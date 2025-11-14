Suscríbete a
Juliette Binoche: «Me ha encantado rodar con directores como Godard, aunque trabajar con él fue muy difícil»

La actriz debuta en la dirección con su documental 'In-I in-Motion', presentado hoy en el Festival de Cine Europeo de Sevilla, que le entrega el Giraldillo de Honor

Jim Sheridan: «Daniel Day-Lewis tiene una profunda humanidad y es también un poeta»

La actriz Juliette Binoche, durante la rueda de prensa en el Festival de Cine Europeo de Sevilla
La actriz Juliette Binoche, durante la rueda de prensa en el Festival de Cine Europeo de Sevilla Lolo Vasco
Andrés González-Barba

Andrés González-Barba

La actriz francesa Juliette Binoche es este viernes la gran protagonista del XXII Festival de Cine Europeo de Sevilla, ya que esta noche recibirá el Giraldillo de Honor del certamen, que le entregará el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. Esta ha aprovechado ... su presencia para presentar también 'In-I in-Motion', un documental que muestra el proceso creativo de un espectáculo -'In-I'- que ella hizo Akram Khan y donde debutó como bailarina, mientras que el coreógrafo británico exploraba un trabajo actoral.


