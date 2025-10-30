'La mesa de Rosa', de Miguel Gómez Losada, ganador del I Premio Internacional de Pintura Ciudad de Sevilla

El jurado del I Premio Internacional de Pintura Ciudad de Sevilla ha emitido su fallo en la jornada de hoy, tras la deliberación final celebrada en la Real Fábrica de Artillería. Miguel Gómez Losada, con la obra titulada; 'La mesa de Rosa', ha resultado ... ganador de esta primera edición del certamen, que cuenta con una dotación económica de 30.000 euros, convirtiéndose en el premio de pintura de mayor cuantía de España.

La mesa de Rosa (Sehnsucht), óleo sobre lino, de 195 x 195 cm, de Miguel Gómez Losada, Primer Premio Internacional de Pintura Ciudad de Sevilla por unanimidad del jurado. El jurado destaca, entre otros valores, la temática del bodegón manifiesta en la obra, lo que constituye una relectura de uno de los géneros por excelencia en la historia de la pintura. La originalidad de la pieza en el tema elegido tiene su eco en la cultura oriental y sus artes suntuarias.

En esta primera convocatoria se han presentado 305 obras, de las cuales 51 fueron seleccionadas. De ellas, 16 obras finalistas conforman la exposición que se inaugura y que podrá visitarse este fin de semana, en horario de 10:00 a 20:00 horas.

El jurado, de reconocido prestigio, ha estado formado por Ninfa Bisbe, directora de la Colección de Arte Contemporáneo de la Fundación «la Caixa»; Daniel Bilbao, decano de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla; Anabel Morillo, directora de la Fundación Focus Loyola; el pintor Antonio López; Angie Moreno, edil de Cultura y Turismo; Fernando Mañes, director general de Cultura y Federico Jaime, director de Programación del ICAS.

«Capital histórica y contemporánea de la pintura»

En palabras del alcalde, José Luis Sanz, «este premio supone un paso decisivo para reafirmar el papel de Sevilla como capital histórica y contemporánea de la pintura, una ciudad que ha dado grandes maestros al mundo y que hoy vuelve a situarse en el mapa internacional del arte». Asimismo, ha subrayado que «la creación de este premio forma parte del compromiso del Ayuntamiento de Sevilla por impulsar la cultura, apoyar el talento artístico y reforzar la proyección internacional de la ciudad».

El Premio Internacional de Pintura Ciudad de Sevilla nace con vocación de continuidad y se celebrará anualmente, consolidándose como una de las grandes citas del calendario cultural español. Con esta iniciativa, Sevilla recupera su lugar en la historia de la pintura y se reafirma como referente de la creación artística contemporánea.

«Sevilla es arte, Sevilla es pintura, y con este premio, Sevilla se convierte también en el epicentro de uno de los galardones más importantes del panorama internacional», ha concluido el primer edil.