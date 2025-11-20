M-Clan, el G-5, Pastora Soler, Manu Sánchez y El Monaguillo, nuevas confirmaciones del Tío Pepe Festival 2026

Tío Pepe Festival avanza con paso firme hacia su edición de 2026 y lo hace con un cartel que refuerza su condición de cita imprescindible en el calendario cultural español. Bajo el sello de Veranea en la Bodega, la programación se expande con propuestas que ... transitan entre la música y el humor, siempre en el marco singular de las bodegas Tío Pepe de Jerez de la Frontera, en las que tradición y contemporaneidad se entrelazan. La copla y el pop melódico de Pastora Soler (11 de julio), la rumba contemporánea de los G-5 (19 de julio) y el 30 aniversario de M-Clan sobre los escenarios (4 de agosto) se suman a dos espectáculos del ciclo Tío Pepe Comedy: el genuino Manu Sánchez con su personal Entregamos (17 de julio) y el humor fresco de El Monaguillo con Efectiviwonder (23 de julio). Cinco universos distintos que confluyen en un mismo espacio. Las entradas pueden adquirirse ya en la página web www.veraneaenlabodega.com.

Tras un año girando con su espectáculo Rosas y Espinas 30 - años, que ha hecho vivir instantes para el recuerdo a miles de personas, Pastora Soler llegará el 11 de julio a Tío Pepe Festival, con una carrera única caracterizada por su arrolladora fuerza interpretativa, una increíble capacidad vocal y una cuidada puesta en escena. Avalada por una larga trayectoria musical, el concierto con el que la admirada y querida artista llega a Jerez de la Frontera es uno de los pocos que dará en 2026.

El 19 de julio será el turno de G-5, formación que reúne a Kiko Veneno, Muchachito, El Canijo de Jerez, Diego Ratón y Tomasito. Diecinueve años después de aquel encuentro que dio lugar a Tucaratupapi, la troupe musical regresa con un nuevo trabajo: El que quiera dormir que se compre una colchoneta, con el que reafirma su espíritu libre y festivo. La reedición de su primer álbum, ahora remasterizado y publicado en vinilo, completa la propuesta de un grupo que entiende la música como celebración compartida, la que trasladará a la Bodega las Copas. Rumba, flamenco, rock y lo que se tercie forma parte de su particular identidad, impregnada de la naturalidad que solo dan los años de carretera, tablaos y plazas. G-5 ha vuelto y por derecho, lo hará a Jerez de la Frontera de la mano de Tío Pepe.

La noche del martes 4 de agosto recorrerá los hitos de la banda murciana M-Clan, con Carlos Tarque y Ricardo Ruipérez al frente. La gira del 30 aniversario recorrerá todos los hitos de su sólida trayectoria, desde los himnos que marcaron los años noventa hasta piezas menos habituales. Treinta años después, una de las bandas insignia del rock español sigue demostrando por qué su directo es uno de los más potentes y auténticos del panorama nacional. Dispuesta a arrancar la complicidad de sus seguidores, el de Tío Pepe Festival será un show lleno de energía, cercanía y ese sello M-Clan que conecta con el público desde la primera nota. El tour contará con la formación completa de la banda para ofrecer toda su fuerza.

Tío Pepe Comedy

Con Manu Sánchez el escenario se llenará el 17 de julio de ironía y confesiones gracias a Entregamos, la propuesta más personal del sevillano, con la que continúa acumulando éxitos por toda España y que ya ha sido disfrutada por más de 50.000 espectadores. El artista andaluz regresa al emblemático ciclo veraniego Tío Pepe Comedy para repetir y superar aquella inolvidable experiencia.

Con una mezcla explosiva de humor ácido, ironía y una sinceridad desgarradora, Manu Sánchez se presenta como nunca antes: cercano, genuino y dispuesto a abrirse en canal para conectar con el público desde una introspección cargada de vida y verdad. Entregamos, en palabras del propio Manu, es un grito de vida y un canto al presente: «Nunca había necesitado tanto gritar a los cuatro vientos que estrenamos nuevo espectáculo. Ahora toca humor, vida, risas, teatro y confesiones. Hay vida antes de la muerte, y vamos a exprimirla al máximo, juntos, sobre las tablas». La obra combina carcajadas «para morir de risa» con momentos de reflexión que sacuden y emocionan. «Cuando la vida te da con la mano abierta… y vivir cuesta un huevo», confiesa el humorista, jugando con la dualidad de hacer pensar mientras hace reír, sello indiscutible de su brillante trayectoria. Entregamos vuelve a Tío Pepe Festival respaldado por la exitosa trayectoria teatral de Manu Sánchez y la producción de 16 Escalones, consolidándose como uno de los espectáculos imprescindibles de la temporada.

Ya el 23 de julio la comedia ocupará el escenario con una voz muy singular. El Monaguillo presentará Efectiviwonder, un repaso humorístico a la infancia y a las transformaciones de la vida cotidiana. Será un repaso entre «las diferencias entre el antes y el ahora, de cuando éramos chiquillos porque aunque ahora nos digan lo contrario, nosotros no estábamos diagnosticados. No teníamos el tik tok y nos comunicábamos con un vaso de plástico con un hilo y a veces se iba la cobertura, imagínate…». «¿Y las madres? No tenían el cielo ganao, lo tenían a su nombre. Mi madre se levantaba todas las mañanas y miraba al cielo y decía: « Señor, llévame pronto» y ahí sigue, me hubiera cambiado por el niño del exorcista», cuenta el propio humorista sobre Efectiviwonder.

Estos anuncios se unen a los ya hechos sobre los conciertos de Raphael (4 de julio), que regresa a Tío Pepe con Raphaelísimo, un espectáculo superlativo que condensa la esencia de una carrera única; la mítica banda británica de hard rock Deep Purple (10 de julio), Sergio Dalma y su regreso al universo Via Dalma (18 de julio); Israel Fernández (26 de julio) como primera confirmación del ciclo Solera y Compás); la celebración del pop-rock español de los 80 con La Guardia, Javier Ojeda, La Frontera y DJ El Pulpo (31 de julio) bajo el título Noches de Rock&Roll; Luz Casal (2 de agosto) con el trabajo más ecléctico e inclasificable de su carrera, Me voy a permitir, y el homenaje internacional a Queen con God Save The Queen (6 de agosto), que en su gira mundial más ambiciosa celebrará los 40 años del último concierto de Queen con Freddie Mercury.

Veranea en la Bodega se reafirma como mosaico cultural en el que la música, el humor y la gastronomía se convierten en vehículos de memoria, celebración y encuentro, consolidando a Jerez de la Frontera y las históricas bodegas Tío Pepe como epicentro de una experiencia que trasciende lo meramente artístico. Las entradas para todos los espectáculos anunciados pueden adquirirse ya en la página web www.veraneaenlabodega.com.