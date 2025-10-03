Medio centenar de películas andaluzas en las secciones del 22 Festival de Cine Europeo de Sevilla

El cine andaluz se convierte en protagonista de la próxima edición del 22 Festival de Cine Europeo de Sevilla con nada menos que cincuenta títulos que se presentarán en las distintas secciones del festival, desde la oficial a la de documentales, con dos estrenos nacionales y trece mundiales, según informaron la delegada de Cultura, Angie Moreno y el director del certamen, Manuel Cristóbal.

En la presentación hubo una nutrida representación del cine andaluz, entre los que se encontraban directores como Santi Amodeo, Javier Vilas, Remedios Málvarez, Arturo Andújar, Reyes Gallegos, Laura Hojman, José Luis Sánchez Maldonado, Paco Ortiz, Alfonso Sánchez, Bruno Ojeda, Pablo Cueto, Roseno M.Diezma, Pablo Pérez, Aly Fresno, entre otros, además de productores, actores y representación de diferentes oficios cinematográficos.

La delegada de Cultura, Angie Moreno destacó la fortaleza del cine andaluz, «el 22 Festival de Cine Europeo de Sevilla es, ante todo, un homenaje a la creatividad y a la diversidad. Y en esta edición, esa diversidad se expresa con un sello muy nuestro: el cine andaluz, que se convierte en uno de los grandes protagonistas«, dijo y añadió que, »el sector ha sabido crecer y convertirse en un valor sólido de la cultura«, calificando a la ciudad de Sevilla como «un plató de cine natural».

Por su parte el director del Festival, Manuel Cristóbal, señaló que, «la programación es un mosaico de relatos. Programamos sin complejos, porque desde Sevilla podemos contarle al mundo las mejores historias. Para el Festival de Sevilla es un compromiso y una alegría seguir dando visibilidad al cine andaluz, reflejando la riqueza de un cineque se atreve con todos los registros: desde la memoria y la identidad hasta el humor o laexperimentación más radical. Esa pluralidad es su mejor carta de presentación«, ha dicho Manuel Cristóbal.

Talento andaluz en la sección oficial

En la Sección Oficial a concurso del Festival, la productora gaditana Playa Chica presenta, en suestreno nacional tras pasar por Karlovy Vary, el largometraje 'La Anatomía de los Caballos', con dirección del peruano Daniel Vidal Toche y guion del propio director escrito junto a Ignacio Vuelta, también productor de esta historia que nos lleva a los Andes para preguntarnos si las revoluciones llevan a algo, y por qué el deseo de lucha y de cambio siempre parece fracasar.

El formato cortometraje, espacio de libertad creativa y semillero natural de nuevas voces, ocupa por primera vez un lugar central en la programación del Festival al formar parte de la Sección Oficial. En este apartado este año habrá dos cortometrajes andaluces en estreno mundial a concurso con otras producciones europeas: 'Hermanas', escrito y dirigido por Setefilla González Naranjo y Javier Barbero Montes (Premio Carmen 2023 al Mejor Corto Documental por 'Nos acompañamos'), y 'Baile de Feria', escrito y dirigido por Bernabé Bulnes (Premio ASECAN a la Mejor Dirección Novel en 2023); dos relatos familiares que navegan en el lenguaje de la ternura, la memoria y los cuidados, y que retratan a la Sevilla más humana.

La Sección Embrujo del Festival, centrada en el cine más audaz e innovador, presenta el estreno nacional de la ópera prima de la cineasta granadina Lucía Selva, 'Quién Vio los Templos Caer', un documental con guion de la propia Selva junto a Joan López Alonso, que explora las ruinas culturales de Granada, abordando la saturación turística y la pérdida de patrimonio e identidad.

Cine andaluz en otras secciones

Entre los pases especiales del festival se presentan siete documentales y un largo de ficción, de la cinematografía andaluza.

En el género del documental se proyectará 'Fandango' dirigida por Remedios Malvárez y Arturo Andújar, Premio Carmen el Mejor Documental 2024, una 'road movie musical' que recorre el alma jonda de Huelva, escrita por la propia Malvárez junto a Miguel Ángel Parra.

Con dirección del sevillano Alfonso Sánchez y guión de Eva Montoya, se presenta 'Pendaripen' la historia no contada del Pueblo Gitano. En 'Lorca en la Habana', dirigida y escrita por José Antonio Torres y Antonio Manuel, se explora la huella que la estancia del poeta dejó en Cuba, así como la que Cuba dejó en él.

En el film 'Velintonia 3' de Javier Vila, con guion del propio Vila junto a Leticia Salvago, se rescata del olvido la memoria colectiva que habita la casa que fuera refugio y hogar del Premio Nobel de Literatura sevillano y también poeta Vicente Aleixandre.

En esta línea de la memoria está también el documental, 'Luis Gordillo. Manual de Instrucciones', firmado por Sema D'Acosta y Antonio García Jiménez, que repasa la vida y obra del pintor sevillano, uno de los referentes másdestacados del arte contemporáneo español.

