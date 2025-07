Miguel Poveda: «Federico es mi modelo vital, me inspira y zarandea el alma»

Miguel Poveda (Barcelona 1973), es hijo de una familia de tantos emigrantes de los años 60 que se mudaron a Cataluña. Su padre era originario de la pedanía de La Paca en Lorca (Murcia) y su madre nació en Puertollano (Ciudad Real), y el niño ... vivió en Badalona, en el barrio de Bufalá y allí oyó todo tipo de música, pero sobre todo flamenco y copla en la radio de su padre, al que le rindió homenaje en uno de sus espectáculos.

Está en posesión del Premio Nacional de Música, la Medalla de Andalucía un Grammy Latino y varias nominaciones, además de Giraldillos de la Bienal de Flamenco, el Premio Nacional de Música de Cataluña, entre otros muchos galardones que jalonan su dilatada carrera.

Obsesionado con la figura de Federico García Lorca y su obra, los días 21, 22 y 23 de agosto presenta el colofón a esta obsesión una obra con el título de 'Había Mil Federicos' en el teatro del Generalife de la Alhambra dentro de la 24 edición del Festival Lorca y Granada. Le acompañan artistas como Eva Yerbabuena, Agustín Barajas, Joan Albert Amargós, Los Makarines, el Londro, Jesús Guerrero, Paquito González, José Manuel Posada El Popo, Manuel Monje, Carlos Grilo y Manuel Reina, además de algunas actrices aún por definir.

—¿Qué va a encontrar el espectador en esta nueva obra?

—El propio Federico decía en una carta al guitarrista de Burgos, Regino Sáinz de la Maza, «yo no he nacido todavía, a ver si nazco. He descubierto que hay mil Federicos». Para mí Lorca es un poeta distinto al resto, es infinito. Fue aspirante a músico y destacó; dramaturgo, dibujante, llegó a exponer en Dalmau en una exposición organizada por Dalí, y su forma poética es muy variada, desde el inicio de lo telúrico al poeta del Cante Jondo, su compromiso con el flamenco y el poeta de la vanguardia..., hay muchas lecturas de Federico. A veces se han hecho lecturas muy convencionales de Federico, y para mí hay miles. En esta obra hay un viaje por esos lugares que ha transitado Federico, o como yo lo visualizo, el niño, el adolescente, el hombre feliz que contagia alegría, pero también el que sufre. Ése es el tránsito de Federico a través de la poesía. Y así ha ocurrido en los últimos espectáculos que he hecho en los últimos años, he cogido varios fragmentos de estos espectáculos, hemos añadido otros y Eva Yerbabuena está haciendo la dirección escénica y me está volviendo loco (dice con amplia sonrisa), para que el espectáculo sea un viaje.

- Estrenar en el Generalife de la Alhambra, un lugar que amaba Federico, ¿tiene una connotación especial?

- Es todo, se hace en su Granada, en el Generalife que él enseñó con mucho orgullo a Juan Ramón Jiménez, y que era su lugar de inspiración, un teatro en el que se ha tratado su obra muchísimo en los últimos años. El Generalife es hoy un santuario lorquiano e ir a una 'catedral lorquiana' a poner en tu boca su palabra, es como 'palabra de dios'.

- ¿Cómo se estructura 'Había mil Federicos' ?

- Es un viaje emocional por el Federico niño, entusiasta, el aspirante a músico, con los poemas de juventud, luego el poeta popular, hay momentos de Federico en el teatro, esa forma activista del Federico social que hace una crítica muy feroz al Vaticano de esos años con el tema de la homosexualidad. Fue un hombre comprometido social con las clases desfavorecidas, y muestra un ser humano preocupado por la sociedad, por la mujer, por el perseguido, por el que era señalado por ser distinto. Su implicación con el teatro con La Barraca, se ponía un mono y llevaba a Calderón y Lope de Vega a la España olvidada. Es un hombre que fue activista, igual que con el flamenco por su implicación en la organización del Concurso del Cante Jondo de 1922, y sus conferencias por medio mundo, 'Juego y teoría del duende' o 'Arquitectura de lo jondo«, que impartió en Nueva York, La Habana, Buenos Aires..., era un hombre que no pasaba por las cosas para quedar bien, sino que defendió lo que creía que tenía que defender. Y en este espectáculo se ve ése Federico comprometido social.

