Juanita Reina, la niña humilde que se convirtió en estrella de cine

En una entrevista grabada en el año 1990, Juanita Reina recordaba cómo descubrió su vocación de artista, muy de niña. Se ganó a su abuelo, «que tenía perritas», para que la llevara al cine y poder ver las películas de sus primeros ídolos: Imperio Argentina ... y Greta Garbo. Luego, al llegar a casa, se plantaba frente al espejo para imitarlas y reproducir los diálogos. Ya entonces, contaba, tenía unas dotes interpretativas que la distinguieron después de otras cantantes metidas a actriz.

Juanita Reina poseía un chorro de voz incontestable pero, además, una capacidad actoral de gran nivel, tanto en lo cómico como en lo dramático. Relataba en esa intervención televisiva la sevillana con idéntica teatralidad, que la revelación definitiva de que lo suyo era el espectáculo fue un carnaval, con apenas seis años. Pero si quería lograrlo tenía que verse en un traje de flamenca, un lujo para su humilde hogar. Se lo prestó una vecina, pero a la niña, entonces con el pelo corto y lacio, le faltaba un caracolillo parecido al que lucía Estrellita Castro, otra artista sevillana que ya despuntaba por esa época. No tuvo otra cosa la niña que cortarle el rizo a su padre mientras dormía, rematando la caracterización pintándose las mejillas y los labios con una flor estrujada que encontró en la cómoda de su madre. Con tal ingenio, y volviendo después a «trajinarse» al director del Teatro Cervantes para que le diera su primera oportunidad con tan sólo 13 años, no era de extrañar que Juanita despuntara. Primero en la música, girando por toda Andalucía, conquistando después Madrid.

Su debut en la gran pantalla fue en 1942, con apenas 17 años. Ya demostró con esa 'Blanca Paloma', adaptación de la novela de Alejandro Pérez Lugín, dirigida por Claudio de la Torre, con música de Rafael de León y Manuel L. Quiroga, que había nacido para esto. Por entonces, el franquismo ya había aceptado que 'lo español', sobre todo en el extranjero, era equivalente a 'lo flamenco'. De ahí que entonces proliferasen las películas con volantes, toreros, bandidos en la sierra, y coplas, muchas coplas, un género de la que Juanita ya era una reina.

Pero el primer gran éxito como protagonista llegó apenas un año después bajo la dirección de Eduardo Maroto en su papel de la gitanita Rocío en 'Canelita en rama' (1943). Tras ella vino el romance musical 'Macarena', dirigida por Antonio Guzmán Merino y Luis Ligero.

Sin duda, el estrellato definitivo le llegó con 'La Lola se va a los puertos', adaptación de una obra de Antonio y Manuel Machado, dirigida por Juan de Orduña y en la que coincidió de nuevo con Ricardo Acero como partener (era su amor Manolo en 'Macarena'). Orduña aprovechó el boom y ese mismo año, 1947, la dirigió en 'Serenata Española', una película que narra la vida del compositor Isaac Albéniz, interpretado por Julio Rey.

Su presencia en el mundo del celuloide fue tan recurrente que hizo sombra a la propia Lola Flores. La faraona, con su gracia, llegó a declarar que ella no hacía más películas porque «Juanita Reina tiene acaparado todo esto del folclore». Y es que luego llegaron 'El vendaval' (1949), 'Lola la piconera' (1951), otro de sus grandes papeles, 'Gloria Mairena' (1952), 'Aeropuerto' (1953) y 'Sucedió en Sevilla' (1955).

«Estoy muy contenta con mi trabajo de actriz», resumía en esa misma entrevista Juanita Reina sobre su faceta cinematográfica. En la misma recordaba que 'Blanca Paloma' se había hecho con pocos medios económicos, con una cámara de manivela, pero que había abierto la puerta a dos décadas de gloria. 'La novia de Juan Lucero' (1959), junto al rejoneador de La Puebla del Río Ángel Peralta, fue su último filme. «Me ofrecieron más películas después de casarme, pero ya un estilo de más destape que no me gustaba», reconocía. Así, los últimos títulos que figuran en su filmografía son 'Canciones de nuestra vida' y 'Canciones para después de la guerra' que son, en realidad, documentales corales grabados a mediados de los 70.