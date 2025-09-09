Suscríbete a
Nino Bauti: «Sevilla tiene una riqueza cultural única difícil de encontrar en otras ciudades»

El diseñador sevillano, que trabajó con Armani y Oscar de la Renta, vuelve a la capital hispalense para firmar el vestuario de dos de las obras más destacadas del primer Festival de Ópera de Sevilla

Sevilla presenta su Festival de Ópera, una cita que une el legado glorioso del género con la creación contemporánea

Francisco Soriano: «El Festival de Ópera es una oportunidad perfecta para hacer una revolución cultural desde Sevilla»

El diseñador sevillano Nino Bauti
El diseñador sevillano Nino Bauti
Después de un periplo de décadas por Londres, Nueva York, Brasil y México, Nino Bauti ya se encuentra en Sevilla, su ciudad natal, para ultimar el vestuario de dos de las principales óperas de la I Bienal de Ópera que se celebra en la capital ... hispalense del 25 de septiembre al 12 de octubre. Figura internacional de la moda y tras toda una vida dedicada al diseño junto a nombres míticos como Armani, Oscar de la Renta o Alexander McQueen, regresa ahora con la emoción de un sueño cumplido y la inspiración de crear algo «radicalmente nuevo», no sólo visualmente atractivo, sino que sea también una forma de dar voz a la historia a través del vestuario.

