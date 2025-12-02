Suscríbete a
ABC Premium

cultura

Muere José Luis Cienfuegos, el director con el que Festival de Cine Europeo de Sevilla llegó a su madurez

Formó parte del Comité Organizador de la gala de entrega de los 31 European Film Awards, celebrados en la capital hispalense en 2018

Muere a los 60 años el director de Seminci, José Luis Cienfuegos

José Luis Cienfuegos, durante su etapa como director del Festival de Cine Europeo de Sevilla
José Luis Cienfuegos, durante su etapa como director del Festival de Cine Europeo de Sevilla juan flores
Andrés González-Barba

Andrés González-Barba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El mundo del cine está de luto con la muerte repentina este martes, a la edad de 60 años, de José Luis Cienfuegos, el que fuera director del Festival de Cine Europeo de Sevilla entre el año 2012 y el 2023, cuando anunció ... su marcha para asumir la dirección de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci).

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app