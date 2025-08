Manuel Liñán: «Haciendo esta producción me he dado cuenta de que todos somos Lorca»

Este viernes 1 de agosto comienza la 24 edición del festival 'Lorca y Granada' en el teatro del Generalife de la Alhambra con el espectáculo del bailaor y coreógrafo Manuel Liñán titulado 'Llámame Lorca'.

El festival,que patrocina desde 2002 la Consejería ... de Cultura de la Junta de Andalucía, tiene como protagonista en años alternos al Ballet Flamenco de Andalucía, que se turna con otros intérpretes. Por este han pasado nombres como Blanca Li, Cristina Hoyos, Mario Maya, Adrián Gala, Estévez-Paños o Antonio Canales, entre otros. Este año se celebra del 1 al 30 de agosto. Hasta el 16 actuará Manuel Liñán, al que seguirán Miguel Poveda, 21, 22 y 23 de agosto; Aurora Vargas; Lela Soto y Lole Montoya, 28 de agosto, Diego del Morao, El Pele y Farruquito, 29 de agosto; y el 30 de agosto, José Mercé.

Para el granadino Manuel Liñán, Premio Nacional de Danza 2017, es el regreso a su tierra, tras el gran éxito de sus últimos montajes, 'Pie de Hierro' 'Viva' y 'Muerta de amor'.

—¿Qué más se puede decir de Lorca?

—Cuando conoces la obra de Lorca es fácil relacionarla con el flamenco, porque éste sale por todas partes. De ese lema de 'todos somos Lorca' surgió la idea de rendirle homenaje a través de su simbología, pintura, música, teatro y poesía con la finalidad de recrear un collage lorquiano donde tengo la intención de invocarle y que esté con nosotros cada noche. Creo que puede haber un 80 por ciento de la obra de Lorca. He intentado que haya muchísimo contenido. Hay un romance corrido que resume cada frase de toda su obra teatral, al menos el noventa por ciento. Cada frase pertenece a una obra, sin hacer hincapié de nada específico. Cogemos una frase de toda su obra de poesía e intentamos hacer una letra con palabras icónicas que caracterizan la obra de Lorca.

—Tal como habla parece que aún hay un Lorca por descubrir.

—Yo creo que sí. Cuando me metí en esta producción descubrí que todos somos Lorca, todos tenemos algo de Lorca y nuestras inquietudes siguen siendo las mismas que él tenía: el folklore, la mujer, el amor no correspondido, lo rápido que van las cosas, las mismas.

—¿Le añade una emoción especial estar en su tierra?

—Me da calor y sí, añade una emoción especial. He hecho todo el montaje aquí en Granada, en EFAD un centro de formación. Más del 90 por ciento de los artistas son de Granada y eso da ilusión y también responsabilidad, pero es muy especial haber podido trabajar con los artistas granadinos. Las ocho bailaoras son granadinas, está también Antonio Campos, José Fermín, Mariam Fernández, Raquel Heredia y José Maldonado como artista invitado.

—También ha contado con uno de los míticos personajes granadinos, el bailaor Curro Albaicín.

—Yo conocí mucho la obra de Lorca a través de Curro Albaicín. Él me contaba historias infinitas y me recitaba poemas. Sin duda me acercó a la obra de Lorca cuando era más joven.

—Y otra colaboración especial: Falete.

—En efecto, viene algunos días y no, no canta copla, sólo flamenco. Estoy muy contento con la experiencia. Conozco su carrera y él empezó como cantaor y conoce el medio.

—Hace años que tenía que haber estado en este festival del Generalife, cuando fue seleccionado y luego hubo un recurso y lo ganó la empresa del bailaor Eduardo Guerrero. ¿Este año se quita la espinita?

—¿Sabe qué pasa?, que intento no relacionar aquello con lo que voy a estrenar. Aquello pasó, lo cerré y ya está. Y el estreno del día 1 es una nueva vida. Lo vivo como proyecto nuevo y me he desvinculado de lo que ocurrió entonces. Lo que quiero esta vez es disfrutar. Aquello se cerró y ya está.

—Esta obra es muy distinta a sus dos anteriores.

—Completamente, es quizás de las producciones más grandes en las que me he metido. Es una estética diferente, hay muchas facetas artísticas, hay baile, pintura y folklore. Llevo pensando esta obra un año.

—Cuénteme algo del espectáculo.

—No quiero desvelar mucho, pero sí le digo que es un lienzo en blanco y que todas las noches se va a pintar un collage lorquiano, y cada noche será especial porque se va a pintar día tras días. La obra es efímera y se renueva.

—¿Se encuentra en un momento dulce de su carrera?

—Lo del éxito para mí es algo con lo que no vivo. Mi éxito es que la creación salga como tenía pensada, pero sí me encuentro muy cómodo como creador, muy a gusto y disfrutando de lo que hago. Hasta me he emocionado en los ensayos o con Curro Albaicín. Ahora tengo cara de Lorca.

—¿Alguien va a echar de menos la noche del Generalife?

—Pues sí, me he acordado mucho haciendo esta obra de Mario Maya y me hubiera encantado que la hubiera visto.