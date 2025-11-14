Juliette Binoche recibe el Giraldillo de Honor del Festival de Cine Europeo entre multitudes

Juliette Binoche tiene un aura especial que deja claro que es una de las actrices más importantes del panorama cinematográfico mundial. Por eso fue más que merecido el Giraldillo de Honor que ha recibido este viernes dentro del marco del XXII Festival de Cine Europeo de Sevilla ... en reconocimiento a una carrera que ha estado jalonada de grandes éxitos internacionales, como 'La insoportable levedad del ser', ' Tres colores: Azul' o 'El paciente inglés', entre otras muchas. Por todo ello, el Cartuja Center CITE se vistió con sus mejores galas para recibir a una actriz que es abanderada del cine que se hace en este continente. No en vano, es la actual presidenta de la Academia del Cine Europeo.

Desde muchos minutos antes de que la parisina recibiera el cuarto Giraldillo de Honor que ha entregado el festival —los otros tres han sido para directores tan notables como son Alberto Rodríguez, Constantin Costa-Gavras y Jim Sheridan—, numeroso público se agolpaba en los alrededores del Cartuja Center. También por la alfombra roja no pararon de pasar otros cineastas, como el equipo de la película 'Chopin, Chopin!', que es la última que se proyectará este sábado dentro de la sección Special Screenings, encabezado por su director, Michał Kwieciński, y por el actor protagonista, Eryk Kulm; el equipo de 'La casa del árbol', con su director al frente, Luis Calderón, o el director y coguionista de 'Imago', Déni Oumar Pitsaev.

Esta es la segunda vez que la intérprete francesa goza del protagonismo absoluto en Sevilla. La primera ocasión fue en el año 2023, cuando recibió el Goya Internacional en reconocimiento también a su larga carrera profesional en una gala de los Premios Goya que se celebraba por segundo año en el Palacio de Congresos y Exposiciones (Fibes) de la capital hispalense.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, fue el encargado de entregarle el Giraldillo de Honor a la actriz, que no dudó en marcarse un baile en el photocall previo ante los medios gráficos. En su discurso de agradecimiento comentaba que «estar frente a la cámara es un espacio en el que estás maravillada y te preguntas ¿por qué yo? Es una mezcla de miedos, confianza, amor... en el que eres vulnerable. Estar delante de la cámara nos eleva como actores», a la par que quiso «agradecer al festival por reconocer mi trabajo». También recordaba que «cuando actuamos en Nueva York vino Robert Redford a vernos y nos dijo al terminar que teníamos hacer una película de esto» y el fruto de estas grabaciones es lo que los espectadores pudieron ver en primicia en la noche del viernes.

Además del premio que recibió Juliette Binoche anoche, la intérprete aprovechó su estancia en Sevilla para presentar el que es su primer filme como directora. Se trata del documental 'In-I in-Motion', que muestra el proceso creativo de un espectáculo —'In-I'— que ella estrenó en Londres en 2008 con Akram Khan y donde debutó como bailarina, mientras que el coreógrafo británico exploraba un trabajo actoral. Esta performance estuvo de gira por todo el mundo durante un año hasta su representación final en París, en octubre de 2009.