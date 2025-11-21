Suscríbete a
Leonor Leal recupera la memoria del cuerpo de las mujeres del flamenco

La bailaora jerezana clausura el ciclo 'Amalgama' de la Bienal de Flamenco en Artillería

María Dueñas, Paz Vega, David Uclés y la Fundación Alalá, Premios Andalucía de la Cultura

Leonor Leal ha recuperado con su espectáculo 'De voz, un cuerpo', la memoria del cuerpo de las mujeres manolo gómez
Todo empezó el pasado uno de abril con Carmen Linares y Arcángel cuando dio comienzo 'Amalgama' un ciclo organizado por la Bienal de Flamenco de Sevilla en año no 'bienal'. Y por el escenario de la Real Fábrica de Artillería han pasado artistas, ... críticos, periodistas, escritores, pintores, todos para hablar de flamenco. Ha sido, como decía anoche el director de la Bienal, Luis Ybarra, 'una amalgama de generaciones'.

