Lluvia, libros y autores sevillanos: así cierra la FELISE su primer fin de semana

La jornada de esta tarde en la Feria del Libro de Sevilla ha estado marcada por una intensa tormenta que ha inundado el albero de los Jardines de Murillo de charcos. Aun así, el mal tiempo no impidió que el público se desplazara al Espacio ... FELISE para asistir a una de las presentaciones más esperadas: el segundo tomo de 'Diarios de la Segunda Guerra Mundial', de Manuel Chaves Nogales, editado por Yolanda Morató y presentado por el periodista de El País Ángel Munárriz y el editor y crítico literario David González. Cabe destacar que la labor de la investigadora, filóloga y traductora Yolanda Morató fue reconocida durante los Premios de la Feria del Libro de esta edición, un acto que tuvo lugar el pasado lunes 20 de octubre en el Pabellón de Portugal.

Este volumen forma parte de un proyecto que, en total, reunirá tres tomos que recogerán más de 600 piezas inéditas escritas entre 1939 y 1944, y supone un paso decisivo en la recuperación de la obra del gran periodista sevillano. El segundo tomo, titulado 'En Londres', recoge las crónicas que Chaves Nogales escribió durante su estancia en la capital británica, donde relató la vida cotidiana bajo los bombardeos en una ciudad que nunca dejó de creer en la victoria.

Un periodista «brillante»

Durante la presentación, Munárriz destacó la magnitud y la vigencia del trabajo de Chaves Nogales, un periodista que, tras huir de la Guerra Civil y de la ocupación nazi en Francia, encontró en Londres su «última trinchera». Subrayó su compromiso con la democracia liberal y la claridad con la que analizó las ideas de Hitler y la situación de España, calificando la obra de «brillante» y «llena de optimismo en medio del desastre». A su juicio, pocas veces un periodista ha logrado transmitir con tanto realismo la encrucijada histórica y el día a día de una ciudad asediada.

Por su parte, Yolanda Morató explicó que su interés por estudiar la guerra nació a finales de los noventa, cuando se preguntó por qué siempre se contaba como si se tratara de «una especie de batalla de película norteamericana donde unos lanzan una bomba y otros lanzan otra«, cuando en realidad son «laboratorios de ciencia humana». En su intervención, destacó la minuciosidad con la que Chaves describió la vida cotidiana de los londinenses durante el conflicto, destacando detalles como los informes del gobierno británico sobre cómo cuidar animales abandonados hasta las recomendaciones para fabricar vestidos con cortinas o atender a los niños sin colegio.

Por su parte, David González señaló la grandeza del autor y lo definió como uno de los mejores periodistas y escritores del siglo XX español. Subrayó su capacidad para hacer vivir al lector el Londres bombardeado y lamentó que, a veces, la atención hacia los grandes autores se desvíe hacia lo anecdótico, como ocurre con Lorca, donde, en ocasiones, «interesa más con quién se acostó o si se maquillaba que lo que escribe».

Eva Díaz Pérez con su libro juan flores

A lo largo del encuentro se insistió también en el carácter doblemente exiliado de Chaves Nogales -primero por la Guerra Civil y después por la ocupación nazi- y en la extraordinaria actualidad de su mirada. Morató recordó que en su labor de investigación ha descubierto la existencia de muchos periodistas, incluidos nombres femeninos, que quedaron relegados en la historia. Además, advirtió sobre los peligros de las atribuciones erróneas, ya que en aquella época muchos autores escribían con un lenguaje y unas preocupaciones similares.

Según ha desvelado la editora, el tercer y último tomo de los 'Diarios de la Segunda Guerra Mundial' ya está en preparación, y verá la luz el próximo año. Con él, se completará una obra que, según los presentadores, trasciende el periodismo para convertirse en testimonio de una época y en reflejo del compromiso inquebrantable de Chaves Nogales con la libertad y la razón.

Isaac Rosa en la presentación de su libro juan flores

Además de por la lluvia, el domingo estuvo protagonizado por la literatura local. Empezando por Isaac Rosa presentó 'Las buenas noches', una novela que, en palabras del propio autor, «atrapa como un mal sueño» y que explora las heridas de un tiempo donde incluso el descanso se ha convertido en un bien escaso. Casi al mismo tiempo, Eva Díaz Pérez ofreció una lectura emocional y crítica de la ciudad con 'Sevilla. Biografía de la ciudad dorada', en un encuentro en el Espacio Felise.

Entre talleres para los más pequeños, lecturas bajo los paraguas y el golpeteo de la lluvia, la FELISE cerró su primer fin de semana con una estampa muy propia de Sevilla: la de una feria que, aun con nubarrones y empapada, ha mantenido su pulso cultural.