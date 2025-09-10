Marcos Gago, la promesa del flamenco que dejó el balón por la guitarra y que ha hecho historia en los Grammy

Marcos Gago Pino es un virtuoso de la guitarra pero un desastre «arreglando papeles», que es como en Andalucía nombramos a la tediosa tarea de cursar una solicitud o formalizar un expediente. Al jerezano, de 19 años, casi se le pasa el tiempo, y la ... forma, para presentarse a una beca que le ha cambiado la vida para siempre. Si no llega a ser por las mujeres de su casa, su madre y sus tres hermanas, casi se le va el tren, la «oportunidad histórica», el «momento crítico» de su carrera como músico. El chico es el merecedor de la primera Beca Legado Paco de Lucía que otorga la Fundación Cultural Latin Grammy en colaboración con la Fundación Paco de Lucía.

Con los 120.000 dólares con la que está dotada, Marcos estudiará Guitarra en el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco de Córdoba, centro de referencia de la especialidad en España. Además, le servirá para comprarse un nuevo instrumento y todo lo necesario para cubrir los gastos de los cuatro años de carrera.

La beca se otorga a un estudiante con un talento excepcional, seleccionado por el Comité de Becas de la Fundación Latin Grammy de entre un grupo internacional numeroso de jóvenes músicos altamente cualificados. Se valora, entre otras cosas, que el ganador posea las cualidades y la determinación necesarias para triunfar en el mundo de la música, y que carezca, a su vez, de los recursos económicos para lograrlo.

El padre de Marcos es pensionista y su madre administrativa de una empresa. Juntos han criado a cuatro hijos con unos valores que también han llamado la atención del jurado. Y de todos los que este martes han participado en un emotivo acto de entrega. Los artistas Arcángel y Pastora Soler ejercieron de padrinos del joven músico en el acto de entrega del reconocimiento celebrado este martes en el hotel Eurostar Torre Sevilla de la capital hispalense. Pero cuando llegó el turno de palabras de estos compañeros ya se habían pronunciado todos los halagos posibles para Gago, tanto que la coriana confesó que este rato había sido para ella un «regalo» que no esperaba. Porque el sentimiento del chico y su familia emocionaron a todos los presentes. El cantaor de Huelva reivindicó, a su vez, que se premie «el esfuerzo», que es lo que realmente prima cuando llega el límite del talento. Y bromeó con que él no recibió en sus comienzos ningún premio, pero que esa falta de suerte «algo le ayudaría también».

El guitarrista gaditano, que dejó el balón de fútbol por la música -antes que el flamenco se interesó por la eléctrica- sí tiene otros galardones además de esta beca Legado Paco de Lucía. Fue finalista del Bordón Minero en el Festival de Cante de Las Minas de 2024, donde se presentó con el nombre de pila de su madre, Marcos de Silvia, su «pilar». En 2022 obtuvo el primer premio del concurso Talento Flamenco de Guitarra de Acompañamiento, de la Fundación Cristina Heeren de Arte Flamenco.

En cada hito, como el de este martes, Marcos agradece y se compromete. «Espero saber aprovechar esta oportunidad en todo momento, por mi parte no me faltarán las ganas y las fuerzas».

En el acto de entrega de la beca intervinieron además el presidente del Consejo Directivo de la Fundación Cultural Latin Grammy, Luis Cobos, y la directora ejecutiva de la Fundación, Raquel 'Rocky' Egusquiza, el director de la Fundación Paco de Lucía, Cristóbal Sánchez (también estaba la hija del maestro de Algeciras); el director de la Academia Latina de la Grabación, Manuel Abud, y el consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal.