo. Ya estamos pensando en lo próximo».

Para alcanzar ese sonido que tenían en mente decidieron trabajar con Jordi Gil en Sputnik, uno de los estudios de referencia en Sevilla. «Nunca hemos repetido productor», señala Sergio. «Nos gusta ir probando cosas distintas. Pero con Jordi ya teníamos relación, lo conocíamos de la escena, y el resultado ha sido estupendo. Nos entendió a la primera. Supo dar con el sonido que queríamos, aportó ideas nuevas, y sobre todo respetó el camino que queríamos seguir como grupo».

Con este trabajo el grupo busca una sonoridad limpia, sin artificios. «No hay apenas efectos», comenta Cristian. Estas canciones, que beben del rock anglosajón y de la escena alternativa, son a su vez herencia de grupos patrios como Supersubmarina o Arde Bogotá: «Es una música con menos capas, más directa. Creo que nos parecemos más a Supersubmarina que a Arde Bogotá, aunque curiosamente grabamos nuestro primer disco en el mismo estudio donde ellos hicieron ' La noche'». El grupo no oculta su preferencia por los sonidos británicos, aunque tampoco reniega de las influencias nacionales. Cristian lo resume así: «No seguimos la línea del indie pop-rock que ahora suena tanto en festivales. Lo nuestro tiene matices de muchas escenas. A mí, por ejemplo, me encanta la escena británica», señala.

Hijos del nuevo mundo

Aunque el grupo tiene quiénes son y de dónde vienen, este EP viene a plasmar una especie de evolución hacia otro lugar: «En un año una persona cambia mucho. En un año pueden pasar muchas cosas y a un grupo le pasa lo mismo. No somos los mismos que hace dos años cuando entramos a grabar nuestro primer disco», puntualiza Cristian. «Hemos cambiado porque escuchamos nueva música, tenemos otras vivencias y al final todo eso hace que tu música evolucione. Nuestra evolución no tiene un camino claro». Para el guitarrista de Nuevo Berlin, «un grupo no se acaba de conocer por lo menos hasta el segundo o tercer disco. Ahí es cuando sale la seña de identidad de un grupo, eso hay que trabajarlo mucho y tiene que salir de una forma espontánea».

En un año pueden cambiar muchas cosas, pero durante dos décadas hay algo que no ha cambiado: las ganas de juntarse para hacer música. Alejandro y Cristian se conocen desde poco antes de alcanzar la mayoría de edad y, desde entonces, no han dejado de soñar con formar una banda. «Cristian y yo habíamos tenido ya nuestros protogrupos», recuerda el vocalista. «Y como casi todos nacimos en 1989 [incluido su anterior bajista, que ha dejado el proyecto antes de este EP], pensé que como éramos hijos del nuevo mundo, que surgió tras la caída del Muro de Berlín, quizás por ahí podía ir el nombre del grupo. Pensé que la idea de Nuevo Berlín nos unía de algún modo». Sergio, el último en incorporarse a la banda entró por recomendación de amigos comunes. «Yo ya estaba en el primer concierto. Me hicieron un casting, me cogieron y, a la semana de entrar, ya estábamos tocando en directo. Fue todo muy rápido, pero salió bien».

El germen del proyecto empezó a tomar forma en 2016, pero no fue hasta después de la pandemia cuando todo comenzó a rodar. «Durante el confinamiento le dije a Cristian que iba a componer un disco entero, diez temas por lo menos», recuerda Alejandro. «Y no salió nada decente. Ni una canción». Cristian, por su parte, lo vivió como una etapa de bloqueo: «Lo último que me pedía el cuerpo era escribir. Solo quería que todo pasara. Pero sí me ayudó a entender que ya no hacía falta depender de lo tradicional. Que todo podía hacerse desde casa. Cambió nuestra mentalidad».

La importancia de los roles

La dinámica del grupo es imprescindible para que éste funcione. Al menos es lo que ocurre con Nuevo Berlín. En el proceso creativo es Cristian quien prende la mecha con muchas de las instrumentales. Por su parte, Alejandro trabaja las melodías vocales y escribe las letras, mientras Sergio se encarga de las partes rítmicas y técnicas. «Necesito que las letras sean mías para poder interiorizarlas y cantarlas con verdad», afirma Alejandro quien reconoce que no influenciarse por lo que escucha, sino guiarse por su propia voz. «He escuchado más música en inglés que en español, y eso me influye. Me gustan las letras de Izal, pero también cosas más narrativas, tipo Kings of Leon. Aunque no tengo una referencia clara. Es una mezcla de todo».

En cuanto a las tareas más burocráticas, es Cristian quien, de momento, gestiona la parte interna del grupo: organización, comunicación, trámites. «Cada uno tiene su parcela», dice. «Y eso es fundamental. Si cada uno se centra en su parte, todo fluye», admite. «Cristian lleva el 90 % del trabajo que no se ve», reconoce Alejandro. «Yo soy un desastre para eso. Él lo gestiona todo». Sergio lo resume con claridad: «Todo eso nos lleva mucho tiempo. Nos gustaría poder dedicarnos al 100 % a la música. A crear, tocar, mostrar al mundo lo que hacemos».

Como responsable de ese engranaje interno, Cristian admite que hace años que no sabe lo que es tener un rato libre. «En una entrevista, unos amigos de Sevilla, el grupo Victorias, decían que la música es egoísta y yo estoy totalmente de acuerdo. La música te exige todo tu tiempo. Absolutamente todo. Y hoy en día, tal y como está hecha la música, más. Tienes que ser creador de contenido, tienes que hacer tu nota de prensa, tienes que hacer nuevas canciones, buscar sitios donde grabar, buscar conciertos. El día no te da. Y si tienes familia ya ni te cuento. Es una profesión de riesgo compaginar la música con la vida personal y laboral».

Pero por ahora, la música convive con otras ocupaciones. Sergio gestiona una empresa de eventos audiovisuales, Alejandro es profesor de Geografía e Historia de Secundaria y Cristian es funcionario. Y, aun así, sacan tiempo para la creación musical. A veces incluso a las dos de la madrugada. «Recuerdo que tenía un bolo al día siguiente y yo aún estaba terminando la letra de una canción esa noche», cuenta Alejandro. «Esa presión, a veces, te da el empujón que necesitas». Cristian lo confirma entre risas: «Si no hay presión, nos vamos por las ramas. Pero si hay una fecha límite, vamos más a tiro hecho. Curiosamente, las cosas nos han salido mejor así». Sergio concuerda, bromeando: «Bajo presión funcionamos mejor, al contrario que Leiva», dice entre risas.

Entre la vida diaria, los compromisos laborales y una pasión que les exige todo, Nuevo Berlín sigue caminando, buscando esa presión. Con paso firme, con identidad propia y, ahora también, con el aval de una mención en la Rolling Stone. No es mal comienzo para lo que está por venir. «El año que viene traeremos más música, espero», afirma Alejandro, «hay algo de incertidumbre porque ahora en unos meses voy a ser padre y eso puede cambiar un poco las cosas», confiesa. Eso sí, deja clara las intenciones del grupo: «Vamos a sacar más música, a hacer más conciertos el año que viene, aunque quizás más cercanos al verano». Y Sergio lo secunda: «Nuestra intención es vivir de la música, estamos haciendo todo lo posible para que así sea».