Juliette Binoche recibirá Giraldillo de Honor en el Festival de Cine Europeo de Sevilla

Juliette Binoche recibirá el Giraldillo de Honor durante la celebración de la próxima edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla, que se desplegará por toda la ciudad del 7 al 15 de noviembre. Así lo ha anunciado el propio alcalde, José Luis Sanz, en las redes sociales.

«Sevilla une su memoria cinematográfica al nombre de una de las actrices más versátiles y valientes de Europa», Juliette Binoche que recibirá el máximo reconocimiento de esta cita en su 22ª edición.

«Es un orgullo abrir el corazón y las puertas de nuestra ciudad a quien, desde la generosidad y la libertad creativa, ha inspirado a generaciones de cineastas y espectadores en todo el mundo y contribuido de manera excepcional a enriquecer el patrimonio cultural universal», añade el alcalde en una publicación.