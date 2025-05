Marina Perezagua: «Mis cuentos desmitifican bastante Nueva York a pesar de que adoro la ciudad»

Marina Perezagua (Sevilla, 1978) es una escritora que lleva viviendo dos décadas en Nueva York, ciudad de la que conoce cada uno de sus rincones y en la que impartió clases en la Universidad Estatal. Recientemente acaba de publicar su libro 'Luna Park' ... (Páginas de Espuma), una colección de cuentos en la que muestra cómo se ha transformado la Gran Manzana en los últimos años. Se trata de historias donde están presentes temas como la soledad, la maternidad, la enfermedad mental, etcétera. El pasado miércoles la autora presentó esta obra en un encuentro organizado por el Centro Andaluz de las Letras en el Cicus y en el que mantuvo un diálogo con Fernando Iwasaki y Carlos Frontera.

—¿Cómo ha sido la escritura de estos cuentos desde el corazón de Nueva York?

—Siempre me preguntaba por qué nunca había escrito sobre Nueva York a pesar de haber vivido tantos años allí. Este libro de cuentos es como una carta de despedida de un sitio al que quiero mucho, un sitio donde he estado veinte años. A partir de septiembre me voy a ir a vivir a un pueblo de Málaga. Ha sido todo un poco shock.

—Es una ciudad que ha sido mil veces retratada tanto en la literatura como en el cine y la televisión. ¿Qué visión es la que usted ha aportado de esta gran ciudad?

—Mis cuentos desmitifican bastante Nueva York a pesar de que adoro la ciudad. Ha habido una idealización de la ciudad. La Nueva York del cine no tiene nada que ver con la real. Ahora no se puede vivir allí ni de turista. Se ha convertido en una ciudad huraña, muy sucia y con mucha enfermedad mental en la calle porque no hay sanidad pública. Cuando llegué era una gran ciudad que te daba una energía impresionante , pero ahora te la quita. Antes salía del metro y eso me daba energía, pero ahora es al revés porque hay mucha miseria.

—El libro no va sobre la maternidad, pero es un tema que está muy presente en estos cuentos, ¿por qué?

—Eso es así por el momento vital por el que estoy atravesando por ser madre. Me he cuestionado dónde quiero criar a mi hija. Es complicado porque ella nació en Nueva York y su primera lengua es el inglés. Hace unos días sonó una alarma de humo en la cocina, la niña se puso a gritar y salió a la calle por su cuenta. Posteriormente averigüé que le habían enseñado en su escuela un protocolo de tiroteos. Me di cuenta de que ella misma se iba sola a la salida, y eso que tiene tres años. Esos protocolos de tiroteos se enseñan desde que son pequeños.

—En los relatos se muestra a unas madres preocupadas por el futuro de sus hijos por el mundo en que vivimos, que está lleno de amenazas.

—Lo que más me da miedo ahora mismo es la incertidumbre. Hemos vivido muchos cambios políticos. Piensas que estaremos mejor en el futuro, pero es que ahora no se sabe lo que va a pasar. Cada día te llevas una sorpresa. La incertidumbre es lo que más me afecta. Tampoco sé si volver a España es la solución correcta. Ahora el planeta se está rearmando y eso va a ser una catástrofe. Hace poco salió en el Times la fotografía del último rinoceronte blanco y eso es una pena. El mundo que hemos conocido se está desmoronando.

—También hay cuentos como 'María de Mississippi y los fetos de Peng Wang' que hablan de la pérdida.

—Sí. Me gusta siempre hacer historias paralelas. Se habla de la pérdida y del olvido de la pérdida. También se refleja el tema de la política del hijo único en China. En el cuento se habla de una artista que encontraba los bebés en los vertederos. Estos llevaban una pulsera con el título desecho humano. Esa persona les daba sepultura. En esta historia retrato también un refugio de perros que resulta ser todo lo contrario.

—¿Qué parecidos y diferencias presenta esta obra con 'Criaturas abisales' y 'Leche', sus anteriores libros de cuentos?

—Yo creo que son cuentos más sociales. Ahora está todo mucho más difícil. También soy más madura. En estas historias está presente la preocupación por lo que está pasando y por el futuro de nuestros hijos. Me planteo tener un segundo hijo para que mi hija no se queda sola.

—Como cultivadora de la novela, el cuento y la poesía, ¿qué es lo que más le motiva a la hora de escribir los cuentos?

—En este caso tenía muchísimo trabajo y el cuento te permite empezar un día y retomarlo al cabo de una semana. Retomar una novela después de un mes o dos es más complicado porque tienes que leerlo todo y retomar la estructura. El cuento es más libre y no te esclaviza tanto como la novela.

—¿Cree que este género tiene cada vez más aceptación entre los lectores españoles?

—Yo creo que sí. De hecho, Páginas de Espuma y otras editoriales están apostando fuerte por el cuento. Eso le da una solidez y visibilidad, algo muy positivo. Páginas de Espuma está apostando también por el relato hispanoamericano, que cuenta con autores increíbles.

—Muchos escritores y lectores han destacado la originalidad en su forma de escribir, subrayando que es una escritora diferente a los demás. ¿Cómo se consigue eso?

—(Sonríe). Cada escritor es distinto. A lo mejor lo que me hace diferente es haberme ido a Estados Unidos. Yo soy una mezcla de diferentes identidades. A lo mejor no es el talento, es el contexto. Quizás haya influido la soledad que he vivido en todos estos años, algo que hizo que me refugiara en la escritura.

«En esta nueva etapa de Trump nadie puede vivir seguro, y eso que acabamos de empezar. No se sabe adónde vamos a llegar».

—¿Cómo está viviendo los primeros meses del segundo mandato de Donald Trump?

—Se están viviendo mal. Hay mucho miedo. Intento hablar con la señora que desde hace años recoge latas en mi barrio y le da miedo hablar con cualquier persona porque ella es ilegal y le pueden pedir la documentación. Te encuentras estudiantes de doctorado que piden ayuda porque los están deportando del país. Nadie puede vivir seguro, y eso que acabamos de empezar. No se sabe adónde vamos a llegar. Una economía capitalista atroz como la de Estados Unidos que ha apostado por las medidas arancelarias no se sabe bien adónde va a ir.

—¿Qué está escribiendo en estos momentos?

—Estoy escribiendo una novela sobre mi experiencia en mi universidad en Nueva York. Los primeros años fueron maravillosos, pero los últimos fueron horrorosos. Aunque estuviera Biden, ya estaba el ambiente muy favorable para Trump. En esa última etapa universitaria era un caldo de cultivo para que Trump ganara. Extraña que una ciudad con una población tan demócrata apostara por Trump.

—¿Qué le ha parecido contar con Fernando Iwasaki y Carlos Frontera como presentadores?

—A Fernando Iwasaki lo conozco desde hace mucho tiempo. Empecé a conocerlo como escritor y siempre he tenido muy buena relación con él. Con Carlos Frontera también he tenido un contacto pero más virtual porque lo he tratado desde que yo ya vivía en Nueva York. He tenido la suerte de presentar el libro con dos grandísimos escritores.