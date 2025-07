Manu Trillo: «Doñana, la Marisma y el Bajo Guadalquivir ejercen una atracción brutal para el que aprecia mirar al infinito»

Manu Trillo (Sevilla, 1975) es biólogo, fotógrafo y director de cine. Recientemente dirigió el documental 'La Marisma'. Producido por La Claqueta, este filme —que se puede ver desde hace unos días en la plataforma CaixaForum +— reflexiona sobre los 10.000 ... años de existencia del Parque de Doñana, deteniéndose en oficios ancestrales como el de los vaqueros. Además, la película es un canto a la resistencia de una comunidad aferrada a su identidad en un mundo de constante cambio.

—¿Cómo nació la idea de hacer este documental sobre el Parque de Doñana?

—'La Marisma' forma parte del proceso de un proyecto mucho más grande y ambicioso que a fecha de hoy no he podido hacer por cuestiones obviamente económicas. Trata sobre los grandes humedales sudamericanos y los abordo desde la ganadería ecológica extensiva, una ganadería que partió precisamente de estás marismas y que transformó todo un continente. Pues bien, modifiqué la escala y lo adapté a Doñana. Como el hombre ha transformado todo el Bajo Guadalquivir. La idea era hablar por medio de las voces de antiguos ganaderos de la marisma sobre imágenes del presente. En lo que se convirtió el proyecto forma parte de mi praxis documental, en la que no hay un guión cerrado y permanezco abierto a los descubrimientos, que en este caso han sido muchos.

—El documental se puede ver a partir de esta semana en la plataforma CaixaForum +, ¿qué le parece que se le esté dando una difusión a través de esta vía?

—Me parece maravilloso. La apuesta de CaixaForum+ por el proyecto fue inmediata desde que vio el teaser. Pienso que plataformas de este tipo dan un poco de respiro a la homogenización del panorama audiovisual. Por otro lado, me atrae el hecho que lo vaya a ver alguien de Madrid o de la España Vaciada, que quizás tenga una idea pre configurada de lo que es Doñana y creo que le va a sorprender. Entre tanto ruido en torno a Doñana espero que sea un espacio de reflexión. Lo que van a ver es muy auténtico y genuino, y lo atesoramos en esta rica tierra andaluza. Mis documentales suelen dejar un pozo de melancolía y pérdida, de cuando todo iba a otro ritmo y creo que eso lo compartimos muchos españoles.

—'La Marisma' recorre los 10.000 años de existencia de este parque natural. ¿Qué es lo que le atraía tanto de este entorno tan privilegiado para hacer esta película?

—Estudié biología soñando con Doñana. En mi época de estudiante pude trabajar de voluntario anillando para la Estación Biológica. Doñana, la Marisma y todo el Bajo Guadalquivir ejercen una atracción brutal para aquel que aprecia mirar al infinito. Como todos los proyectos en los que me meto, son una excusa para vivir desde más adentro aquello que me atrae y la verdad que ha sido todo un privilegio. No soy religioso pero sí sensible a lo espiritual y hay algo que es difícil de explicar en torno a la figura de la Virgen, la Madre de las Marismas. Quiero pensar que son los vestigios que aún nos quedan de cuando respetábamos a la Naturaleza porque éramos conscientes que dependíamos de ella.

—Uno de los aciertos es que los protagonistas del documental son los que van contando la historia.

—La Marisma en general es dura, implacable, nunca dejará que la domemos, por mucho que queramos seguir agrediéndola. Ella es generosa, pero se cobra lo suyo. Así que cualquiera que quiera ejercer un oficio en ella está adaptado a esa dureza. La ganadería que se lleva a cabo en el Bajo Guadalquivir, extensiva y ecológica, es algo arcaica que nos recuerda que la Naturaleza puede ser muy productiva si nos adaptamos a sus límites. Quizás el futuro vaya por ahí.

Fotograma del documental 'La Marisma' manu trillo

—En el filme se mezclan partes en blanco y negro y otras a color.

—Uso el blanco y negro primeramente para reforzar la estética clásica de mi fotografía. Pienso que así aguantará más el paso del tiempo. Por otro lado, abordar un documental de 'naturaleza' en blanco y negro hace que el espectador entre en otro código más reflexivo y poético y se olvide de la espectaculares imágenes de naturaleza con las que machaconamente nos suelen mostrar Doñana. Por último, el blanco y negro me ayuda a viajar entre el presente y el pasado, para así hacer entender al espectador que no ha cambiado mucho. El color en los archivos es por respeto a sus autores, pero también por mostrar la época gloriosa de Doñana, cuando nos visitaban cientos de miles de ánsares. En este caso, el color sí me sirve para mostrar riqueza y biodiversidad.

—¿Cómo le ha ayudado tu experiencia como fotógrafo para retratar mejor los distintos espacios de Doñana?

—No diría mejor, quizás diferente. Llevo mucho tiempo abordando el mundo rural y la naturaleza con una estética documental clásica y cinematográfica, lejos de grandes teleobjetivos, dron y cámaras lentas. El espectador va a poder ver, lo que ellos mismos verían y sentirían si estuviesen en esos espacios y situaciones.

—¿En qué medida la película retrata las amenazas que sufre Doñana, como son la desertificación o la autovía que se proyectó en su momento?

—No ha sido la intención mostrar cuestiones tan específicas. Nos hemos centrado en dejar en el espectador una sensación de perdida, abandono, nostalgia... Lo demás quiero pensar surgirá en su cabeza cuando rumie las imágenes.

—¿Qué imagen se va a llevar de Doñana el espectador después de ver 'La Marisma'?

—Una radicalmente distinta, mucha gente está redescubriendo Doñana por medio de este documental y hablo de personas que llevan décadas trabajando en ella. Doñana, la Marisma, es un universo con muchas capas. Creo que podría llevarme toda una vida haciendo documentales de este espacio y todos serían distintos.

—El documental pasó por el Festival de Málaga, ¿cómo fue la experiencia?

—Muy positiva, aunque la verdad sea dicha las condiciones de proyección no fueron las deseables para un documental donde la fotografía era tan importante, cuestiones a mejorar. En Málaga la cuestión de la Virgen atrajo mucho al espectador y la riqueza que se esconde en este rincón de Andalucía.