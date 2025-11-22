Suscríbete a
ABC Premium
Urgente
Al menos tres personas atrapadas por un derrumbe en una mina en el concejo asturiano de Cangas del Narcea

Nando López: «Me encantaría que adolescentes se rieran con el libro y descubrieran que los clásicos son más modernos de lo que creen»

'Pequeña historia de la literatura española' y 'Teníamos 15 años' son sus últimas publicaciones, y buscan tender puentes entre generaciones y lectores

El duende de José Mercé tiñe de flamenco las letras de Manuel Alejandro en Sevilla

Nando López en ABC de Sevilla
Nando López en ABC de Sevilla manuel gómez
Paula Mateo

Paula Mateo

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La literatura española es vasta pero, a menudo, queda reducida a un puñado de nombres -los de siempre- y a unos pocos títulos que se nos quedaron pegados de las clases, los apuntes y los exámenes. Frente a ello, el escritor y filólogo Nando ... López propone un recorrido distinto, lleno de curiosidades, humor y afecto por los clásicos. Su nuevo libro, invita a lectores de todas las edades a mirar de nuevo ese patrimonio literario que en ocasiones se da por sabido, pero que pocas veces recorremos con verdadera curiosidad.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app