cultura

Luis Ybarra: «Hay quien piensa que la poesía es como una pieza de museo y que leer a Bécquer es algo anticuado»

El director de la Bienal y Fernando Bajo de León han protagonizado el coloquio 'Versos a los veinte' en la Feria del Libro de Sevilla

Fernando Iwasaki, Fernando Bajo de León y Luis Ybarra, en la Feria del Libro de Sevilla
Fernando Iwasaki, Fernando Bajo de León y Luis Ybarra, en la Feria del Libro de Sevilla
Andrés González-Barba

El Espacio FELISE de la Feria del Libro de Sevilla ha acogido este martes el encuentro 'Versos a los veinte', en el han participado los poetas Luis Ybarra y Fernando Bajo de León. El acto ha sido moderado por ... Fernando Iwasaki. El articulista de ABC le ha preguntado a los dos protagonistas si les influye la métrica en sus versos. A este respecto, Bajo de León ha comentado que «aunque me he atrevido a hacer algunos sonetos, veo la métrica con distancia. Me da vértigo seguir una estructura fija, por eso sigo con cierta distancia a poetas que emplean la métrica como Luis Alberto de Cuenca».

