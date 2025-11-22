Nando López: «Me encantaría que adolescentes se rieran con el libro y descubrieran que los clásicos son más modernos de lo que creen»

La literatura española es vasta pero, a menudo, queda reducida a un puñado de nombres -los de siempre- y a unos pocos títulos que se nos quedaron pegados de las clases, los apuntes y los exámenes. Frente a ello, el escritor y filólogo Nando ... López propone un recorrido distinto, lleno de curiosidades, humor y afecto por los clásicos. Su nuevo libro, invita a lectores de todas las edades a mirar de nuevo ese patrimonio literario que en ocasiones se da por sabido, pero que pocas veces recorremos con verdadera curiosidad.

Desde las primeras páginas de 'Pequeña historia de la literatura española', López deja claro su propósito, que no es otro que compartir su amor por los clásicos y despertar el deseo de acercarse a ellos. Es un «libro de libros», una travesía por épocas y obras que suelen estarpresentes entre las estanterías de hogares, pero que permanecen, paradójicamente, poco exploradas. A la iniciativa divulgativa le acompaña la intención de ensanchar el canon. Para ello, Nando reivindica figuras que durante siglos han quedado al margen, como Ana Caro, dramaturga del XVII y una de las protagonistas femeninas presentes en la portada.

La obra forma parte de la colección 'Pequeña Historia', pensada para lectores de a partir de 10 años. En este sentido, López reconoce que hay un interés explícito en acercar la literatura a jóvenes y adolescentes, pero también subraya su utilidad para docentes y familias, sobre todo, porque «soy lector gracias a mis padres, que me contaban cuentos y leíamos juntos. Compartir libros une, es una forma de conversar y conocerse».

Para facilitar ese puente intergeneracional, el manual incluye ilustraciones de Luis Doyague, cuyos dibujos funcionan como guiño para los adultos y como imán para los más jóvenes. En este caso, Doyague fue elegido por la editora y la diseñadora de la colección porque su estilo aporta tres elementos que, según Nando, son decisivos: «caracterización en pocos trazos, humor y capacidad emocional», atributos clave para acompañar los tramos más duros de la historia literaria, como la guerra civil o el exilio de algunos autores.

«Quien mucho abarca, poco aprieta», de ahí que el mayor desafío del proyecto, admite López, fue «condensar siglos de literatura sin perder rigor». El recorrido comprende desde la Edad Media hasta el siglo XXI, equilibrando épocas, estilos y voces. Algunas figuras, por razones de peso histórico o de conservación textual, ocupan más espacio que otras: «Es inevitable que Cervantes o Pardo Bazán tengan un protagonismo mayor. Pero incluso autores con obra escasa, como Florencia del Pinar, encuentran su lugar». Asimismo, 'Pequeña historia de la literatura española' incluye algo innegociable para el autor, y es que a cada figura le acompaña un fragmento de su autoría, porque «no se puede estudiar literatura sin leer».

«Leer para reconocerse»

Para Nando López, este no ha sido un libro de «descubrimientos» en sentido estricto -su formación filológica le ha permitido llegar al libro con un conocimiento amplio-, pero sí hubo relecturas que lo marcaron, como las de las autoras de la Generación del 27 «y, especialmente, Rosa Chacel«. También recuperó la figura de Elena Fortún a través de una nueva mirada, recordando que más allá de la saga 'Celia', «existe una obra íntima e imprescindible como 'Oculto sendero', escrita pero nunca publicada en vida».

Entre las etapas que más disfruta, López menciona dos: el Siglos de Oro, por los enfrentamientos literarios entre Góngora, Quevedo o Lope de Vega, y la Edad de Plata, con la efervescencia intelectual de las Generaciones del 98 y del 27, y episodios tan icónicos como el gesto de las Sinsombrero en la Puerta del Sol. También se divierte desmontando el tópico de una Edad Media solemne al redescubrir el carácter cómico del 'Libro del buen amor'. Por eso, «me encantaría que adolescentes se rieran con el libro y descubrieran que los clásicos son más modernos de lo que creen».

Su apuesta por el humor en este recorrido histórico no implica falta de rigor. De hecho, Nando defiende que la tradición literaria española está profundamente atravesada por lo cómico, desde el 'Lazarillo de Tormes' hasta 'Luces de Bohemia'. Sin duda, «enseñar deleitando», dice, es una de las claves del libro.

'Pequeña historia de la literatura española' no es el único proyecto literario del autor que ha visto la luz este 2025. En 'Teníamos 15 años', el catalán aborda la adolescencia desde la dificultad de perdonarse y de aceptar ayuda externa. López reconoce que ese fue un error común en su juventud y que sigue viéndose en la actual, marcada por la sobreexposición y la presión constante de las redes sociales

Al igual que en el manual de literatura, en 'Teníamos 15 años' también hay ilustraciones, esta vez de Nicolás Castel, cuya mirada gráfica «encarna esos recuerdos que siempre son una forma de ficción». Ambos comparten, además, una experiencia común: haber sido víctimas de bullying. De hecho, la idea de empezar un libro relacionado con la adolescencia nació después de que su agresor le pidiera perdón.

Al final, tanto 'Pequeña historia de la literatura española' como 'Teníamos 15 años' comparten una misma intención: tender puentes. Uno lo hace hacia los clásicos de la literatura; el otro, hacia la adolescencia, desde un ángulo honesto y compasivo. En ambas publicaciones, Nando López escribe desde el afecto, el humor y la necesidad de ayudar a que uno se entienda mejor a través de las palabras. Quizá ese sea su mayor logro: recordarnos que la literatura -ya sea la de hace siglos o la actual- sigue siendo un lugar donde encontrarnos y reconocernos.