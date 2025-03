Dos mujeres que no podemos dejar de oír

Música Antigua. 'Made in Seville' Programa: 'Udite amanti. Barbara Strozzi'. Obras de Marini, Strozzi, Alqhai, Merula, Rosenmüller.

Intérpretes: Nuria Rial, soprano.

Accademia del Piacere: Johanna Rose, Rami Alqhai, Carles Blanch y Javier Núñez.

Dirección y viola da gamba: Fahmi Alqhai.

Lugar: Teatro Turina.

Fecha: 19/10/2022.

La fuerte personalidad de Barbara Strozzi se fue imponiendo en su época, gracias al apoyo denodado de su padre, Giulio Strozzi (dejémonos de 'presunciones'): él también fue hijo ilegítimo, aunque finalmente su padre biológico lo terminó reconociendo. Cuando fue padre no dejó por ... escrito la paternidad de su hija, pero tampoco a ella le hizo mucha falta. Barbara tuvo cuatro hijos, pero nunca se quiso casar (en pleno siglo XVII, con lo que conllevaba la situación), tal vez porque no le había mal así, ni a su padre, ni siquiera a quien sería su maestro, Francesco Cavalli (en realidad Caletti) quien, como ella, había adoptado también el apellido de su benefactor. Giulio, poeta, filósofo y dramaturgo, frecuentó las numerosas 'academias' venecianas y consiguió que Barbara participara en ellas (feudos masculinos); más tarde creó una, la Accademia degli Incogniti, que la joven pasó a dirigir, hecho tan inaudito como que firmara sus composiciones con su nombre y no con un seudónimo, por primera vez en la historia de la música: toda una vida de 'heroína'. Aprendió también de Monteverdi y escuchó sus pensamientos, que llevaron a su término el renacimiento musical y dieron la bienvenida al barroco. Valga como ejemplo el 'lamento', género debido al ingenio del de Cremona.

Pero creemos que Rial se equivocó al elegir el conocido lamento de la Strozzi 'Che si può fare' para abrir el recital, en principio por unas notas un tanto agudas ofrecidas con esfuerzo e inseguridad; y luego, porque costaba trabajo reconocer el registro sobrenatural de esta 'heroína' del canto. La impostación es una técnica que recubre la voz natural de un/a cantante para mejorarla, amplificarla, conseguir un sonido equilibrado o superar cualquier deficiencia original. La dificultad está en que esta 'ortopedia' se note lo menos posible: nunca hemos oído a una cantante que use una impostación tan 'natural' como Rial; sin embargo, el 'envoltorio' de seda que ciñe su voz no aparecía, al menos desde el centro hacia la zona más alta, mientras que los graves no habían perdido su refinamiento y plenitud. Los problemas en la parte instrumental fueron otros: en tarde que anunciaba lluvia, la humedad dio lugar a una concienzuda afinación de la cuerda frotada (recodemos, de tripa) antes de empezar, que terminó haciendo saltar la cuerda más aguda de Rami Alqhai. Lo que en Fahmi hubiese sido suficiente para interrumpir el concierto momentáneamente, en su hermano, que asumía la parte más grave, le permitió continuar hasta que el programa le dio un respiro. Sin salir todavía de 'Che si può fare', advertimos que la canción está construida sobre una secuencia de bajo recurrente ('ostinato'), que usa exclusivamente una cadencia frigia (también conocida como 'andaluza'), lo que hizo que le faltara tiempo a la familia Alqhai para poner sus violas en posición de guitarra, tanto para acompañar a la cantante como para improvisar, coloreando así la insistente estructura de base. Accademia del Piacere en otra fase del concierto buenassombrasfilms.com De todas formas, no fue la Strozzi quien consiguió que nuestra musa saliese de su interior para presentarse en toda su magnificencia: fue Tarquinio Merulo, con el divertido 'capriccio' 'Quando gli uccelli portaranno i zoccoli…' ('Cuando los pájaros lleven pezuñas y los búfalos vuelen por el aire [....] entonces mis lamentos terminarán'), que pretendía demostrar la imposibilidad de que los cantantes alcancen un gran recitado estrófico, a la vez que los enamorados consigan el favor de sus amados. Pues a nosotros lo que nos trajo es a la mejor Nuria Rial, que ya no nos abandonaría durante el resto del concierto: tanto en este 'recitado melódico', lleno de los mil matices que presenta el descriptivo texto, así como el siguiente, 'Folle è ben che si crede' del mismo compositor, pero de doloroso texto sobre igual desamor, Rial lo llenó de fulgor, de arrebato, de plenitud, con una dicción perfecta y un color inimitable. Al ser la Strozzi enormemente apreciada en su tiempo por su lirismo, su sensualidad o la belleza de su voz, y a la vez haber compuesto preferentemente para soprano (aunque tiene también obras para distintas voces), siempre se ha pensado que pudiera escribirlas para ella, aunque los textos no fueran suyos, pero sí podía sugerirlos o escogerlos. Canciones de gran intensidad expresiva que contaban, ya sí, con todo el extenso repertorio expresivo de Rial, con toda su intencionalidad para destacar las connotaciones expresivas de las palabras, que terminaron ofreciendo el espectáculo que realmente habíamos venido a ver. Por su lado, la Accademia siempre da voz a todos sus miembros, lo que por una parte habla de la importancia que se da a cada uno de ellos -aunque el principal solista sea Fahmi-, a la vez que proporciona una diversidad sonora que se agradece, dado la apuesta exclusiva por la cuerda. Desde la intensidad de los pasajes homofónicos a la belleza de los frecuentes pasajes imitativos, el grupo destacó tanto por su compacidad como multiplicidad.

