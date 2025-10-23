Suscríbete a
ABC Premium

cultura

La Junta convocará un concurso público para sustituir a la directora del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo

La coleccionista Jimena Blázquez ha presentado su renuncia por motivos personales dos años después de su polémica designación

Jimena Blázquez dimite como directora del CAAC por motivos personales

Blázquez en la presentación de la muestra 'Territorios: Arte contemporáneo latinoamericano en la colección Jorge M. Pérez', de la que fue comisaria
Blázquez en la presentación de la muestra 'Territorios: Arte contemporáneo latinoamericano en la colección Jorge M. Pérez', de la que fue comisaria j. m. serrano
Rocío Vázquez

Rocío Vázquez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El cese fulminante de Juan Antonio Álvarez Reyes y el inmediato nombramiento de Jimena Blázquez como nueva directora del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) provocó un tsunami en el mundo del arte, así como un cisma dentro de la Consejería de ... Cultura de la Junta de Andalucía, entonces también de Turismo y liderada por Arturo Bernal. La gaditana, doctora en Historia del Arte y principalmente conocida por su labor como coleccionista y mecenas, accedía a un puesto que su predecesor había ocupado durante trece años, sin mediar un concurso público internacional contraviniendo así el Código de Buenas Prácticas, por el que se rigen las principales instituciones artísticas en España.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app