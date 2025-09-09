Nino Bauti: «Sevilla tiene una riqueza cultural única difícil de encontrar en otras ciudades»

Después de un periplo de décadas por Londres, Nueva York, Brasil y México, Nino Bauti ya se encuentra en Sevilla, su ciudad natal, para ultimar el vestuario de dos de las principales óperas de la I Bienal de Ópera que se celebra en la capital ... hispalense del 25 de septiembre al 12 de octubre. Figura internacional de la moda y tras toda una vida dedicada al diseño junto a nombres míticos como Armani, Oscar de la Renta o Alexander McQueen, regresa ahora con la emoción de un sueño cumplido y la inspiración de crear algo «radicalmente nuevo», no sólo visualmente atractivo, sino que sea también una forma de dar voz a la historia a través del vestuario.

-¿Qué significa para usted participar en el primer Festival de Ópera de Sevilla, especialmente con dos producciones como 'Il Califfo di Bagdad' y 'Les enfants terribles'?

-Es algo muy especial. Cuando Francisco Soriano -director artístico del Festival- me llamó para proponerme este reto yo me encontraba en Nueva York. Curiosamente el día anterior fui a ver la ópera 'La Rondine' en el MET, recuerdo que pasé toda la representación pensando lo bonito que sería crear el vestuario de una producción semejante y... el resto es historia. Puedo decir que es un sueño cumplido. Como sevillano, regresar a mi ciudad después de 30 años en el extranjero y contribuir a un evento cultural de este calibre, con este elenco de artistas tan buenos, con una programación excelente y una apuesta cultural de primer nivel, es simplemente maravilloso. Trabajar en 'Les enfants terribles' y 'Il califfo di Bagdad' es también una forma de cerrar un círculo personal y profesional.

-¿Qué retos ha tenido que enfrentar al diseñar el vestuario para estas producciones, y cómo los ha superado?

-Uno de los mayores retos como diseñador fue encontrar un equilibrio entre la fidelidad de las obras originales y la necesidad de modernizarlas. Para superarlo, trabajé en estrecha colaboración con ambos directores escénicos, Guillermo Amaya en 'Il Califfo di Bagdad' y Susana Gómez en 'Les enfants terribles'. Sólo así podía asegurarme de que cada decisión de diseño estaría alineada con la visión general de la producción. La comunicación constante fue y es clave. En la ópera, cada prenda debe contar una historia y contribuir a la caracterización de los personajes. Y realmente, esa es la esencia de lo que hago, en todas las facetas, ya sea en la moda o en el teatro.

-Regresar a Sevilla después de tantos años debe ser muy emotivo. ¿Qué significan las raíces en su trabajo creativo?

-Mis raíces son fundamentales. He llevado la esencia de Sevilla conmigo a lo largo de toda mi carrera, es una forma de que uno nunca se vaya del todo. Ahora, al regresar, siento que puedo dar algo de vuelta. Este proyecto es también un cumplimiento de una promesa personal: nunca olvidar de dónde vengo y el orgullo que eso representa. Sevillano ante todo.

-Hablemos de 'Les enfants terribles'. ¿Cómo se inspiró en la novela de Cocteau para diseñar el vestuario?

-La novela de Cocteau tiene una estética muy particular y una carga emocional profunda. Quisimos capturar esa dualidad entre lo onírico y lo real, así que optamos por una paleta de colores que reflejara esa tensión, combinando texturas suaves con elementos más duros. La directora Susana Gómez tiene la enorme responsabilidad de abrir el telón en todos los sentidos, la primera ópera, el primer festival. Su experiencia y su excelente trayectoria garantizan que será todo un éxito, sin duda. Ha sido también un enorme reto 'vestir' las dos voces femeninas, Clara Barbier y Lydia Vinyes-Curtis, ambas con enorme talento y gran proyección en el mundo de la ópera.

-En 'Il califfo di Bagdad' ha trabajado con el director escénico Guillermo Amaya en una adaptación moderna. ¿Cómo se ha transformado la obra en esta nueva versión?

-Guillermo ha hecho un trabajo increíble al ambientar la ópera del sevillano Manuel García de 1813 con el contexto de la sala Bagdad en Barcelona durante los años 70. Esta adaptación incluye partes habladas que añaden una nueva y fresca dimensión a la historia original, haciéndola más contemporánea, divertida y relevante. Se ha elegido también para celebrar la conmemoración del 250 aniversario del nacimiento del autor sevillano, con la particularidad de que sólo se ha representado dos veces en la historia, y esta vez lo hace en un marco incomparable como es el patio de la Montería del Real Alcázar, que va a vibrar con Nerea Berraondo y todo el elenco de voces de esta magistral obra.

-Ha mencionado en entrevistas previas que ha investigado bastante para este proyecto. ¿Cómo influyó la prensa y el cine español de la época en el diseño de vestuario?

-La investigación fue fundamental. Me empapé de prensa del corazón y del cine español de los años 70, pero no sólo en las comedias de destape, sino en el gran cine de autor que se hizo especialmente en esa década. Directores como Carlos Saura y Berlanga me inspiraron a encontrar una estética que reflejara ese periodo tan emblemático en la historia de nuestro país. El vestuario debía capturar la esencia de un tiempo de transición política y cultural en España.

La prensa del corazón era un reflejo de la cultura popular y las tensiones sociales. Al incorporar elementos de la moda y los estilos de vida de las figuras públicas de entonces, puedo ofrecer un vestuario que no sólo sea visualmente atractivo, sino que también hable de la identidad social y cultural de ese momento. Es una forma de dar voz a la historia a través del vestuario.