-¿Federico es un modelo vital para usted?

- Para mí es un modelo vital porque me inspira, me zarandea el alma, me provoca a estar en contacto con la Cultura, me presenta a toda la gente que él se inspiró y a los que le acompañaron en su generación, y me hace amar, no sólo a él sino a Cernuda, Miguel Hernández, Aleixandre..., hace poco conocí su vínculo con Matilde Pomés..., voy descubriendo personas y me van ocurriendo cosas a través de Federico que me hacen aprender a nivel humano y artístico y no quiero soltarme de su mano nunca. Para mí es una alegría amarle, y para él amar fue un sufrimiento porque tuvo que hacerlo de forma clandestina, pero amaba la Naturaleza, al ser humano y la paz y tenía unos valores que me emocionan. Un hombre así, me atrapa y me hace querer ser como él, como Jesucristo con un mensaje muy potente.

- Federico es el centro de su obra, pero ¿hay otros proyectos para el futuro en el que no esté el poeta granadino?

- Si, claro, con este espectáculo se concluye una etapa a la que voy a poner punto y aparte porque no se va a cerrar nunca, pero sobre todo cuando finalmente presente el documental sobre Federico que he estado haciendo desde el 2020, con todo el material personal de cómo ha ido calando gota a gota en mi, hasta provocar la obsesión, la locura, el desdoblamiento y perseguirle por medio mundo.

- Hasta que llegó a la Carrera del Darro en Granada.

- En efecto, llegué a la Carrera del Darro, algo que no esperaba. Estos años he hecho una acción y ha sido poner placas por dónde él pasaba. En la Carrera del Darro descubrí que allí había vivido Federico desde 1909 hasta 1916 y dentro de ese edificio que él vivió, he creado un pequeño museo para que la gente visualice esa época de Federico que estaba más dispersa. Y todo ello se refleja en el documental.

- ¿Para cuándo su próximos trabajos?

- El próximo disco saldrá en Navidad, son villancicos flamencos con composiciones mías, es un disco muy flamenco. Y para el siguiente disco estoy recopilando poesía de Pasolini, Juan Ramón Jiménez, Espronceda, Alberto Conejero, y hay mujeres a las que quiero cantar y poetas palestinos..., estoy en otro proyecto que no tiene nada que ver Federico, o a lo mejor en el desarrollo también encuentro algo que tenga que ver. Pero sí, después de este espectáculo del Generalife voy a cantar más cosas, que no me diga la gente, ¡qué pesado estás con Federico!

- ¿Con qué Federico de los que ha mencionado se quedaría usted?

- Con el Federico de las cartas, porque su obra evidentemente te zarandea, los poemas, el teatro..., toda esa parte artística me emociona, igual que Antonio y Manuel Machado, pero su persona en sí, cómo cuenta lo que siente como ser humano, cómo se expresa con la familia, con los amigos..., porque luego están las entrevistas, pero ahí está Federico el artista, y me quedo con el de las cartas, algunas muy personales. Hay un Federico que a mi me fascina porque dibuja el perfil de un ser humano muy especial que genera obsesión, curiosidad y misterio. El acaparaba la atención, como contaba Pepín Bello que decía Jorge Guillén, «cuanto estaba Federico no hacía ni frío ni calor, hacía Federico». Y después de muerto lo mismo, hay muchos peregrinos y fieles a Federico.

Miguel Poveda en pleno ensayo de su nuevo espectáculo que estrenará en el Generalife de la Alhambra el día 21 de agosto

- Usted trabaja con la voz y es su instrumento, pero no conocemos la voz de Federico, ¿ha pensado cómo era?

