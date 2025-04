Miguel Ángel Robles: «Me hubiera gustado entrevistar a Nietzsche en persona para catarlo»

Durante años la filosofía ha sido una disciplina denostada por los adultos y mal vista por los adolescentes en su etapa escolar. Pero más allá de esos prejuicios infundados, en los numerosos textos que los pensadores nos dejaron hay muchas respuestas que responden a preguntas sobre temas que están de candente actualidad, tales como la educación, la ética, la felicidad, la política, etc. Sabedor de ese gran legado, el periodista y doctor en comunicación Miguel Ángel Robles acaba de publicar su libro 'Philosophers. Respuestas inmortales a preguntas de hoy' (Almuzara), un trabajo en el que hace entrevistas a 41 a filósofos que han pasado a la historia como Séneca, Platón, Aristóteles, Epicuro, Tocqueville, Nietzsche, Russell o Popper, entre otros.

A la presentación, que ha sido este jueves en la librería Verbo de Sierpes, ha acudido numeroso público y el autor ha estado acompañado por su editora, Rosa García Perea, y por el escritor y columnista de ABC Daniel Ruiz. Este último ha subrayado que Robles «es consciente de que el aburrimiento es lo peor que le puede pasar a un lector, por eso siempre ha sido ameno y es de todos las libros que he leído suyos en el que se le siente más a gusto y donde se le nota más suelto, empleando muchas veces el recurso del humor». Asimismo, ha destacado que el autor «somete a los filósofos casi a un tercer grado, haciéndoles preguntas indiscretas de las que salen como pueden».

Para Miguel Ángel Robles, la intención principal de su obra es «mostrar que la filosofía no es una disciplina que tenga que ver con cuestiones abstractas. Vi que grandes filósofos como Séneca pueden responder a preguntas sobre temas que están de actualidad». De ahí surgió la idea de comenzar a hacer una serie de tribunas para ABC que fueran en un formato de entrevistas a filósofos. «Esos artículos de opinión tuvieron mucha aceptación. A partir de ahí, un día hablando con el subdirector de ABC de Sevilla, Manuel Contreras, este me dijo que esas entrevistas podían dar para un libro».

El siguiente paso fue encontrar a un editor. «A Manuel Pimentel le gustó el libro que hice sobre emprendimiento con Paco Ortiz. Paco me pasó su contacto. Le mandé un sms a Manuel y al final me respondió a través de Linkedin y me dijo que contactara con Rosa García Perea».

El proceso de la escritura fue también laborioso. «Había leído casi todas las obras de las que están extraídas las respuestas, que son literales. Releí todo lo subrayado y vi lo que tenía que ver con los temas de actualidad. Descubrí en este proceso el valor de la memoria como instrumento creativo», añade el autor.

Antes de que el libro pasara por las manos de la editorial Almuzara, este experto en comunicación sometió su obra al juicio de dos familiares que le hicieron notables aportaciones: su hermana Milagros y su hijo Jesús. «La parte final se la debo a mi hermana. Tenía todo el libro acabado y allí repaso los temas que he tratado con una mirada personal y con el enfoque de la actualidad. También quise contar con mi hijo porque me interesa que la filosofía pueda ser interesante para los jóvenes. Las correcciones de Jesús fueron importantes para que el paso de las preguntas a las respuestas fuera fluido. Además, a raíz de leerse algunas entrevistas mi hijo se leyó 'La sociedad abierta y sus enemigos' de Popper».

Preguntado por «si el gran pecado del entrevistador es ser capcioso», Miguel Ángel Robles comentó que «mi gran temor al hacer este libro era hablar yo a través de los entrevistados, en vez de que estos lo hicieran a través de mí. Para evitar eso he ido a las fuentes directas. He sido honesto y he tratado que el protagonismo de las entrevistas correspondieran al entrevistado y no al entrevistador».

A la pregunta de Daniel Ruiz de cuáles habían sido los entrevistados más interesantes y cuáles aquellos a los que no volvería a someterle a ese tercer grado, Robles ha confesado que «quizás he disfrutado más con las entrevistas a los filósofos que son escritores, como Schopenhauer. «Entrevistas como la de Camus están basadas en textos periodísticos y cada frase era casi un titular. Quizás los textos de Aristóteles han sido más áridos porque no son tan literarios. Spinoza me pareció muy métrico y racionalista».

También ha revelado este periodista que «me hubiera gustado entrevistar a Nietzsche en persona para catarlo. ¿Estamos ante un genio o un inspirado?, ¿ante un filósofo o un poeta? No me extraña que haya inspirado las interpretaciones más diversas con su pensamiento. Es a la filosofía lo que Umbral es para el columnismo. Era un hombre contradictorio y eso me fascina».