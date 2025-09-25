Suscríbete a
Muñoz Machado analiza en un libro el fracaso del constitucionalismo en los países hispanoamericanos

El director de la RAE presenta en Buenas Letras su obra 'De la democracia en Hispanoamérica'

Santiago Muñoz Machado, Pablo Gutiérrez-Alviz y Fernando Iwasaki
Santiago Muñoz Machado, Pablo Gutiérrez-Alviz y Fernando Iwasaki Manuel Gómez
El director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, ha abierto este jueves el nuevo curso de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras con la presentación de su libro 'De la democracia en Hispanoamérica' (Taurus).

Antes de su intervención, el director de Buenas ... Letras, Pablo Gutiérrez-Alviz, ha agradecido todo el apoyo que la RAE prestó el año pasado para la exposición sobre los Machado. Igualmente, ha dicho que «en estos días en los que se pone en tela de juicio el poder jurídico, destaca el libro de Santiago Muñoz Machado 'Riofrío, la justicia del señor juez', donde habla de la persecución que sufrió por parte del juez Garzón».

