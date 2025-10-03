Suscríbete a
Juliette Binoche recibirá Giraldillo de Honor en el Festival de Cine Europeo de Sevilla

José Luis Sanz anuncia la concesión a la actriz francesa del máximo reconocimiento de este certamen en su 22ª edición

El Festival de Cine Europeo de Sevilla se inaugurará con 'The last viking', con Mads Mikkelsen

La actriz Juliette Binoche
Jesús Díaz

Juliette Binoche recibirá el Giraldillo de Honor durante la celebración de la próxima edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla, que se desplegará por toda la ciudad del 7 al 15 de noviembre. Así lo ha anunciado el propio alcalde, José Luis Sanz, en las redes sociales.

«Sevilla une su memoria cinematográfica al nombre de una de las actrices más versátiles y valientes de Europa», Juliette Binoche que recibirá el máximo reconocimiento de esta cita en su 22ª edición.

«Es un orgullo abrir el corazón y las puertas de nuestra ciudad a quien, desde la generosidad y la libertad creativa, ha inspirado a generaciones de cineastas y espectadores en todo el mundo y contribuido de manera excepcional a enriquecer el patrimonio cultural universal», añade el alcalde en una publicación.