- Lo he pensado muchas veces. En ocasiones me la imagino grave, de madera, rotunda. Hace no mucho ví una entrevista de Francisco García Lorca ya de mayor, y me imagino que su voz sería como la de su hermano, no lo sé. Me imagino una voz llena de entusiasmo y que se quebraría cuando hablara de amor. Seguro que tendría mil voces.

- ¿Este espectáculo nace y muere en el Generalife?

- Es complicado moverlo, porque es una producción muy grande, y además voy a pasar a hacer otras cosas, y tengo ganas de oxigenarme. De momento se quedará en Granada.

- Hablando del documental que está realizando sobre el poeta, ¿cómo es éste proyecto?

- Vamos a concluir grabando recursos en el espectáculo del Generalife. Empezamos en el 2020 y es como una carta de amor a Federico, es como buscarle a través de los lugares que visitó. Viajamos a Nueva York, a Montevideo, a la Habana, a sitios donde él estuvo. Llevé flores a la tumba del pintor Rafael Barradas, a la tumba de su padre en el cementerio Gate of Heaven de Nueva York, que casi ni se leía el nombre, pero fue muy emocionante ver ése nombre tan español, Francisco García Rodríguez, en ese cementerio norteamericano, y está allí sólo. He recorrido España, Madrid, Burgos..., los sitios que visitó Federico y entonces me encontré, haciendo una ruta lorquiana con la Carrera del Darro, donde vive desde los 11 años en la etapa de su vida donde uno se desarrolla para el futuro. Ese lugar, en otro país del mundo estaría señalizado, pero aquí no por dejadez o lo que sea, o porque vivimos en un país que tiene que mejorar en estas cosas.

- Y fue cuando surgió este museo sobre Federico.

- Había un local en la casa de la Carrera del Darro que había sido una peluquería, un centro de masajes y lo cogí y pensé: vamos a hacer una especie de museo, y hemos colocado una placa y lo hemos metido en el documental. Es muy emocionante. Yo buscando a Federico y él me ha llevado hasta ahí, y estoy loco ya por montar el documental. Ha ocurrido algo inesperado, yo escribía una carta de amor a Federico y al final él me ha llevado a la Carrera del Darro donde he hecho este espacio que puedo regalar al mundo. Ni la gente del mismo edificio supo que Federico había vivido ahí hasta 2017. El 13 de mayo colocamos la placa y en junio fue la primera visita pudiendo acceder dentro del local, respetando a las familias que viven en el edificio. Federico recuerda el lavadero que lindaba con el jardín donde pasaban tiempo, y al que el poeta hace referencia en su poema 'Aquellos ojos míos' de 1910, donde los gatos se comían a las ranas. Ellos tenían un gato y le regalaron una rana a Isabel García Lorca que nació en ése edificio, y el gato se comió a la rana y ella recuerda ése episodio cuando lee el poema. Juan Echanove inauguró el acto de inauguración, otra placa la colocamos con Serrat en el hotel Majestic de Barcelona..., en siete meses hemos hecho muchas acciones, y en octubre preparamos la semana cultural, con Juan Fernández y Marina Heredia, y luego una semana de lecturas en el local con Alberto Conejero, Marta González Novo... Quiero abrir una librería en el mismo edificio... Esto ha sido sorpresivo para mi, así que poco a poco.

- ¿Se ha convertido en un activista lorquiano?

- Me da vida generar cosas culturales. Yo ya siento que no soy sólo Miguel que canta, soy cantaor, claro, pero siento que necesito agitar este tipo de eventos, para el mundo y para mi. Es un viaje espiritual de crecimiento personal y artístico maravilloso, y me he encontrado con almas gemelas que vienen conmigo a provocar cosas. Queremos hacer en el Cortijo de Daimuz otra semana cultural anual, porque fue el primer cortijo que compró el padre de Federico y donde encontraron una baldosa romana, y fue el primer paisaje de Federico. Me emociona ser agitador cultural y lorquiano. Llevo dentro de dos, cuarenta años en el escenario y es mi hábitat, pero el cuerpo a estas alturas de la vida me pide hacer más cosas, y este tipo de actividad me da un rejuvenecimiento del que no me quiero bajar.