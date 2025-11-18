Naíza : «Soñar te abre muchas puertas, pero uno tiene que trabajar por eso»

Naíza, la cantante ecuatoriana de pop que ha conquistado audiencias con temas como 'Nena Vudú' y 'No te preocupes por mí', llega con nueva música y una claridad artística renovada. Con apenas unos años de carrera profesional, ya ha protagonizado momentos clave: fue la voz ... oficial de la selección de fútbol de Ecuador y ha trasladado su visión creativa a videoclips con estética de videojuegos que conectan su mundo íntimo y su identidad artística. Ahora, con su reciente paso por España, su apuesta creativa se ve reforzado y desvela las emociones detrás de su más reciente single.

Hace unos días, la cantante vivió un acontecimiento ha marcado su carrera: su actuación en la Puerta del Sol. Recordarlo le despertaba una emoción distinta, más profunda. «Fue emocionante pensar en ese día y en no caerme y hacerlo bien. Representar bien a Ecuador», confesó. Aunque reconoce que era complicado mantener la calma ante un evento de tal magnitud, «Sí, sí, estaba nerviosa. No te voy a mentir, pero yo siempre estoy nerviosa. Es parte de mí». Esos nervios, sin embargo, nunca la frenan: los convierte en impulso. Naíza volvió varias veces a esa idea: la responsabilidad mezclada con el disfrute. «Sí, mucha responsabilidad, pero mucha emoción. Me gusta mucho cantar en vivo… da un poquito de miedo, pero el miedo no me para».

Cuando recuerda sus inicios, habla con claridad y con una madurez tranquila: «Es parte del proceso, es parte de la vida, tienes que aprender… todo lo que ha pasado me ha formado». Esa filosofía define cómo enfrenta su carrera: sin arrepentimientos, sin nostalgia vacía. En cuanto a sus canciones, tiene muy claro qué conecta más con cada público. «'Nena Vudú' no puede faltar. Creo que es la canción que más le gusta al público», me contó. Para ella, sin embargo, hay otra que tiene un significado más profundo: «A mí me gusta mucho 'No te preocupes por mí'… es muy especial». Sobre esa canción aclaró su verdadero sentido: «Le estoy diciendo a otra persona que no se tiene que preocupar por mí, sino por la persona que tiene al lado. Yo ya pasé esa página hace rato».

Una de las sorpresas fue escucharla hablar de cómo concibe el universo visual de sus proyectos. Lo hace todo ella misma: «Toda la historia creativa la hago yo sola». La idea de usar estética de videojuegos surgió de la forma más cotidiana: «Me quedé viendo la pantalla jugando 'Fortnite 'y dije: por qué no se me ocurrió antes contar las historias dentro de videojuegos». Ese mundo visual —inspirado en su habitación de la infancia, con tonos naranjas y rosados, mezcla de los 90 y lo moderno— conecta todos sus videoclips. «Todo está bien pensado y conectado», afirmó.

Naiza durante su paso por Sevilla Raul doblado

Hablando de su último single '¿Quién va a matar a Cupido?', recordó la fuerza emocional con la que la interpretó: «Me sentí súper conectada». Y explicó la figura central de la canción: un narcisista que «hace bombardeo de amor para llenar su ego». Aunque hay algo que a pesar de su éxito nunca olvida, sus raíces, de Ecuador y de cómo su identidad se filtra en su música, aunque ella sea pop: «En mi país está el pasillo… yo soy más pop, pero sí hay un sonido particular… no sé el nombre exacto». Ser elegida para representar a la selección fue un honor que aún procesaba: «Es bien loco, en verdad… me gusta que me hayan tomado en cuenta como mujer». La canción la había compuesto en 2019, antes de la pandemia: «La hice en el 2019, pero con la pandemia… después me volvieron a llamar. Les gustaba la mía».

A su carrera la ha acompañado siempre la idea de manifestar, de soñar en grande y trabajar para que pase. Recordó cómo seguía a Justin Bieber en redes cuando era adolescente: «Tenía conversaciones con él… lo manifesté». Y terminó actuando en uno de sus conciertos. «Soñar te abre muchas puertas, pero uno tiene que trabajar por eso». Entre sus aspiraciones están nombres grandes de la música española: «Alejandro Sanz, Aitana, Mala Rodríguez, Lola Índigo… Rosalía, obviamente, la amo». Contó que verla en Coachella fue un momento que la marcó: «Me inspiró demasiado». Sobre lo que viene, adelantó que está trabajando en un EP y que quiere volver pronto a España. Tras haber cumplido la meta de cantar en la Puerta del Sol, ahora mira hacia nuevas metas —igual de grandes, igual de posibles—.