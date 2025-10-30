Suscríbete a
CERTAMEN

'La mesa de Rosa', de Miguel Gómez Losada, ganador del I Premio Internacional de Pintura Ciudad de Sevilla

La dotación económica es de 30.000 euros, convirtiéndose en la de mayor cuantía de España

El jurado del premio
S. C.

El jurado del I Premio Internacional de Pintura Ciudad de Sevilla ha emitido su fallo en la jornada de hoy, tras la deliberación final celebrada en la Real Fábrica de Artillería. Miguel Gómez Losada, con la obra titulada; 'La mesa de Rosa', ha resultado ... ganador de esta primera edición del certamen, que cuenta con una dotación económica de 30.000 euros, convirtiéndose en el premio de pintura de mayor cuantía de España.

