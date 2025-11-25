Juanma Moreno: «Cultura es la palabra que más nos une»

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno dijo anoche en la entrega de los Premios Andalucía de la Cultura en el teatro Central que, «Cultura es la palabra que más nos une, porque es la base de la propia sociedad. ... Pensar en andaluz es hacerlo desde la Cultura. Es nuestro espacio vital, Andalucía es cultura viva. Somos tal potencia cultural, que la propia proyección de España viene reflejada en buena medida por los grandes exponentes que en Cultura tiene Andalucía. Por eso apoyamos la cultura en todas sus manifestaciones».

El acto contó con la presencia de la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, junto a todo su departamento, además de diputados y delegados provinciales y otras autoridades, además de familias y representantes de los premiados.

El acto fue presentado por Mabel Mata y Julio Muñoz y contó con la participación de Laura Gallego quien hizo un homenaje al centenario de Juanita Reina, cantando dos de sus temas emblemáticos, 'Sin embargo te quiero' y 'Capote de grana y oro', así como con Daadhoud Salim Trio que versionó 'Carmen' de Bizet. La clausura corrió a cargo de la galardonada cantaora, María Terremoto que interpretó el himno de Andalucía.

El acto tuvo varias ausencias entre los galardonados, como la del diseñador de Posadas, Palomo Spain, Premio Andalucía de Moda, quien lo agradeció a través de un vídeo, recogiendo su madre el galardón.

La sevillana actriz Paz Vega, galardonada con el Premio Andalucía de Cine y Audiovisual, se encontraba de rodaje en México y dió las gracias por vídeo. Fue su hijo Orson Salazar quien recogió el galardón.

La violinista granadina María Dueñas, que recibió el premio Andalucía de la Música, dijo a través de un vídeo que, «no puedo estar ahí porque esta noche toco en la Filarmónica de Berlín, pero me siento muy feliz con este premio».

Y otro ausente fue el escritor ubetense David Uclés, Premio Andalucía de las Letras, quien agradeció por vídeo el galardón, «pero hoy mismo me ingresan para ser operado del corazón», dijo el autor de 'La península de las casas vacías', obra que está siendo traducida a más de diez idiomas, y que lo ha consagrado como uno de los mejores escritores andaluces del siglo XXI

El premio Andalucía de Teatro y Artes Escénicas recayó en el coreógrafo y bailarín de Vilches (Jaén), Mario Bermúdez, que atesora premios como el Max, el Talía y el Lorca, entre otros. Director de la compañía Mercat Dance, es fundador del festival de danza Vildanza en su localidad de Vilches. El artista dijo en nombre de los premiados que, «estos premios ponen en primer plano algo que nos une: la convicción de que la Cultura es un bien esencial. Una fuerza capaz de transforma y abrir caminos». Agradeció la apuesta por el talento andaluz, «Andalucía es cuna de creatividad y mestizaje cultural y aquí la tradición convive con la innovación».

El premio Andalucía de Flamenco recayó en la cantaora, María Terremoto, heredera de una de las sagas más emblemáticas del cante jondo y una de las jóvenes realidades del flamenco hoy.

El galardón en la categoría de Arte Sacro ha recaído en la Real, Muy Ilustre y Venerable Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Cautivo, María Santísima de la Trinidad Coronada y del Glorioso Apóstol Santiago, El Cautivo de Málaga. Asimismo, el jurado otorgó por unanimidad una mención especial a la Asociación Gremial Sevillana del Arte Sacro.

El Premio Andalucía de las Artes Visuales ha sido para Javier Calleja, referente del arte pop contemporáneo y uno de los artistas contemporáneos españoles más reconocidos a nivel internacional..

El Premio Andalucía de Investigación Cultural fue para Periférica Internacional, revista editada en Cádiz, y que se dedica al análisis de la cultura y el territorio. Su propuesta, surgida desde el sur de Europa, reivindica una mirada periférica que cuestiona los modelos hegemónicos y abre espacios para el diálogo intercultural. Con un compromiso firme con la internacionalización y la sostenibilidad, la revista, en 2024 ha celebrado su 25 aniversario.

La Fundación Alalá, que acaba de cumplir su décimo aniversario, recibió el Premio Andalucía de Patrocinio, Mecenazgo y Promoción Cultural. Con sedes en Sevilla y Jerez ofrece formación artística gratuita a más de 400 niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad, desarrollando proyectos socioeducativos que promueven valores como el respeto, la diversidad y el esfuerzo.

El Museo del Realismo Español Contemporáneo de Almería inaugurado en 2024 con el patrocinio de la Diputación de Almería y la Fundación Consentino, recibió el Premio Andalucía de Conservación y Restauración del Patrimonio Histórico, modalidad de Bienes Inmuebles.

Y el Premio Andalucía de Conservación y Restauración del Patrimonio Histórico, modalidad de Bienes Muebles recayó en María Soledad Gil de los Reyes, arqueóloga y conservadora de Museos, ha dedicado casi cuatro décadas a la tutela, investigación, conservación y gestión del patrimonio histórico andaluz. Actualmente es la directora del Museo Arqueológico de Sevilla.

Por último, el Ayuntamiento de Almonte recibió el Premio Municipio Patrimonial de Andalucía, por ser el custodio de un legado histórico y de un patrimonio religioso, cultural y natural universalmente reconocido. Almonte ha sabido aunar la preservación de tradiciones vivas con más de cinco siglos de historia y la contribución al conocimiento científico a través del yacimiento paleontológico de Matalascañas, lo que le ha convertido en un referente de equilibrio entre desarrollo, fe y naturaleza