Marcos Gago, la promesa del flamenco que dejó el balón por la guitarra y que ha hecho historia en los Grammy

El joven gaditano recibió ayer la primera beca Legado Paco de Lucía, dotada con 120.000 dólares

La Fundación Grammy entrega la beca legado Paco de Lucía en la previa del evento musical en el Cartuja Center

Luis Fonsi y David Bisbal serán los anfitriones del concierto de los Latin Grammy en Sevilla

Marcos Gago flanqueado por sus 'padrinos', Pastora Soler y Arcángel
Marcos Gago flanqueado por sus 'padrinos', Pastora Soler y Arcángel
Rocío Vázquez

Marcos Gago Pino es un virtuoso de la guitarra pero un desastre «arreglando papeles», que es como en Andalucía nombramos a la tediosa tarea de cursar una solicitud o formalizar un expediente. Al jerezano, de 19 años, casi se le pasa el tiempo, y la ... forma, para presentarse a una beca que le ha cambiado la vida para siempre. Si no llega a ser por las mujeres de su casa, su madre y sus tres hermanas, casi se le va el tren, la «oportunidad histórica», el «momento crítico» de su carrera como músico. El chico es el merecedor de la primera Beca Legado Paco de Lucía que otorga la Fundación Cultural Latin Grammy en colaboración con la Fundación Paco de Lucía.

