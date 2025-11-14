Juliette Binoche: «Me ha encantado rodar con directores como Godard, aunque trabajar con él fue muy difícil»

La actriz francesa Juliette Binoche es este viernes la gran protagonista del XXII Festival de Cine Europeo de Sevilla, ya que esta noche recibirá el Giraldillo de Honor del certamen, que le entregará el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. Esta ha aprovechado ... su presencia para presentar también 'In-I in-Motion', un documental que muestra el proceso creativo de un espectáculo -'In-I'- que ella hizo Akram Khan y donde debutó como bailarina, mientras que el coreógrafo británico exploraba un trabajo actoral.

Sobre la percepción que el público tiene al ver sus películas, la actriz ha dicho que «no sé lo que siente la gente al ver mis películas. Lo que sí siento es el entusiasmo de la gente en los estrenos y en los coloquios. Hay mucha ilusión por este documental porque va sobre la creación, que es algo que no se suele mostrar al público. Enseño lo que está detrás de ese proceso», ha añadido.

Binoche ha confesado que Robert Redford vio este espectáculo en un teatro en Nueva York y «me dijo que debía de hacer una película sobre esto. Yo no tenía productor ni nada y le pedí a mi hermana que filmara los últimos siete espectáculos. Hace dos años y medio en Cannes, un productor me dijo si tenía algún proyecto. Mi hermano Sebastian es productor y mi hermana tenía muchas horas de metraje. Estaba interesada en cómo habíamos creado este proceso».

Igualmente ha señalado que «en el filme se ve el sudor y el trabajo tan duro. La gente solo suele ver el resultado, pero es fascinante conocer el proceso».

Dice la intérprete de 'El paciente inglés' que ella ha aprendido más «después de haber estado en el pozo del mundo y de haberlo perdido todo. Pero en este filme he sufrido y luego me he elevado hacia otro estado. Akram Khan parecía estar en un nivel más estable. Me planteaba si él había sufrido todos los traumas del amor. Él estaba dispuesto a mostrar esa faceta». Además, ha puntualizado que aún el filme no está cerrado y que le está cambiando cosas.

«Hubo una vez que estuve un año y medio sin querer hacer nada, ni leí guiones. Era como si la pasión me hubiera abandonado y lo único que quería era cuidar de mis hijos»

Por otra parte, Juliette Binoche ha comentado que es una actriz que siempre «me doy a mí misma en todo lo que hago y no me canso tanto». En ese sentido, ha aclarado que no necesita descansos de dos meses entre película y película.

«Hubo una vez, sin embargo, que estuve un año y medio sin querer hacer nada, ni leí guiones. Era como si la pasión me hubiera abandonado y lo único que quería era cuidar de mis hijos. Por lo demás, siempre he mantenido el fuego encendido y he hecho también canto, danza, teatro, etc. Esto es muy útil porque te nutre como actriz».

Trabajo con los directores

Igualmente Binoche ha indicado que su trabajo con los directores «es más como una danza. Somos como una pareja. He tenido mucha suerte porque he trabajado con directores no defensivos, que suelen ser más jóvenes. Los grandes directores y escritores confían en los actores para personificar la historia. Necesitas encarnar las palabras que han escrito. También a veces me llenan los fallos. Me ha encantado filmar con Anthony Minghella, con Kiezslowsky, con Carax, con Haneke e incluso con Godard, aunque trabajar con él fue muy difícil. En el trabajo de actor es muy importante la intuición, que es la que te ayuda a crear».

Sebastián Binoche, el productor del filme, ha dicho que suele apoyar películas de creaciones jóvenes. «He producido cortometrajes y películas de debutantes. Juliette no es nueva. Hemos estado 48 semanas en la sala de montaje. Ha sido una experiencia comunal para avanzar juntos. Quería hacer un documental sobre la creación. Ella me dijo que no quería guion y que fuéramos directamente a la sala de montaje con las imágenes que teníamos. Se ha implicado totalmente en el montaje, en la edición, en el sonido... Queríamos defender el cine documental. Teníamos un inversor que le hizo una propuesta a Juliette y luego otras personas se sumaron en la financiación. Aún la película no está acabada».

Juliette Binoche ha contado también que se reunió en Londres con la directora de ensayo de Akram Khan. «Me estaba haciendo un masaje y me dijo si quería bailar. Yo le dije que sí. No digo nunca que no. Su marido era productor de Akram Khan. Me invitó a ver su espectáculo. Me fascinó su talento. Akram me invitó dos días a estar en su estudio. Yo estaba rodando con Anthony Minghella y nos citamos dos años después para rodar un documental de uno de sus espectáculos».

La intérprete ha añadido que «aunque hacía ejercicios con mi cuerpo como actriz, nunca había bailado antes. Tres personas me permitieron lanzarme. No es fácil cambiar tu cuerpo con 43 años. Tuve seis meses para ese proceso. El cuerpo está listo cuando tú estás lista».

Además ha dicho que «pasé miedo cuando tuve que hacer este espectáculo, pero aprendí a afrontar estos miedos y a confiar en mí misma. Tengo una relación muy distinta con el miedo después de enfrentarme a ese infierno».

Aparte de decir que el trabajo de actriz apunta más a lo intuitivo mientras que al dirigir «vas hacia un camino determinado», la actriz francesa ha comentado que «estoy encantada de estar en la Academia del Cine Europeo. Se trata de proteger lo europeo frente a los estadounidense. Somos 57 países y es muy importante estar juntos. Hay que defender nuestras almas y nuestros intereses. Nosotros ponemos por delante el arte ante el negocio. Al otro lado del Atlántico prima el negocio sobre el arte. Mi contrato con la EFA es por tres años. Gente como Bergman o Wenders han hecho este camino antes y eso es emocionante para mí».

Por último, la actriz se ha pronunciado sobre Ralph Fiennes, con quien ha trabajado en tres películas. «Ralph Fiennes es un gran amigo. Tras tres películas seguro que volveremos a trabajar juntos. Seguramente en teatro, porque él es un hombre de escenarios. Él está haciendo una ópera ahora en París y me ha invitado a verlo allí en Navidad. Somos muy buenos amigos y estoy segura de que volveremos a trabajar juntos», ha concluido.