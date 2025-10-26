Suscríbete a
Lluvia, libros y autores sevillanos: así cierra la FELISE su primer fin de semana

Yolanda Morató recupera las crónicas inéditas de Chaves Nogales en 'Diarios de la Segunda Guerra Mundial', acompañada por Ángel Munárriz y David González

Feria del Libro de Sevilla 2025: cuándo es y ubicación

Yolanda Morató con David González y Ángel Munárriz
Yolanda Morató con David González y Ángel Munárriz juan flores
Paula Mateo

Paula Mateo

Sevilla

La jornada de esta tarde en la Feria del Libro de Sevilla ha estado marcada por una intensa tormenta que ha inundado el albero de los Jardines de Murillo de charcos. Aun así, el mal tiempo no impidió que el público se desplazara al Espacio ... FELISE para asistir a una de las presentaciones más esperadas: el segundo tomo de 'Diarios de la Segunda Guerra Mundial', de Manuel Chaves Nogales, editado por Yolanda Morató y presentado por el periodista de El País Ángel Munárriz y el editor y crítico literario David González. Cabe destacar que la labor de la investigadora, filóloga y traductora Yolanda Morató fue reconocida durante los Premios de la Feria del Libro de esta edición, un acto que tuvo lugar el pasado lunes 20 de octubre en el Pabellón de Portugal.

