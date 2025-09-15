El XV aniversario de la proclamación del flamenco como patrimonio inmaterial de la humanidad se celebrará con 170 actividades en todas la provincias

La consejera de Cultura de la Junta de Andalucía ha presentado en la mañana de este lunes la programación del festival de flamenco en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Un ciclo que este año se ha preparado con especial ilusión con motivo del XV aniversario de la proclamación del flamenco como patrimonio inmaterial de la humanidad. «Lo que se presenta hoy no es una nueva programación, es algo más. Responde a un homenaje a una fecha que marcó un antes y un después en el flamenco», ha declarado Patricia Del Pozo durante su discurso. En ella se incluyen 170 actividades en todas las provincias andaluzas y que solo en noviembre contará con 36 funciones en los teatros Central en Sevilla, Cánovas en Málaga y Alhambra en Granada; así como 87 actuaciones en las peñas flamencas de la comunidad. «El flamenco va desde Ayamonte a Huercal-Overa», ha apostillado la consejera.

Este año, la cuarta gala del Día del Flamenco -que se celebra el 16 de noviembre, fecha en la que la UNESCO otorgó la distinción- será en El Ejido, Almería. Una jornada en la que tendrán especial protagonismo los finalistas del programa Jóvenes Flamencos, quienes actuarán en el Teatro Central y el Teatro Nacional de Madrid en noviembre y diciembre, respectivamente. Con motivo de la efeméride, el mismo 16 de noviembre tendrá lugar 'Flamenco expuesto', una interpretación de manera simultánea en los museos de Andalucía de una pieza de danza hecha expresamente para la ocasión y que se moverá por el espacio donde va a ser interpretada. Espacios claves para la cultura en la comunidad como son el Museo provincial de Huelva, el de Cádiz, el CAAC o el Museo de la Aduana en Málaga, serán escenario de la fusión entre arte y danza. Este último acogerá también entre el 13 y el 15 de noviembre «Del taller a las tablas», donde el baile flamenco será inmortalizado sobre lienzo en directo, como ha anunciado Cristóbal Ortega, director del Instituto Andaluz del Flamenco.