María Zaragoza: «Admiro profundamente a los héroes, sin embargo, pienso que, de cerca, todos somos menos puros»

Después del gran éxito que tuvo María Zaragoza con 'La biblioteca de fuego' (Premio Azorín de Novela 2022), la escritora regresa con 'La fábrica de ángeles' (Planeta), una novela ambientada en el Madrid de los felices años veinte en una ... ciudad que está siendo testigo de una serie de asesinatos cada vez más truculentos. El inspector Kobler y el médico forense Miralles trabajarán en la investigación junto a Adoración Venecia, artista de vanguardia, empresaria teatral y bailarina exótica. Bajo el telón de fondo de un thriller, la historia llevará al lector a descubrir el lado más oculto y misterioso de Madrid, todo ello escrito con un pulso narrativo impecable.

—¿Cómo surgió la idea de ambientar esta novela en una época tan poco conocida para el gran público como fue ese Madrid de los años veinte?

—La época en general me fascina, en Madrid, en Berlín, en Barcelona, en París. Me gusta la moda, el cine, el diseño, las vanguardias artísticas… siempre ha sido mi época favorita. Es como una burbuja entre desgracias. Cuando corregía La biblioteca de fuego, ya empezó a surgir la idea de saltar a 1925, porque tuve que descartar entonces todo lo que había leído y visto sobre el mundo del espectáculo en aquella época, ya que decidí ambientar aquella novela en los años treinta. El personaje de Adoración Venecia se hizo fuerte casi sin que me percatase de ello.

—¿Qué tipo de documentación manejó para crear esta trama?

—Tengo unos cuantos libros bastante interesantes de Álvaro Retana desde hace años, que fueron la base y la inspiración de lo que es el esqueleto de La fábrica de ángeles, pero también fui a Viena a ver qué avances médico-forenses había en la época, manejé libros de investigadores, como por ejemplo 'Sicalípticas' de Gloria G. Durán, revistas, películas mudas y archivo digitalizado de la Biblioteca Nacional. También escribir tiene cierta magia, y justo cuando estaba armando la trama me regalaron, sin saber nada, un libro de la época que trata justamente sobre el tema principal de uno de los misterios de la resolución del caso criminal del libro, como si estuviera destinado a llegar a mis manos.

—¿Se puede hablar de que 'La fábrica de ángeles' es una novela coral?

—Antes de que la gente empezase a leerla y a comentarla, creo que jamás la hubiera llamado así, porque en mi corazón la Venecia y Lotte Landauer son las protagonistas. Sin embargo, me he dado cuenta de que tanto el narrador, Tino Conde, como Miralles o Kobler tienen el mismo peso, y que al tratar de reproducir el cacareo de los camerinos del teatro y su trasiego de personajes, al final he contado también sus historias y cómo estas influyen en los crímenes o su resolución, por lo que creo que, sin pretenderlo, sí, es una novela coral. Quizá lo es porque he amado mucho a todos los personajes y eso se acaba transmitiendo.

—¿Cómo podría definir la figura de Adoración Venecia?

—Adoración Venecia es una mezcla de todas aquellas mujeres que se dedicaban al espectáculo en ciertas épocas en parte porque eso les permitía cierta libertad. Mujeres que protegían su intimidad y su estatus favoreciendo que se crease una mitología y una fascinación a su alrededor que las protegía. Muchas de ellas eran inteligentísimas, artistas de vanguardia o grandes emprendedoras en un mundo hostil y masculinizado. En el caso de la Venecia, además, usa su buena fortuna para extender esa protección a las menos favorecidas.

—También es importante la presencia del inspector Adolfo Kobler, un personaje que está atormentado por su pasado.

—Lo que más me interesa de Kobler, personalmente, es que es una de esas personas rígidas que siempre han creído que el mundo es blanco y negro, y que saben qué está bien y qué está mal, pero que en un determinado momento, porque esa rigidez se ha quebrado, es capaz de aprender que todos de cerca podemos ser buenos y malos a la vez, que hay muchos grises en el comportamiento humano y que lo desconocido, aunque asuste, no tiene por qué ser peor que lo conocido.

—¿Cree que los personajes de esta historia se mueven más entre las zonas oscuras?

—Venía de escribir una novela sobre héroes, 'La biblioteca de fuego', donde la gente, en su mayoría, se sacrifica por un bien mayor sin pensarlo, con cierto sentido de la justicia, de la responsabilidad y puede que de la inconsciencia. Admiro profundamente a los héroes, sin embargo, siempre he pensado que, de cerca, todos somos menos puros, más complejos, y que tenemos un arco emocional y de comportamiento lleno de cosas buenas y malas que se mezclan, que se dan la mano y conviven. Creo que vivimos en una sociedad que, gracias a las redes sociales, ha simplificado esto a primera vista, lo que favorece la radicalización y la desconfianza. Comprender la complejidad de comportamientos del ser humano nos haría más empáticos, y creo que para eso también está la literatura, así que trato de reflejarlo.

