Julio Romero de Torres protagoniza el Festival de la Guitarra de Sevilla, que contará con más de treinta conciertos

Entre los participantes destacan figuras como Rafael Riqueni, José Antonio Rodríguez, Zoran Dukic o María Esther Guzmán, entre otros

La Orquesta Barroca de Sevilla ofrecerá seis conciertos en Espacio Turina con la temática de las cortes europeas

Julio Romero de Torres pintó en muchos de sus cuadros su guitarra
Andrés González-Barba

El XVI Festival de la Guitarra de Sevilla acaba de iniciarse y hasta el próximo 7 de noviembre ofrecerá más de una treintena de conciertos, siendo el gran protagonista el pintor cordobés Julio Romero de Torres, del que se celebra el 150 aniversario ... de su nacimiento. Destacados guitarristas clásicos y flamencos actuarán en una cita que contará también con la celebración de dos concursos, presentaciones de libros, conferencias, etc.

