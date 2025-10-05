Suscríbete a
Marcos Vázquez: «La mente no lo puede todo y hay que admitirlo; es poderosa, pero no omnipotente»

El autor del blog y podcast Fitness Revolucionario, uno de los mayores divulgadores de salud, presenta este lunes en el Aula de Cultura de ABC su libro 'Invicto'

Marcos Vázquez, experto en fitness y nutrición, explica los «tres pilares» para perder grasa de forma sostenible

Marcos Vázquez abre la temporada del Aula de Cultura de ABC de Sevilla
Marcos Vázquez abre la temporada del Aula de Cultura de ABC de Sevilla Ignacio gil
Rocío Vázquez

Marcos Vázquez (Avilés, Asturias, octubre de 1976) le ha cambiado la vida a muchas personas a raíz de hacerlo con la suya propia. Se trata de uno de los divulgadores en habla hispana más reputados en materia de salud por su popular blog y podcast ... Fitness Revolucionario, pero también gracias a sus publicaciones editoriales. Este lunes presenta una de ellas, 'Invicto', en el Aula de Cultura de ABC de Sevilla, una cita que cuenta con la colaboración de la Fundación Cajasol (donde se celebra, a las 20 horas) y la Real Maestranza de Caballería de Sevilla.

