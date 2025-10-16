Julio Romero de Torres protagoniza el Festival de la Guitarra de Sevilla, que contará con más de treinta conciertos

El XVI Festival de la Guitarra de Sevilla acaba de iniciarse y hasta el próximo 7 de noviembre ofrecerá más de una treintena de conciertos, siendo el gran protagonista el pintor cordobés Julio Romero de Torres, del que se celebra el 150 aniversario ... de su nacimiento. Destacados guitarristas clásicos y flamencos actuarán en una cita que contará también con la celebración de dos concursos, presentaciones de libros, conferencias, etc.

Francisco Bernier es director de este festival que a cada edición que pasa va adquiriendo un mayor prestigio. Este comenta que Romero de Torres «va a estar muy presente en toda la edición». De hecho, aún se conserva la guitarra que tenía el pintor y que se la hizo en 1906 el artesano Rafael Casana. «Gracias al Museo Romero de Torres, hemos conseguido que nos cedan la guitarra del artista, la misma que este pintó en muchos de sus cuadros. El guitarrista cordobés Javier Riba la tocará en un concierto que se celebrará en el Museo de Bellas Artes el próximo 21 de octubre y que será de entrada gratuita. La guitarra hablará a través de las manos de Riba y, como el concierto será en el Bellas Artes, vamos a unir la música con la pintura», señala Bernier.

Otro de las citas importantes será en el Cicus el 20 de octubre, ya que allí se proyectará el documental 'La mirada de Romero de Torres'. Este filme se estrenó en el Festival de la Guitarra de Córdoba en 2024 y se centra en una obra musical compuesta por el guitarrista José Antonio Rodríguez y orquestada por Enric Palomar. Inspirada en la fuerza estética y simbólica de la pintura de Julio Romero de Torres, la obra establece un diálogo entre la guitarra flamenca, la orquesta y el universo plástico del pintor cordobés. Rodríguez estará presente y participará en un coloquio en el que desvelará cómo la pintura del artista cordobés le inspiró en su música.

También el Festival de la Guitarra de Sevilla acogerá en Espacio Turina el 7 de noviembre la presentación del libro 'Julio Romero de Torres y la guitarra', con Ana Linares y Javier Riba. El 7 de noviembre en Espacio Turina en la Sala Juan de Mairena. Además, se entregará esta obra a todos los asistentes de manera gratuita. El libro habla sobre el vínculo de la guitarra en la obra de Romero de Torres.

Sinergias entre música clásica y flamenco

Comenta Francisco Bernier que el XVI Festival de la Guitarra de Sevilla ofrecerá este año más de una treintena de conciertos. Además, indica que « mantendremos la sinergia natural entre la música clásica y el flamenco que venimos celebrando en los último años. Habrá así dobles conciertos en Espacio Turina. En estos se podrá escuchar a grandes artistas clásicos y flamencos. Son diálogos que han funcionado muy bien. Es muy atractivo para el público ver un diálogo entre un guitarrista clásico como Lorenzo Micheli y otro flamenco como José Manuel León. También habrá otros diálogos de clásica y flamenco, como los de María Esther Guzmán y Eduardo Trassierra, Zoran Dukic y o el de Dejan Ivanovic y Dejan Ivanovic, entre otros».

El mismo Espacio Turina será el 6 de noviembre escenario donde se presentará el libro de Juan Manuel Suárez Japón 'Manolo Sanlúcar: la huella eterna de un genio', una obra fundamental escrita por alguien que conoció en profundidad a este genio de la guitarra flamenca. En ese sentido, el libro no sólo es importante por resaltar el lado artístico, sino sobre todo por su aproximación al rostro más humano de este guitarrista. También será muy interesante la conferencia que ofrecerá el 30 de octubre el artesano Antonio Álvarez Bernal, que se titulará 'El arte de construir una guitarra'. «Va a montar una guitarra en directo delante de los espectadores», destaca el director del festival.

Destaca igualmente Francisco Bernier que Espacio Turina acogerá las semifinales y el concierto de gala del XVI Concurso Internacional de Guitarra de Sevillay también organizará otra edición del Concurso Manuel de Falla de composición. Asimismo, destaca que para la organización «es esencial abrirnos a la provincia de Sevilla». De ahí que el Cuarteto de Guitarras de Andalucía haya actuado en Tomares, Carmona y Santiponce; el Cuarteto de Guitarras de Viseu hará lo propio en la Hacienda el Vizir de Espartinas el 17 de octubre y el maestro Rafael Riqueni actuará en un lugar emblemático como es el Palacio de la Música de Villanueva del Ariscal el próximo 19 de octubre.

El máximo responsable del Festival de la Guitarra de Sevilla ya tiene en mente la gran efeméride musical del año 2026, fecha en la que se celebra el 150 aniversario del nacimiento de Manuel de Falla. Igualmente, para la edición de 2027 se celebrará el centenario del nacimiento de la Generación del 27.