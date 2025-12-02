Muere José Luis Cienfuegos, el director con el que Festival de Cine Europeo de Sevilla llegó a su madurez

El mundo del cine está de luto con la muerte repentina este martes, a la edad de 60 años, de José Luis Cienfuegos, el que fuera director del Festival de Cine Europeo de Sevilla entre el año 2012 y el 2023, cuando anunció ... su marcha para asumir la dirección de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci).

«Tras tres décadas consagradas a la dirección de algunos de los festivales más importantes de España» y tras haber culminado recientemente la 70 edición de Seminci, Cienfuegos ha fallecido en Madrid a los 60 años a causa de un infarto cerebral.

«En estos momentos de dolor la ciudad está al lado de su familia, de sus amigos, y de todos los compañeros del Festival y del mundo del cine», ha expresado el Consistorio a través de un mensaje publicado en la red social 'X'. «Era un amante de la vida y de las personas y un entusiasta, así como una persona llena de ilusión. Seminci y la ciudad de Valladolid siempre recordarán a José Luis Cienfuegos», ha apostillado.

Con Cienfuegos al frente, el Festival de Cine Europeo de Sevilla alcanzó una etapa de brillante madurez desde que comenzó su periplo en 2012. De hecho, entre otros logros, este formó parte del Comité Organizador de la gala de entrega de los 31 European Film Awards, celebrados en la ciudad hispalense en diciembre de 2018.

Cienfuegos llegó a Sevilla en 2012, cuando Juan Antonio Zoido era alcalde de la ciudad y Mar Sánchez Estrella, que fue quien lo trajo, era delegada de Cultura. Este licenciado en Psicología por la universidad de Oviedo fue director del festival de cine de Gijón de 1995 a 2012, de donde fue relevado, para pasar a ocuparse del Festival de Sevilla.

Miembro de la European Film Academy, también forma parte de su comité de expertos, ha sido miembro del comité de selección de los premios LUX Film Awards hasta 2019 y ha sido asesor de programación en Laboral Cinemateca y de German Films para el Festival de Cine Alemán de Madrid, además de jurado del Premio Príncipe de Asturias de las Artes de la Fundación Príncipe de Asturias de 2013 a 2017.

Cienfuegos relevó en su cargo a Javier Martín-Domínguez. Desde que tomó el relevo en la dirección del SEFF, tuvo una clara apuesta por el cine de autor de gran calidad, algo que posicionó al festival sevillano entre los primeros de España, además de alcanzar un gran prestigio en Europa. Esa madurez en el certamen se plasmó rápidamente en la programación de películas europeas que habían triunfado en distintos festivales internacionales, como ‘The hunt’, de Thomas Vinterberg; ‘La gran belleza’, de Paolo Sorrentino; ‘Life of Riley’, de Alain Resnais —que se estrenó en España—; ‘La academia de las musas’, de José Luis Guerín; ‘Ma Loute’, de Bruno Dumont; ‘A fábrica de nada’, de Pedro Pinho; ‘Donbass’, de Sergei Loznitsa; ‘Martin Eden’, de Pietro Marcello, o la más reciente ‘Saint Omer’, de la directora Alice Diop, que fue el Giraldillo de Oro en la edición de 2022.

En una entrevista concedida a ABC en 2018, Cienfuegos defendió que el Festival de Cine Europeo de Sevilla era una cita para todos los públicos, no sólo para los entendidos en cine. «Hemos peleado y seguimos peleando por ser un festival abierto, independientemente de que se especialice en determinado tipo de cineastas. Pero nada más alejado de querer ser un festival solo para exquisitos y entendidos. Lo que queremos transmitir es: no tengan prejuicios, acérquense al festival, porque no hay tantas barreras, es todo mucho más relajado, cercano y accesible de lo que pueda parecer desde fuera».

Igualmente bajo la dirección de Cienfuegos se organizaron homenajes a cineastas destacados del panorama europeo, como Alberto Rodríguez, Agnès Varda, Paolo Taviani o Alexander Kluge, entre otros. Tampoco el SEFF se libró de alguna polémica en aquella etapa, ya que en la edición de 2017 la artista sevillana María Cañas presentó el cartel del certamen que era una reproducción casi exacta de la portada de una revista ‘pulp’ diseñada en 1954 por el ilustrador norteamericano Walter Popp.

Bajo el mandato de José Luis Cienfuegos el festival sufrió los efectos de la pandemia. En la edición del año 2020, cuando estalló el coronavirus, el SEFF se ajustó a las condiciones sanitarias impuestas por la Junta de Andalucía y a las limitaciones del momento reprogramando las sesiones que tenía previstas después de las 18 horas. En 2021, el festival se celebró con limitaciones de aforo y con el uso obligatorio de la mascarilla, pero la taquilla superó el sesenta por ciento y hubo visitantes de toda España.