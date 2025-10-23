La Junta convocará un concurso público para sustituir a la directora del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo

El cese fulminante de Juan Antonio Álvarez Reyes y el inmediato nombramiento de Jimena Blázquez como nueva directora del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) provocó un tsunami en el mundo del arte, así como un cisma dentro de la Consejería de ... Cultura de la Junta de Andalucía, entonces también de Turismo y liderada por Arturo Bernal. La gaditana, doctora en Historia del Arte y principalmente conocida por su labor como coleccionista y mecenas, accedía a un puesto que su predecesor había ocupado durante trece años, sin mediar un concurso público internacional contraviniendo así el Código de Buenas Prácticas, por el que se rigen las principales instituciones artísticas en España.

Justo dos años después de uno de los varios episodios polémicos que protagonizó Bernal en la mitad de la legislatura que gestionó los asuntos de Cultura –desde el inicio del segundo mandato de Juanma Moreno y hasta la crisis de gobierno del verano de 2024–, la directora que muchos criticaron al ser colocada «a dedazo» ha dimitido aduciendo motivos personales. La Consejería de Cultura y Deporte que ahora, de nuevo, lidera Patricia del Pozo, así lo comunicó este miércoles en una nota de prensa que titulaba con lo que será la subsanación de aquel garrafal error. Convocará un concurso público para elegir la nueva dirección del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC). Como se ha mencionado, una fórmula de selección que se ajusta a las recomendaciones del Documento de Buenas Prácticas en Museos y Centros de Arte en España.

En ese mismo comunicado, la consejera agradeció a Jimena Blázquez Abascal «la labor desempeñada durante su etapa al frente del CAAC, reforzando su papel de referencia dentro del mapa del arte contemporáneo en España». Valoró asimismo que, bajo su dirección, el museo «ha ampliado los vínculos de la institución con el contexto andaluz y ha ganado proyección hacia el exterior». No se contó más sobre las cuestiones que han llevado a la gaditana a dejar la dirección del centro, limitándose a informar de que se debe a «motivos personales».

Blázquez Abascal deja así la programación del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC), en Sevilla, y del Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A), en Córdoba, cerrada para los próximos años, garantizando la continuidad institucional, así como la ampliación del primero al Pabellón del Siglo XV, cuya apertura está prevista para 2026.

Su trayectoria en la Junta de Andalucía

En los últimos dos años, detalla la consejería en su nota, se ha realizado un análisis profundo de la colección pública de arte contemporáneo de Andalucía, de tal forma que hoy cuenta con mayor accesibilidad digital, consulta online y documentación mejorada para la investigación. Al mismo tiempo, se ha implementado el Plan de Salvaguarda, reforzando la seguridad y preservación del patrimonio.

Bajo la dirección de Jimena Blázquez Abascal, se han producido exposiciones desde el territorio, reforzando la creación contemporánea y las colaboraciones locales. Entre ellas, destacan los proyectos con Delcy Morelos, Kader Attia, Cristina Mejías, Regina de Miguel, Sandra Poulson, Miguel Benlloch y Tablao (sobre la escena andaluza en torno a la escultura), combinando el alcance internacional y el arraigo andaluz.

Tanto el CAAC como el C3A han ofrecido una programación transversal que ha incluido cine, jazz, danza, música y tecnología, aglutinando una propuesta que ha apostado por crear espacios vivos. Como resultado, ambos espacios cerraron 2024 con un 20% más de visitas. En concreto, el centro sevillano recibió a más de 199.450 personas, mientras que por el espacio cordobés pasaron más de 42.500 personas.

Crisis

Todo estos avances se han producido en un bienio que, sin embargo, empezó con un terremoto en Cultura. En noviembre de 2023, Blázquez, cuyo principal mérito había sido la creación y gestión de la Fundación Montenmedio Contemporánea en Vejer hacía un par de décadas, sustituyó en el cargo a Juan Antonio Álvarez Reyes, quien dirigía el CAAC desde el año 2010. Al conocer la noticia, los integrantes de la Comisión Técnica que asesoraba al CAAC dimitieron en pleno. Los especialistas –Juan Cuenca, Estrella de Diego, Francisco Jarauta Marión, María Dolores Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz, Luisa López Moreno, Víctor Pérez Escolano, Ana Salaberría y Berta Sichel– expresaron a través de una carta de renuncia su «desacuerdo y preocupación por el procedimiento» con el que tuvo lugar el cese fulminante y la sustitución del anterior director.

Apenas un día antes de esta renuncia en bloque, organizaciones del sector del arte contemporáneo en Andalucía habían condenado el procedimiento por el que la consejería había elegido a la gaditana, y solicitaron la aplicación de los códigos profesionales y deontológicos «vigentes», además de instar a convocar un «concurso público internacional para proveer las plazas de dirección de las instituciones de arte contemporáneo en Andalucía atendiendo a criterios de igualdad, transparencia y buenas prácticas».

La designación de Blázquez sumaba un nuevo capítulo al giro que Bernal había imprimido desde que llegó a la Consejería de Cultura, borrando buena parte de lo que había hecho su compañera de filas, Patricia del Pozo, en la primera legislatura del Partido Popular en la Junta. En noviembre de 2022 cesó a la escritora y periodista Eva Díaz Pérez como directora del Centro Andaluz de las Letras. Esta había ocupado el puesto desde julio de 2019 tras haber logrado la máxima puntuación (9,70 de un máximo de 10) en el proceso selectivo de personal directivo para esta institución. Justo Navarro fue el elegido para sustituirla también por concurso. También fue fulminada la 'número dos' de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, Almudena de la Peña, que había ganado igualmente su plaza por concurso público.