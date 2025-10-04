Muere la cantaora Adelfa Soto, hija de La Niña de la Puebla

La cantaora Adelfa Soto, hija de la histórica artista del flamenco La Niña de la Puebla, ha fallecido este sábado en Málaga, ciudad donde residía, a la edad de 88 años.

Adelfa Soto nació en Valencia en el 27 de enero de 1937, era hija de la Niña de la Puebla y del cantaor Luquitas de Marchena, así como hermana del también cantaor Pepe Soto y madre de la actriz Adelfa Calvo, ganadora de un Goya.

La cantaora contó en una ocasión que fue su padre quien eligió el nombre de Adelfa, «porque en aquellos años, Antonio el Sevillano, un cantaor flamenco, cantaba una bulería que se llamaba 'Adelfa llevas por nombre'. Total, que a mi padre le gustó y me lo puso. Y así he salido yo, folclórica», contaba.

Aunque nacida en Valencia, Adelfa Soto creció y vivió en Málaga en el barrio de Gamarra. Desde muy pequeña vivió el ambiente artístico que rodeaba a sus padres, y con once años se presentó en un concurso radiofónico que ganó, sin que lo supieran sus padres.

Participó con ellos en un espectáculo titulado 'Manojo de coplas' en 1952, grabando después varios discos, entre ellos junto a Juanito Valderrama, con quien estuvo siete años en su compañía.

Como era habitual en los años cincuenta y sesenta del pasado siglo, participó en numerosos espectáculos haciendo gira por toda España, entre ellos, 'Herencia de arte' (1955), con su madre La Niña de La Puebla; 'Caras conocidas' (1956), 'Noche flamenca' (1963) y 'Cita flamenca' (1969), junto a Juanito Valderrama, 'Guitarra y cancela' (1964), con Rafael Farina; 'Así canta Andalucía' (1965-1967) esta vez junto a Pepe Marchena.

También participó en tres películas junto a Rafael Farina, Juanito Valderrama y el Príncipe Gitano. Su vida está recogida en la antología 'Voces de coplas' (2012), firmada por Daniel Pineda Novo.

Este sábado será despedida en Málaga por familiares y amigos.

