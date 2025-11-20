M-Clan, el G-5, Pastora Soler, Manu Sánchez y El Monaguillo, nuevas confirmaciones del Tío Pepe Festival 2026

Suscríbete a
Pastora Soler será una de las artistas que brillarán en la próxima edición del festival jerezano Raúl doblado

ABC de Sevilla

Tío Pepe Festival avanza con paso firme hacia su edición de 2026 y lo hace con un cartel que refuerza su condición de cita imprescindible en el calendario cultural español. Bajo el sello de Veranea en la Bodega, la programación se expande con propuestas que ... transitan entre la música y el humor, siempre en el marco singular de las bodegas Tío Pepe de Jerez de la Frontera, en las que tradición y contemporaneidad se entrelazan. La copla y el pop melódico de Pastora Soler (11 de julio), la rumba contemporánea de los G-5 (19 de julio) y el 30 aniversario de M-Clan sobre los escenarios (4 de agosto) se suman a dos espectáculos del ciclo Tío Pepe Comedy: el genuino Manu Sánchez con su personal Entregamos (17 de julio) y el humor fresco de El Monaguillo con Efectiviwonder (23 de julio). Cinco universos distintos que confluyen en un mismo espacio. Las entradas pueden adquirirse ya en la página web www.veraneaenlabodega.com.

