Luis Fonsi ofrece una cata de ritmos latinos en el Tío Pepe Festival de Jerez

Cuando alguien visita Jerez, es casi obligatorio recomendarle una visita a una bodega. Conocida por ser la cuna de vinos como el Sherry, el Fino, el Palo Cortao o el Pedro Ximénez, esta ciudad sabe cómo saborear los matices. Anoche, en Las Copas, hubo una cata muy especial, y no fue precisamente de vinos: Luis Fonsi aterrizó en el Tío Pepe Festival para celebrar sus 25 años de carrera, inundando la sala de fiestas de las Bodegas González Byass de ritmos latinos.

Faltaban unos minutos para el inicio del show cuando los pequeños grupos que había repartidos por la pista terminaron convirtiéndose en una multitud. Miles de personas se desplazaron al recinto para ser testigos de una noche que, para muchos, terminó siendo inolvidable.

Por otros 25 años más

El tema con el que Fonsi abrió el paladar de los asistentes fue 'Corazón en la maleta', que preparó a todos para lo que aún estaba por llegar. A este hit le siguieron 'Pasa la página' y 'Vacío'. Antes de cantar 'Andalucía', aprovechó el título para agradecer la gran asistencia con un «a toda esa gente que vino de cerca y a aquellos que viajaron de lejos para estar hoy aquí… ¡Muchas gracias!». A lo que sumó que su objetivo anoche era «que ustedes se vayan con un lindo sabor de boca».

La canción dedicada al sur de España marcó el punto de partida de las baladas. Fue entonces cuando el Tío Pepe Festival dejó que el puertorriqueño metiera el dedo en la llaga de muchos corazones rotos con 'Imagíname sin ti', 'Nada es para siempre' y 'Roma'. Para contrastar el bajón, las siguientes en sonar fueron 'Échame la culpa', 'Imposible' y 'Date la vuelta'. Sin embargo, el pico duró poco, porque enseguida el ritmo volvió a bajar con un medley de baladas que culminó con 'No me doy por vencido'.

A estas alturas, después Jerez quería fiesta, y lo demostró cuando bailó la bachata 'Bésame' como si la vida le fuera en ello. Para que la energía no decayera, el protagonista optó por mezclar estribillos de los éxitos más animados de su discografía uno detrás de otro. De esta sinergia de publicaciones excluyó 'Calypso' y 'Despacito', que las dejó para el final. No obstante, antes engañó al público con una falsa despedida tras interpretar 'I Wanna Dance with Somebody', de Witney Houston.

Si hay algo que Jerez no podría perdonarle a Luis Fonsi, seríairse sin cantar 'Despacito'. Eso, el artista, lo sabía, por eso fue la canción con la que puso el broche de oro a la jornada. Por un momento, la ciudad viajó al 2017, y vivió esos casi cuatro minutos como si fuera la primera vez que escuchaba el tema que, en su día, alcanzó la cima de las listas de éxitos de diferentes países del mundo.

Anoche, Luis Fonsi no solo ofreció un concierto para celebrar su cumpleaños artístico; ofreció una experiencia sensorial. Y Jerez, una tierra que saborea todo desde la profundidad de los sentidos y que tenía las emociones a flor de piel, respondió cantando y bailando sin pausa.

Los amantes del vino dicen que una buena cata no se olvida fácilmente. Aplicado a la jornada de ayer, esa cata musical, esta afirmación explica por qué el concierto de Luis Fonsi, probablemente, perdurará en la memoria de quienes lo vivieron.