Juanma Moreno: «Cultura es la palabra que más nos une»

Última hora
El presidente de la Junta entregó los premios Andalucía de la Cultura

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno y la consejera de Cultura, Patricia del Pozo junto a todos los galardonados
ABC de Sevilla

Sevilla

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno dijo anoche en la entrega de los Premios Andalucía de la Cultura en el teatro Central que, «Cultura es la palabra que más nos une, porque es la base de la propia sociedad. ... Pensar en andaluz es hacerlo desde la Cultura. Es nuestro espacio vital, Andalucía es cultura viva. Somos tal potencia cultural, que la propia proyección de España viene reflejada en buena medida por los grandes exponentes que en Cultura tiene Andalucía. Por eso apoyamos la cultura en todas sus manifestaciones».