Francisco Campos dirige 'El Gigante Mudo' recuperando la herencia española en el país mexicano. La memoria sigue siendo el motor del documental en 'La muralla de los prisioneros' que escribe y dirige José Luis Tirado, narrando la construcción de la Muralla del Estrecho a manos de prisioneros de guerra durante la posguerra españo la. Y cerrando la arrolladora presencia andaluza en 'Special Screenings', 'La Casa en el Árbol', único largo andaluz de ficción en esta sección, tendrá su premiére en Sevilla, una incursión en el slasher desde la mirada autoral del director y guionista Luis Calderón, sevillano al frente de La Barbería Films.

Los largometrajes más destacados del panorama andaluz

Cuatro largos de ficción y diez documentales muestran en Panorama Andaluz la diversidad de voces del paisaje audiovisual de Andalucía.

Escrita y dirigida por el sevillano Santi Amodeo, basada en los relatos del escritor norteamericano David James Poissant, 'El Cielo de los Animales', una colección de cuentos sobre la pérdida, con Raúl Arévalo, Manolo Solo y Jesús Carroza entre el reparto.

En 'Tras el verano' dirigida por Yolanda Centeno y escrita por ella misma junto a Jesús Luque, se muestran los conflictos sentimentales de las separaciones con Juan Diego Botto, Alexandra Jiménez y Ruth Gabriel en los papeles principales.

Patricia Ross, José Luis García-Pérez, Víctor Clavijo y Eva Almaya protagonizan 'Rabioso', un thriller de acción con reminiscencias de wéstern contemporáneo que escribe y dirige Luís María Fernández.

El film 'La Tierra de Amira', dirigida por Roberto Jiménez, con guión de Pedro García Ríos y Rodrigo Martín, profundiza en los vínculos afectivos entre culturas, a través de los personajes que interpretan Mina El Hammani, Pilar Gómez, Manuel Morón o Joaquin Núñez.

La sección Panorama Andaluz ofrece documentales como 'En silencio', que escribe y dirige la actriz y cineasta Sara Sálamo para reflejar desde la intimidad la resiliencia del futbolista del Betis Isco Alarcón, en su lucha contra la lesión que lo ha retirado de los campos de fútbol.

Fernando Franco produce 'Una Película de Miedo', escrita y dirigida por Sergio Oksman, en laque el propio cineasta y su hijo pasan unos días de verano en un hotel abandonado en Lisboa, en la línea de la película icónica de 'El Resplandor'.

En 'Ellas en la Ciudad' la debutante Reyes Gallegos, que escribe el guión junto a Rafael Cobos, dirige un acercamiento documental a las calles y plazas de los barrios periféricos de Sevilla, a través de las abuelas y madres que siguen siendo el alma de la ciudad.

'La Marisma', dirigida por Manu Trillo, y escrita por él mismo junto a Darío García García, recorre los paisajes naturales y humanos del Bajo Guadalquivir como escenario de reflexión y contemplación ante la amenaza de un mundo cambiante.

'Antonio, El Bailarín de España', escrita y dirigida por Paco Ortiz, explora con el recurso de archivos y registros inéditos, la vida del legendario bailaor y coreógrafo sevillano Antonio Ruiz Soler.

'Tiempo entre Olivos', documental escrito y dirigido por la jienense Fany de la Chica, es una metáfora visual del paso del tiempo, la pérdida de las tradiciones y la decadencia del mundo rural andaluz. En 'Plaza Nueva a las Diez', Carmen Tortosa escribe y dirige un documental que explica cómo la vida sigue vibrando a los 60 años, un homenaje a la fuerza del espíritu humano y a la capacidad del arte para llenar de vida cualquier lugar.

Moisés Salama, con guiòn co-escrito por Miguel Ángel Oeste, dirige 'No Sea Tu Falta', un autorretrato íntimo y familiar que aborda al cumplir 70 años en un ejercicio de memoria que explora sus orígenes, sus raíces y su identidad.

Completan la selección de largos documentales en Panorama Andaluz 'Los Pinceles de la Baronesa' de Julio Muñoz Gijón y Mauricio Angulo, y el documental biográfico 'Sueños Flamencos' del sevillano Juanma Suarez.

Jornadas sobre Cine

El festival El Festival de Cine Europeo de Sevilla inaugura este año las Jornadas sobre Cine y Geopolítica, que se celebrarán entre el lunes 10 de noviembre y el jueves 13, en el Cartuja Center CITE. Estas jornadas son un espacio de análisis y crítica, desde una óptica cinematográfica, de los grandes desafíos que enfrentan el mundo, en general, y Europa, en particular. De la mano de expertos de diversas disciplinas, especialmente de universidades de Sevilla, esta sección del Festival persigue contribuir a los grandes debates geopolíticos actuales, con la proyección de clásicos esenciales del cine y de películas en competición.

La programación incluirá la proyección de cuatro películas, dos en competición y dos de la sección Esenciales: 'Z' de Costa-Gavras (lunes 10 de noviembre), a partir de la cual se debatirá sobre los ataques a la democracia y el orden internacional; y '¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú' de Stanley Kubrick (miércoles 12 de noviembre), que abrirá un diálogo sobre la amenaza nuclear y el nuevo orden mundial.

Las Jornadas sobre Cine y Geopolítica, dirigidas por Jorge Quindimil, catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de La Coruña, contará destacados profesionales y académicos, especialmente de la Universidad Pablo de Olavide, de la Universidad de Sevilla y de la Universidad CEU Fernando III de Sevilla.