Manuela Nogales y Fernando Romero estrenan 'Fractus' en los teatros del Canal

Tres de los cuatro intérpretes de esta nueva pieza firmada por Manuela Nogales y Fernando Romero durante los ensayos previos al estreno

Los coreógrafos Manuela Nogales y Fernando Romero estrenan los días 10 y 11 en el ciclo 'Canal baila' de los teatros del Canal de Madrid su nuevo espectáculo titulado 'Fractus'. La obra está protagonizada por los bailarines Fernando Romero, Lucía Vázquez, Alejandra Ruíz de Alda y Julia Domínguez y cuenta con la música percutiva de Steve Reich, Philip Glass y Owen Clayton.

La obra es el fruto de una residencia artística creada por este espacio de la capital de España y a la que se suman numerosos creadores nacionales. «Sin embargo, comentó Nogales, este año como las salas madrileñas estaban en obras hemos tenido que hacer los ensayos en Sevilla en colaboración con el Conservatorio de Danza Antonio Ruiz Soler, que nos ha cedido las salas del pabellón de Guatemala para los ensayos».

«'Fractus' es un espectáculo de danza, donde la creatividad no tiene límites, creando un espacio donde disciplinas diferentes comparten miradas», comenta Nogales quien destaca en este espectáculo la participación de Fernando Romero, bailaor flamenco y de danza española, quien en sus propias creaciones viene incorporando estéticas contemporáneas. En este caso Fernando Romero, quien por cierto es poseedor del premio Benois de la Danza (el considerado 'Oscar' de esta disciplina), baila sólo en estética contemporánea.

Manuela Nogales se ha formado en danza contemporánea y técnicas del movimiento entre las ciudades de Bilbao, Barcelona, Madrid y el Centro Andaluz de Danza, y reside en Sevilla desde hace más de treinta años donde tiene la sede su compañía. Como coreógrafa, ha dirigido más de cincuenta obras, muchas con su propia compañía 'Manuela Nogales Danza'. Ha participado en certámenes coreográficos de Madrid y Maspalomas, en Danza Valencia, en el Festival Internacional de Danza de Itálica, Madrid en Danza, Festivales Internacionales de Glasgow, Lima, La Habana, Brigittines y Charlerio-Danse de Bélgica, entre otros.

Por su parte Fernando Romero nacido en Ecija es una de las inusuales voces en la creación de un lenguaje propio y uno de los más personales en el panorama actual del Flamenco. Se inició con el maestro Manolo Marín y ha bailado en las compañías de Mario Maya, María Pagés, Cristina Hoyos, entre otras mucha. Paralelamente a su carrera como bailaor, desarrolla desde 2001 la de compositor de música para danza bajo el pseudónimo de Lehónidas Boskovec. Ha sido galardonado con el premio al Bailarín Sobresaliente en el Certamen de Coreografía de Danza Española y Flamenco de Madrid (1998) y el Primer Premio de Coreografía en el Certamen de Flamenco y Danza Española de Jerez, 1999. Fué subdirector del Ballet Nacional de España bajo la segunda dirección de José Antonio.

En 'Fractus' Manuela Nogales y Fernando Romero, en pleno estado de madurez artística recorren, con su habitual colaboración, un nuevo sendero resignificando la expresión de sus sentidos. Conocimientos, madurez y profundidad en su implicación, durante largos años, hacia las manifestaciones del hecho coreográfico y la puesta en escena de espectáculos de hibridaciones artísticas.

