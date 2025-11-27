Suscríbete a
Manuel Bellido retrata a 25 voces relevantes para entender el primer cuarto de siglo andaluz

El escritor presenta en la Fundación Cajasol su libro en el que conversa con protagonistas imprescindibles para entender lo vividos en los últimos 25 años en Andalucía

Jesús Vigorra, conductor del acto, dialoga con el escritor Manuel Bellido
Jesús Vigorra, conductor del acto, dialoga con el escritor Manuel Bellido
Jaime Parejo

Jaime Parejo

Un cuarto de siglo da para mucho, y más en un tierra tan amplia, trascendente y universal como Andalucía. El escritor Manuel Bellido ha querido reunir 25 testigos directos de estos 25 años del siglo XXI para realizar un retrato que explique qué ocurrió ... en los momentos más trascendentes de la vida política, empresarial y cultural de la comunidad andaluza. '25 de 25: conversaciones sobre el primer cuarto del siglo XXI' es una obra donde el autor intenta ahondar en aquellos que tuvieron que tomar decisiones o adquirieron un papel relevante en el desarrollo de Andalucía en pleno cambio de siglo y de milenio.

