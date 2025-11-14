Suscríbete a
Juliette Binoche recibe el Giraldillo de Honor del Festival de Cine Europeo entre multitudes

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, entregó el galardón a la actriz francesa en reconocimiento a toda su carrera

Juliette Binoche recibiendo el Giraldillo de Honor de manos del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz
Juliette Binoche recibiendo el Giraldillo de Honor de manos del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz juan flores
Andrés González-Barba

Juliette Binoche tiene un aura especial que deja claro que es una de las actrices más importantes del panorama cinematográfico mundial. Por eso fue más que merecido el Giraldillo de Honor que ha recibido este viernes dentro del marco del XXII Festival de Cine Europeo de Sevilla ... en reconocimiento a una carrera que ha estado jalonada de grandes éxitos internacionales, como 'La insoportable levedad del ser', ' Tres colores: Azul' o 'El paciente inglés', entre otras muchas. Por todo ello, el Cartuja Center CITE se vistió con sus mejores galas para recibir a una actriz que es abanderada del cine que se hace en este continente. No en vano, es la actual presidenta de la Academia del Cine Europeo.

