Madrid se rinde ante Judelaine y Yerai Cortés en el homenaje de Cruzcampo a Camarón

La Puerta del Sol de Madrid fue testigo este martes de un espectáculo abierto al público para rendir homenaje a Camarón de la Isla en el año en el que hubiera cumplido 75 años. Bajo un cielo de verano y ante más de 12.000 asistentes, Judeline y Yerai Cortés protagonizaron estre tributo. Faltaban 15 minutos para las 22 horas cuando comenzaron a sonar los primeros acordes del tema que Judeline y Yerai Cortés han compuesto y estrenado, por primera vez y en directo, para este homenaje. Una reinterpretación de la bulería 'La Cruz del Campo', aquella joya sonora rescatada por Cruzcampo de los archivos inéditos de Camarón. Los versos improvisados del maestro «De la Cruzcampo yo no me quito, de la Cruzcampo yo no me aparto…» resonaron anoche en el kilómetro cero.

A ese momento mágico asistieron la viuda de Camarón y dos de sus hijas, presencia agradecida por Judeline desde el escenario. «Camarón caminó para que artistas como yo podamos andar, fusionar y hacer la música que nos gusta sin críticas», dijo. «Para este homenaje hemos hecho lo que nos ha salido del corazón, algo que nos transmite casa como cuando escuchamos Camarón. Como esa alegría que es lo primero que pongo en el coche de mi padre cuando me recoge en el Bahía Sur. Y digo ya estoy en casa», explica la joven gaditana que comparte origen con el genio y que se mostró muy emocionada durante toda la noche donde interpretó otros de sus éxitos que le han llevado a ser una de las artistas más relevantes y con más personalidad del momento.

El espectáculo comenzó con dos comitivas que partieron al mismo tiempo desde puntos cercanos (la Plaza del Carmen y la Plaza Jacinto Benavente) y caminaron para encontrarse en la Puerta del Sol, a pocos metros del tablao Torres Bermejas donde Camarón se forjó como artista antes de convertirse en una estrella. Una de las comitivas, coreografiada por el malagueño Benjamín Leiva y formada por artistas principalmente andaluces, representan el respeto por las raíces y el flamenco más puro. Entre ellos, bailaores y bailaoras como los malagueños Victoria Granado, Blanca Trillo y José Ángel Capel y el madrileño David Acero o cantaoras como la cordobesa Paz de Manuel y la jiennense Belén Vega. La otra, formada por el cuerpo de baile de Judeline, representando el descaro, lo fresco, esas nuevas corrientes que llevan las raíces por caminos diferentes. Al confluir ambas comitivas en la Puerta del Sol, se produjo el encuentro entre lo viejo y lo nuevo en torno a una silla vacía, en señal de respeto alrededor de la desaparecida figura de Camarón.

Tras estrenarse en directo para todos los fans y curiosos congregados en el centro de Madrid, el nuevo tema de Judeline y Yerai Cortés, 'Un puente por la bahía, la Cruz del Campo' está disponible desde hoy en las principales plataformas de música en streaming, coincidiendo en fecha (2 de julio) con otro aniversario relacionado con Camarón, en este caso el de su muerte.

Yerai Cortés, coautor de la canción y el encargado de tocar la guitarra flamenca en el directo de ayer, explica: «El proceso fue bonito, empezamos a tirarnos las letras el uno al otro. Lo que más me gustó fue cuando terminamos la bulería con las palmas, me puse a meter el sonido de los botellines de cerveza usando una cuchara». Y añade: «Me parece un detalle bonito que Camarón les hiciera ese homenaje y ahora Cruzcampo se lo esté devolviendo. Me ilusiona también que se siga escuchando el nombre de Camarón, también entre los jóvenes. Para mí Camarón es el más moderno del mundo».