-Su experiencia trabajando con grandes diseñadores como Armani o McQueen también parece haber influido en ese enfoque. ¿Cómo ha impactado eso en su trabajo para la ópera?

-Absolutamente. En mi tiempo con Armani (fallecido la semana pasada), aprendí a valorar el cine y sus referencias en el diseño. Recuerdo que siempre había elementos cinematográficos en nuestros moodboards. Esa conexión entre el vestuario y el cine ha sido crucial en mi proceso creativo, especialmente al abordar obras como estas, donde la narrativa visual es clave. Trabajar con McQueen, me mostró cómo usar la moda como una forma de provocación. Recuerdo particularmente una de sus colecciones que estaba llena de referencias a la historia y la política. Esa experiencia me enseñó que el vestuario puede ser una herramienta poderosa para contar historias y desafiar percepciones. Esa lección la llevo conmigo en cada proyecto.

-Se nota en sus palabras que es un gran cinéfilo. ¿Cómo se traduce esa pasión por el cine en el trabajo como diseñador de vestuario?

-El cine es una fuente inagotable de inspiración, por lo menos para mí. Cada vez que diseño, busco referencias visuales que cuenten una historia. Las películas de Hollywood de los años 30 y el neo realismo italiano por ejemplo, han dejado una huella profunda en mi estilo. Para mí, el vestuario no es sólo ropa, es una extensión de la narrativa de la obra.

-Hablando de su proceso creativo, ¿puede describir cómo es un día como diseñador de vestuario de una ópera?

-Un día típico comienza con una revisión de las partituras y libretos. Me gusta sumergirme en la música para entender la emoción que debe transmitir el vestuario. Luego, paso a la investigación visual, donde reviso películas, fotografías y obras de arte relacionadas con la época o el tema de la ópera. A partir de ahí, empiezo a crear moodboards que reflejan la estética y la narrativa que quiero desarrollar. Por supuesto muchas conversaciones telefónicas, miles de mensajes de texto, zooms, y reuniones con los directores escénicos… al final del día uno tiene que seguir directrices y trabajar en un gran equipo… de eso se trata.

-¿Cómo maneja la presión de trabajar en un entorno tan creativo y tan exigente como la ópera?

-La presión es parte del proceso, pero he aprendido a canalizarla en creatividad. La clave está en la organización y en la comunicación constante con el equipo. Hacer una lista de prioridades y establecer plazos realistas me ayuda a mantenerme enfocado. Además, siempre trato de recordar por qué estoy haciendo esto: mi amor por la moda y el deseo de contar historias a través de ella.

-¿Qué espera que el público experimente al ver 'Les enfants terribles' y 'Il califfo di Bagdad'?

-Espero que el público no solo disfrute de las obras, sino que también sienta la conexión emocional que hay entre el vestuario y los personajes. Me gustaría que se sumerjan en la historia y que, al mismo tiempo, reconozcan la influencia del cine y la cultura en lo que están viendo.

-¿Cuál es su visión a largo plazo para su carrera y su contribución a la ópera y el diseño de vestuario?

-Mi visión es seguir explorando nuevas formas de contar historias a través de mi trabajo, colaborando con artistas y directores que desafíen las normas. Me gustaría también mentorizar a jóvenes diseñadores, compartiendo las lecciones que he aprendido a lo largo de mi carrera. Espero que mi trabajo inspire a otros a ver el vestuario como una forma potente de expresión artística.

-Con su amplia experiencia en el extranjero, ¿cómo percibe la escena cultural de Sevilla en comparación con otras ciudades donde ha trabajado?

-Sevilla tiene una riqueza cultural única que es difícil de encontrar en otras ciudades. La tradición y la modernidad coexisten aquí de una manera especial. Sin embargo, en ciudades como Nueva York o Londres, hay una diversidad de influencias que también es muy enriquecedora. Lo que me encanta de Sevilla es que ahora está más abierta a nuevas ideas y colaboraciones, lo que la hace todavía más vibrante y emocionante. Una nueva era en la que Sevilla se abre al mundo. Este es uno de los motivos por lo que es tan importante la iniciativa de las administraciones; el Ayuntamiento, como impulsor, y la Junta de Andalucía. De hecho, se demuestra por ejemplo en la cuidada elección de los lugares para la representación de las óperas… La Fábrica de Artillería, el Real Alcázar o las casas palacio. Su valor patrimonial y su belleza arquitectónica los convierten en un marco único para generar una simbiosis de prestigio en lo que será sin duda una experiencia artística inolvidable.

-¿Qué mensaje le gustaría dejar a los jóvenes creativos que aspiran a trabajar en el mundo del diseño?

-Les diría que sigan sus pasiones y que busquen inspiración en todo lo que les rodea. La combinación de sus experiencias personales con referencias culturales puede llevar a un trabajo auténtico y significativo. Nunca olviden de dónde vienen y siempre mantengan la curiosidad viva, que no se aburguesen mucho y que sigan siendo, en la medida que puedan, esos jóvenes estudiantes rebeldes y bohemios.

-Finalmente, ¿cómo ve el futuro del diseño de vestuario en la ópera, especialmente en un contexto cada vez más globalizado?

-Creo que el futuro siempre es emocionante porque está por escribir. La globalización permite que diferentes influencias culturales se fusionen, lo que va a enriquecer la ópera. Veremos más colaboraciones entre diseñadores de diferentes partes del mundo, lo que traerá nuevas perspectivas y estilos. La clave será encontrar un equilibrio entre la innovación y la tradición.