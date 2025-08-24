Suscríbete a
ABC Premium

CENTENARIO DEL NACIMIENTO

Juanita Reina, la niña humilde que se convirtió en estrella de cine

ANIVERSARIO

Protagonizó una docena de películas en apenas 15 años, con éxitos como 'La lola se va a los puertos' y 'Lola la piconera'

Las caras de Juanita Reina, la gran señora de la copla

El Ayuntamiento de Sevilla organizará una exposición homenaje a Juanita Reina en octubre

Rocío Vázquez

Rocío Vázquez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En una entrevista grabada en el año 1990, Juanita Reina recordaba cómo descubrió su vocación de artista, muy de niña. Se ganó a su abuelo, «que tenía perritas», para que la llevara al cine y poder ver las películas de sus primeros ídolos: Imperio Argentina ... y Greta Garbo. Luego, al llegar a casa, se plantaba frente al espejo para imitarlas y reproducir los diálogos. Ya entonces, contaba, tenía unas dotes interpretativas que la distinguieron después de otras cantantes metidas a actriz.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app