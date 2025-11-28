Suscríbete a
Muere el director de escena sevillano José Luis Castro, ex director de los teatros Lope de Vega y Maestranza

También dirigió el Alameda y organizador de varios espectáculos de la Expo del 92

José Luis Castro ha fallecido a causa de un infarto
José Luis Castro ha fallecido a causa de un infarto

R. V.

José Luis Castro Blandón (Sevilla, 1953), quien fuera director de los teatros Lope de Vega y Maestranza de Sevilla, ha fallecido este viernes tras sufrir un infarto mientras se encontraba con su esposa en Mallorca.

Castro, que inició su carrera en 1975 trabajando en la ... Compañía de Teatro Mediodía, ha sido una figura muy importante para la ciudad de Sevilla ya que a lo largo de diez años dirigió los principales espacios escénicos de la capital hispalense: el Alameda, el Lope de Vega y el Maestranza.

