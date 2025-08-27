Suscríbete a
Manolo Carrasco: «La música es un medio para liberar el dolor y la impotencia»

El pianista gaditano publicó el pasado 1 de agosto su álbum 'Ángel', un homenaje a su padre, fallecido en 2024

El pianista gaditano Manolo Carrasco
Ha sido un año intensos para el pianista Manolo Carrasco. En 2024, la vida le golpeó con el fallecimiento de su padre, figura esencial en lo personal y en lo profesional, ya que además de ser familia, fue su manager y compañero de viajes. ... Esa mezcla de duelo, nostalgia y agradecimiento, han tenido como resultado 'Ángel', el disco más especial de su carrera. El pasado 1 de agosto, este nuevo trabajo vio la luz en plataformas digitales.

