Muere el director de escena sevillano José Luis Castro, ex director de los teatros Lope de Vega y Maestranza

José Luis Castro Blandón (Sevilla, 1953), quien fuera director de los teatros Lope de Vega y Maestranza de Sevilla, ha fallecido este viernes tras sufrir un infarto mientras se encontraba con su esposa en Mallorca.

Castro, que inició su carrera en 1975 trabajando en la ... Compañía de Teatro Mediodía, ha sido una figura muy importante para la ciudad de Sevilla ya que a lo largo de diez años dirigió los principales espacios escénicos de la capital hispalense: el Alameda, el Lope de Vega y el Maestranza.

Además de sus labores de gestión, Castro ha desempeñado una larga trayectoria como director de escena. En 1982 creó la compañía El Globo, con la que monta 'Cuentos de la Alhambra', inspirada en Washington Irving, o 'Fantasía para un Juguete Roto', que alcanza más de mil funciones. En Sevilla, dirige desde 1987 el Teatro Lope de Vega, desde 1989 el Teatro Municipal Alameda y, a partir de 1992, se le encarga la dirección del Teatro de la Maestranza de Sevilla, que ocupa hasta 2004. Organiza para la inauguración de la Expo´92 un espectáculo flamenco con Camarón de la Isla y otros artistas, así como la gala lírica inaugural con Plácido Domingo, José Carreras o Monserrat Caballé. Como director de ópera dirige en Italia, Washington, Suiza o Japón múltiples producciones como 'El Barbero de Sevilla' de Rossini, 'La Flauta Mágica' y 'Las Bodas de Fígaro' de Mozart o 'Manon Lescaut' de Puccini, entre otras.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión