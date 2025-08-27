Manolo Carrasco: «La música es un medio para liberar el dolor y la impotencia»

Ha sido un año intensos para el pianista Manolo Carrasco. En 2024, la vida le golpeó con el fallecimiento de su padre, figura esencial en lo personal y en lo profesional, ya que además de ser familia, fue su manager y compañero de viajes. ... Esa mezcla de duelo, nostalgia y agradecimiento, han tenido como resultado 'Ángel', el disco más especial de su carrera. El pasado 1 de agosto, este nuevo trabajo vio la luz en plataformas digitales.

—'Ángel' es un homenaje a su padre. ¿Cómo fue el proceso emocional y artístico de componer este disco?

—'Ángel' es el disco más especial de mi carrera. Mi padre nos dejó el año pasado y, justo después, me senté al piano y salió esta obra que lleva su nombre. Es un homenaje a él y también a toda su generación, porque han trabajado muchísimo. Mi padre empezó a trabajar con siete años. Pasó toda su vida trabajando en Cádiz, en Galerías Mónaco y en el Palacio de la Moda. Su lema era: «trabajar, trabajar y trabajar». Por eso he hecho este homenaje a él y a su generación.

—En este proyecto ha incluido piezas que eran especiales para él. ¿Cuáles son?

—'Atlántida', por ejemplo, es una obra que compuse con 18 años. Como soy de Cádiz y había escuchado tantas historias de que la Atlántida estaba allí, crecí con esas leyendas y terminé componiendo esta obra. A mi padre siempre le encantaba esa pieza. Esta vez, he hecho una versión para la Orquesta Sinfónica de San Petersburgo. También está 'Guadalquivir', el río más importante de Andalucía, y otros temas donde está muy presente el mar, como 'Mediterráneo', 'Océano Atlántico' o 'Brisas'. Cada tema representa algo de nuestro país, de España o de Andalucía.

—¿Por qué eligió la Orquesta Sinfónica de San Petersburgo para acompañarle en una obra tan personal?

—Llevo varios años viviendo en San Petersburgo, aunque a España voy y vengo. Tenía muchas ganas de grabar con ellos. Entre sus músicos está, por ejemplo, Mijaíl Krutik, un virtuoso que interpreta el tema 'Madrid (Puerta del Sol)', otra de las piezas favoritas de mi padre. La mayoría de mis discos sinfónicos anteriores los grabé en Londres, con la Royal Philharmonic, pero esta vez quería trabajar con la Sinfónica de San Petersburgo, una de las mejores del mundo.

—¿Qué espera que el público sienta al escuchar el disco?

—Creo que muchas personas que han perdido a un padre o a un familiar se van a identificar con esta obra, porque representa la nostalgia y el dolor. Los artistas tenemos la suerte de poder expresar esos sentimientos a través de nuestro arte. En mi caso, lo hago con la música. Algo parecido me pasó con los atentados del 11M en Madrid: me fui al piano y compuse 'Por ellos', que se convirtió en el himno de las víctimas del terrorismo. La música, igual que la poesía o la pintura para otros artistas, es un medio para liberar el dolor y la impotencia.

—¿Tiene previsto presentar el álbum también en España próximamente?

—Sí. Toda mi vida he hecho conciertos en España, y a partir de marzo, tenemos preparada una gira por todo el país para dar a conocer este disco. Me hace muchísima ilusión presentarlo también en mi ciudad, Cádiz, y en otras muchas ciudades de España.

—Perder a un padre le ha cambiado la vida. ¿En algún momento se ha planteado hacer una pausa en su carrera?

—No, lo que quería era trabajar en este álbum y rendirle un homenaje con lo que a él más le gustaba: la música. Además, él también fue mi manager y representante. Viajamos por medio mundo juntos y estaba siempre a mi lado. Estábamos muy unidos, así que la mejor forma de rendirle homenaje era dedicarle un disco.

—¿Qué lecciones le dejó?

—Como he mencionado, su lema siempre fue «trabajar, trabajar y trabajar». Me lo inculcó desde niño y lo he tenido muy presente en mi vida. En mi caso, para la música, sin trabajo es imposible vivir de esto.

—¿Recuerda alguna anécdota especial que vivieran juntos durante una gira o un concierto?

—Hemos vivido muchísimas, pero recuerdo con especial cariño una de las últimas veces que estuvo conmigo, en Moscú. Actué en la Plaza Roja y en el Kremlin, y él estuvo a mi lado. Fue uno de sus últimos viajes y lo guardo en la memoria con muchísimo cariño. También vivimos experiencias inolvidables en México, Estados Unidos, Turquía… En Japón, por ejemplo, fuimos a ver una pelea de sumo, que a mí me hacía mucha ilusión.

—¿En qué proyectos está trabajando actualmente?

—Aprovechando la grabación con la Orquesta Sinfónica de San Petersburgo, he hecho otro disco que saldrá el año que viene: un trabajo de flamenco sinfónico. Hay muy poco flamenco escrito en ese formato, salvo obras como las de Vicente Amigo o José Antonio Rodríguez. Yo he grabado diferentes palos adaptados a sinfónica, algo que no se había hecho hasta ahora. Ha sido muy emocionante escuchar a músicos acostumbrados a tocar Chaikovski o Rajmáninov interpretar unas alegrías o unos tanguillos de Cádiz.

—¿Le queda algún sueño por cumplir?

—He tocado en muchísimos lugares especiales por todo el mundo. Ahora, mi sueño es que la obra dedicada a mi padre se conozca lo máximo posible y pueda dar conciertos con esta música en homenaje a él. Ese es mi reto en este momento.