—Además del thriller, la novela tiene elementos fantásticos y góticos. ¿Cómo se logra mezclar todos esos ingredientes para crear una buena historia?

—Mi primer impulso sería decir que no lo sé, porque en realidad todos esos elementos forman parte de mi imaginario muy íntimamente y acaban surgiendo en mi obra, unas veces de forma más evidente que otras. Sin embargo, en este caso me parece que no podía ser de otra forma precisamente por la época que estoy retratando y por el personaje de la Venecia, que es una mujer especialmente supersticiosa. En los años veinte del siglo pasado, como en los veinte de este, había una cierta fascinación por el crimen real que se reflejaba en la gran proliferación de revistas de sucesos, pero también estaba de moda el espiritismo, los cuentos de terror o el cabaré de la muerte. Los personajes de mi novela viven empapados de todo esto como una parte normalizada de su vida, por eso está también muy integrado en la trama. Que estas cosas suelan aparecer en mi obra porque son mis obsesiones particulares puede estar relacionado directamente con que los años veinte en general me fascinen.

'La fábrica de ángeles' muestra el gusto que había en los años veinte del siglo pasado por las revistas de sucesos, el espiritismo y los cuentos de terror javier ocaña

—¿Qué elementos en común y que otros separan a esta novela de tu anterior obra, 'La biblioteca de fuego'?

—Lo que tienen en común, fundamentalmente, es que pertenecen al mismo universo. Toda mi obra está relacionada de manera íntima; aunque cada historia tenga su mundo separado, todas forman parte del mismo universo, lo que me permite cruzar personajes de unas novelas a otras, cosa que sólo descubrirán algunos de mis lectores sin que estorbe a los otros. En este caso, por la proximidad en años, 'La biblioteca de fuego' empieza en 1930 y el grueso de 'La fábrica de ángeles' trascurre en 1925, así como por la localización en Madrid, la relación es si cabe más estrecha. Además comparten mi gusto por mezclar personajes y situaciones muy reales con personajes y tramas ficticias, la importancia de los libros con leyenda o de los fantasmas. El punto de partida, sin embargo, es muy opuesto. Mientras en 'La biblioteca de fuego' trato de hablar del sacrificio, de personas que conservan la humanidad en tiempos inhumanos, de lo elevado de alguna forma, en 'La fábrica de ángeles' me acerco a lo íntimo, lo carnal, lo crudo, lo humano, y en ocasiones a la maldad que hay en cada uno de nosotros cuando respondemos al dolor.

—¿Para usted debe haber como escritora un equilibrio entre contar una buena historia y hacerlo con un estilo personal que llame la atención del lector?

—Creo que es lo ideal, pero que no siempre se consigue. Incluso cada historia te pide en su momento si será más equilibrada o si tirará en una de las dos direcciones. Creo que la personalidad no hay que perderla, y que si se tiene es muy difícil disimularla, pero también que es una cuestión de suerte que se sienta la necesidad de contar algo que pueda considerarse «bueno» o «interesante» desde el punto de vista externo. Crear algo tiene mucho que ver con el deseo, y lo que se desea narrar va a pasar por encima de cualquier impedimento o, incluso a veces, de que sólo sea interesante para el propio escritor.

—Dígame algunas novelas que te hayan impactado en los últimos años y que te han podido influir de alguna u otra forma para este libro.

—Que me hayan influido para este libro diría más bien libros de relatos y ensayo, aunque alguna novela hay. El ya nombrado 'Sicalípticas' de Gloria G. Durán, 'Suburbia. El gran libro ilustrado del erotismo, lo prohibido y la molicie en España' (edición de Servando Rocha), 'Ofrendas' de Ana Martínez Castillo, 'Blancogramas' de Gemma Solsona, 'Las cosas que perdimos en el fuego' de Mariana Enríquez, 'Con la frente marchita' de Dimas Prychyslyy, 'Las locas de postín' e 'Historia del arte frívolo' de Álvaro Retana, por poner algunos ejemplos que se me ocurran ahora.

—¿Qué imagen se va a llevar el lector de ese Madrid oculto de los años veinte?

—Creo que la imagen de un mundo brillante, moderno y lleno de posibilidades, pero perseguido por una nube oscura que terminará por darle alcance.