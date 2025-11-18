Suscríbete a
Naíza : «Soñar te abre muchas puertas, pero uno tiene que trabajar por eso»

La cantante ecuatoriana visita Sevilla por primera vez con un nuevo single bajo el brazo

Naíza durante su paso por Sevilla
Naíza durante su paso por Sevilla
Paula Guerrero

Sevilla

Naíza, la cantante ecuatoriana de pop que ha conquistado audiencias con temas como 'Nena Vudú' y 'No te preocupes por mí', llega con nueva música y una claridad artística renovada. Con apenas unos años de carrera profesional, ya ha protagonizado momentos clave: fue la voz ... oficial de la selección de fútbol de Ecuador y ha trasladado su visión creativa a videoclips con estética de videojuegos que conectan su mundo íntimo y su identidad artística. Ahora, con su reciente paso por España, su apuesta creativa se ve reforzado y desvela las emociones detrás de su más reciente single.

