Manuel Bellido retrata a 25 voces relevantes para entender el primer cuarto de siglo andaluz

Un cuarto de siglo da para mucho, y más en un tierra tan amplia, trascendente y universal como Andalucía. El escritor Manuel Bellido ha querido reunir 25 testigos directos de estos 25 años del siglo XXI para realizar un retrato que explique qué ocurrió ... en los momentos más trascendentes de la vida política, empresarial y cultural de la comunidad andaluza. '25 de 25: conversaciones sobre el primer cuarto del siglo XXI' es una obra donde el autor intenta ahondar en aquellos que tuvieron que tomar decisiones o adquirieron un papel relevante en el desarrollo de Andalucía en pleno cambio de siglo y de milenio.

«Ha sido un cuarto de siglo muy convulso, con numerosos cambios por las nuevas tecnologías, el desarrollo de las redes sociales, la Inteligencia Artificial… También de mucho movimiento geopolítico que ha hecho multipolar la visión del mundo. El resultado del libro ha sido abrir un diálogo, en el que conocer de donde venimos, donde estamos y hacia donde queremos ir», señalaba Manuel Bellido.

El autor de la obra reconocía que estas 25 conversaciones le han servido para «encontrar cosas maravillosas de estas personas», a las que calificó como «capitanes intrépidos» por ser capaces de «jugarse la piel para salvar un sueño». Seguí el autor argumentando que los protagonistas del libro no solo resilientes, sino que «a pesar de las diferencias entre ellos, han trabajado duramente por un denominador común como es Andalucía».

Manuel Bellido, escrito nacido en Jerez de la Frontera pero afincado en Sevilla, destacaba algunas anécdotas de sus encuentros con los protagonistas de su libro. Así, indicaba cómo había pasado un día y pico con Antonio Banderas en el teatro del Soho, destacaba como en su charla con Sara Baras descubría que es «toda alma, y me decía que Andalucía no es solamente importante por la gente que ha habido y que hay, sino también por la que va a venir». Los políticos también tuvieron que afrontar preguntas duras en las conversaciones, como es el caso de la valoración de lo vivido con el caso ERE, que tanto salpicó a tres presidentes andalucez. Susana Díaz reconocía que el caso ERE le pilló «muy perdida», y Manuel Chaves señala en su charla que le dolió por la imagen que podía quedar de la gestión que se hacía en Andalucía.

Intervención de Juanma Moreno

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, participaba a través de un mensaje de vídeo para destacar que «el libro es un acierto al reunir los testimonios de tantas personas influyentes en este inicio de siglo», a la par que agradecía al autor y la Fundación José Manuel Lara que contaran con él para este retrato de la comunidad. «25 de 25 no es solo una recopilación de entrevistas, sino un ejercicio de memoria colectiva que nos ayuda a entender cómo hemos llegado hasta aquí como sociedad. Manuel Bellido logra algo esencial: dar voz a quienes han construido la Andalucía actual», señalaba el director general de la Fundación José Manuel Lara, Pablo Morillo Pérez, durante su intervención.

El encuentro, conducido por el periodista Jesús Vigorra, integró música, proyección audiovisual y diálogo, y reunió a representantes del ámbito político, mediático y empresarial andaluz, en una cita amenizada por el pianista y compositor Chico Pérez, que demostró su talento al piano en el escenario del teatro de la Fundación Cajasol.

Antonio Pulido, anfitrión del acto y protagonista de una de las conversaciones del libro, comentaba durante su intervención que «es importante conocer nuestra historia reciente para entender lo que nos sucede hoy. Esta obra es un retrato plural y honesto de las personas que han marcado el devenir de Andalucía en estos 25 años», a la par que desvelaba que la idea de Manuel Bellido era presentar la obra en el Parlamento de Andalucía, algo que no ha podido ser por agenda pero que en cierta medida ha podido cumplir porque «esta fue la primera sede del parlamento de Andalucía durante dos años y medio», recordaba Pulido.

El acto finalizó con el discurso de Javier González de Lara y Sarria, en representación de las 25 personas entrevistadas, que «en este tiempo en el que se impone la inmediatez, dar luz a la conversación pausada y a la reflexión, ya me parece un éxito. Señalar la importancia del diálogo, en el plano personal, y también en el institucional, se me antoja más necesario que nunca en estos tiempos de la imposición. Agradezco a Manuel Bellido que me haga formar parte de estas 25 voces que dibujan una Andalucía que ha sido maestra en conciliar, en practicar el consenso y en buscar el bien común».

Las 25 personalidades reflejadas en esta obra son las siguientes: Ana Alonso Lorente, Javier Arenas Bocanegra, Antonio Banderas, Sara Baras, Fátima Báñez García, Carmen Calvo Poyato, Francisco Carbonero Cantador, Manuel Chaves González, Francisco de la Torre Prados, Susana Díaz Pacheco, Javier González de Lara y Sarria, José Antonio Griñán Martínez, Carlos Herrera Crusset, Santiago Herrero León, José Joly Martínez de Salazar, Francisco Martínez Cosentino, Teófila Martínez Saiz, Braulio Medel Cámara, María Jesús Montero Cuadrado, José Antonio Morante Camacho, Juan Manuel Moreno Bonilla, Santiago Muñoz Machado, José María Pacheco Guardiola, Antonio Pulido Gutiérrez y Álvaro Ybarra Pacheco.